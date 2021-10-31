Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

Любой из нас, кому доводилось натыкаться на медуз, купаясь в море, подтвердит, что это довольно неприятный опыт, но только не фотограф Kien Lam, который пересёк земной шар специально ради встречи с этими экзотическими существами.







Озеро Медуз образовалось на острове Эйл-Малк в Палау около 12 тысяч лет назад.







В озере обитают миллионы медуз, которые смогли размножиться до такого невероятного количества благодаря отсутствию естественных врагов.







Эти медузы питаются озёрными водорослями.







В течение дня медузы мигрируют вслед за солнцем из одной части озера в другую.







Щупальца медуз, обитающих на острове Эйл-Малк, совершенно безопасны для человека и не способны причинить ему какого-либо вреда или дискомфорта.







По этой причине озеро Медуз наводнено туристами.











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