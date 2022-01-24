«Наивный» Париж: атмосферные картины Мишеля Делакруа

Париж, уличная сцена. Автор: Michel Delacroix.
О Париже можно говорить часами, восхищаясь царящей вокруг атмосферой. Этот город одновременно весел и грустен, ярок и в тоже время слегка размыт дождями, он настолько неоднозначен, что не хватит слов, чтобы описать все свои чувства словами. Но, чтобы по-настоящему открыть его для себя, нужно не так уж и много – просто побывать там или же взглянуть на невероятно красочные картины Мишеля Делакруа (Michel Delacroix).
Мишель – один из тех художников, которые отдают своё предпочтение наивному стилю. Париж в его работах отличается от того, которым его привыкли видеть большинство людей. А всё потому, что этот город, запечатлённый на холстах, хранит в себе атмосферу былых времён, когда на улицах не было толп туристов, автомобильных пробок, Макдональдсов и небоскрёбов Дефанса. Его картины настолько уютны, что смотреть на них можно бесконечно долго.
Весна в Париже. Автор: Michel Delacroix.
На озере. Автор: Michel Delacroix.
Вечерний променад. Автор: Michel Delacroix.
Зима в Париже. Автор: Michel Delacroix.
Сумерки. Автор: Michel Delacroix.
Старый Париж. Автор: Michel Delacroix.
Вечерний базар. Автор: Michel Delacroix.
Однажды зимнем днём. Автор: Michel Delacroix.
А снег идёт. Автор: Michel Delacroix.
Зимний Париж. Автор: Michel Delacroix.
На закате дня. Автор: Michel Delacroix.
Атмосферный Париж. Автор: Michel Delacroix.
Мулен Руж. Автор: Michel Delacroix.
Синяя ночь. Автор: Michel Delacroix.
Эйфелева башня. Автор: Michel Delacroix.
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