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«Наивный» Париж: атмосферные картины Мишеля Делакруа


Париж, уличная сцена. Автор: Michel Delacroix.

Париж, уличная сцена. Автор: Michel Delacroix.

 

О Париже можно говорить часами, восхищаясь царящей вокруг атмосферой. Этот город одновременно весел и грустен, ярок и в тоже время слегка размыт дождями, он настолько неоднозначен, что не хватит слов, чтобы описать все свои чувства словами. Но, чтобы по-настоящему открыть его для себя, нужно не так уж и много – просто побывать там или же взглянуть на невероятно красочные картины Мишеля Делакруа (Michel Delacroix).


Мишель – один из тех художников, которые отдают своё предпочтение наивному стилю. Париж в его работах отличается от того, которым его привыкли видеть большинство людей. А всё потому, что этот город, запечатлённый на холстах, хранит в себе атмосферу былых времён, когда на улицах не было толп туристов, автомобильных пробок, Макдональдсов и небоскрёбов Дефанса. Его картины настолько уютны, что смотреть на них можно бесконечно долго.
Весна в Париже. Автор: Michel Delacroix.

Весна в Париже. Автор: Michel Delacroix.

 
На озере. Автор: Michel Delacroix.

На озере. Автор: Michel Delacroix.

 
Вечерний променад. Автор: Michel Delacroix.

Вечерний променад. Автор: Michel Delacroix.

 
Зима в Париже. Автор: Michel Delacroix.

Зима в Париже. Автор: Michel Delacroix.

 
Сумерки. Автор: Michel Delacroix.

Сумерки. Автор: Michel Delacroix.

 
Старый Париж. Автор: Michel Delacroix.

Старый Париж. Автор: Michel Delacroix.

 
Вечерний базар. Автор: Michel Delacroix.

Вечерний базар. Автор: Michel Delacroix.

 
Однажды зимнем днём. Автор: Michel Delacroix.

Однажды зимнем днём.
Автор: Michel Delacroix.

 
А снег идёт. Автор: Michel Delacroix.

А снег идёт. Автор: Michel Delacroix.

 
Зимний Париж. Автор: Michel Delacroix.

Зимний Париж. Автор: Michel Delacroix.

 
На закате дня. Автор: Michel Delacroix.

На закате дня. Автор: Michel Delacroix.

 
Атмосферный Париж. Автор: Michel Delacroix.

Атмосферный Париж. Автор: Michel Delacroix.

 
Мулен Руж. Автор: Michel Delacroix.

Мулен Руж. Автор: Michel Delacroix.

 
Синяя ночь. Автор: Michel Delacroix.

Синяя ночь. Автор: Michel Delacroix.

 
Эйфелева башня. Автор: Michel Delacroix.

Эйфелева башня. Автор: Michel Delacroix.

 

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«Наивный» Париж: атмосферные картины Мишеля Делакруа

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«Наивный» Париж: атмосферные картины Мишеля ДелакруаПодписаться на мой Instagram
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