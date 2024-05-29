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Как поймать крота на даче

Дачники и огородники со стажем знают, что крот на участке — хуже незваного гостя. Этот «добрый» зверек, когда выбирается из своих нор, постоянно рыхлит грунт, оголяя корни растений.



Такие проделки крота негативно сказываются на урожае, да и наличие большого количества холмиков на участке — это, мягко говоря, раздражает.


 В данном обзоре автор делится собственным опытом — как поймать крота, используя для этого батарейку «Крону» на 9V и одно нехитрое устройство, которое можно купить недорого в магазине.



Если вы обнаружили на своем участке вот такие подземные ходы, то знайте — их сделал крот.


Начинаем охоту на зверька



Для того чтобы поймать крота, автор использует специальное устройство, которое называется ультразвуковой отпугиватель кротов. Работает оно от батарейки «Крона».



Вставляем батарейку в устройство, после чего помещаем сам отпугиватель в нору крота. Через некоторое время животное должно вылезти из своего запасного выхода, и вам останется его только поймать.



Вот такой простой способ. Правда, насколько он эффективен, доподлинно не известно.
Если вы уже использовали данное устройство и был положительный результат, то напишите об этом в комментариях под видео.




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Крот
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