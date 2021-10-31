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Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

Любой из нас, кому доводилось натыкаться на медуз, купаясь в море, подтвердит, что это довольно неприятный опыт, но только не фотограф Kien Lam, который пересёк земной шар специально ради встречи с этими экзотическими существами.

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

Озеро Медуз образовалось на острове Эйл-Малк в Палау около 12 тысяч лет назад.

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

В озере обитают миллионы медуз, которые смогли размножиться до такого невероятного количества благодаря отсутствию естественных врагов.

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

Эти медузы питаются озёрными водорослями.

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

В течение дня медузы мигрируют вслед за солнцем из одной части озера в другую.

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

Щупальца медуз, обитающих на острове Эйл-Малк, совершенно безопасны для человека и не способны причинить ему какого-либо вреда или дискомфорта.

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

По этой причине озеро Медуз наводнено туристами.

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

Фотограф поплавал в окружении миллионов медуз и остался доволен

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