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Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Во время войны во Вьетнаме возникла целая секс-индустрия для американских военнослужащих. Ночные бабочки собирались в барах, где часто развлекались американцы, и предлагали свои услуги. После войны родилось около 50 тысяч детей американо-вьетнамского происхождения, которых издевательски называли bui doi (в переводе — «грязь жизни»).

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Многих вьетнамских женщин вовлекали в проституцию помимо их воли, заманивали обещаниями хорошо оплачиваемой работы в то время, как страну раздирала война. Конечно, большинство женщин денег практически не видели — их забирали сутенеры или владельцы баров, где собирались американские солдаты. Иногда женщинам делали инъекции силикона, чтобы их фигуры стали более пышными и американцы почувствовали себя «как дома» с азиатскими женщинами.

Портал Vintage Everyday, специализирующийся на исторических подборках, недавно опубликовал серию фотографий, на которых девушки, работающие в барах, предстают в естественной для себя обстановке.

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

Проституция во времена Вьетнамской войны в фотографиях

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