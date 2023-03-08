С нами не соскучишься!

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Московское метро фотограф посчитал даже не упоминать. Так мелкий городишко, который не на каждой карте найдёшь...Метро в будние дн...
  • snake251265 snake
    Автор - ханжа и социопат. Ну и заодно проповедник идеи "сильной личности". То есть субъекта, который признаёт только ...12 дурацких привы...
  • Добрый Человек
    Это так демократично посадить мальчишек после 15 месячного проживания на скале.Большая ложь «Пов...

7 небанальных блюд, которые можно приготовить из куриной печени


7 небанальных блюд, которые можно приготовить из куриной печени

Куриная печень – один из ингредиентов, который часто появляется на нашем столе. Вкусный и нежный, он позволяет готовить её по-разному – от классический жарки, до приготовления битков и не только. А если устали от банальностей – держите семь вкусных рецептов, которые готовятся предельно быстро.

1. С яблоками в духовке


Куриная печень с яблоками. \ Фото: ricardocuisine.com.

Куриная печень с яблоками. \ Фото: ricardocuisine.com.

 

Нет времени на приготовление полноценных блюд? В наличии немного печени и сладких яблок? Тогда вооружайтесь этим рецептом-пятиминуткой для всей семьи. Вкусная, сладкая печень понравится даже капризным детям.

Ингредиенты:


• Печень курицы – 505 г;
• Яблоки – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Мука – 3 ст.л;
• Масло растительное – 5 ст.л;
• Паприка – 1 ч.л;
• Карри – щепотка;
• Перец.
Сочная куриная печень. \ Фото: eatsmarter.de.

Сочная куриная печень. \ Фото: eatsmarter.de.

 

Способ приготовления:

• Печень вымыть под водой;
• Разделить ножом;
• Обвалять в муке;
• Выложить на сковородку;
• Снять с лука шелуху;
• Нашинковать;
• Добавить к печени;
• Посыпать солью с перцем;
• Обжарить с двух сторон до румяности;
• Переложить в миску;
• Яблоки вымыть;
• Нарезать дольками;
• На оставшемся после обжарки печени масле зажарить дольки с двух сторон;
• Смазать форму для запекания;
• Выложить вниз яблоки;
• Сверху накрыть печенью;
• Посыпать паприкой с карри;
• Отправить печься на шесть-десять минут при 160 градусах.

2. Котлеты


Печёночные котлеты. \ Фото: eatsmarter.com.

Печёночные котлеты. \ Фото: eatsmarter.com.

 

А вы любите котлеты? Если да – то самое время попробовать приготовить их по-новому, используя для этого нежную куриную печень. Такой вариант получится не только ароматным, но и весьма полезным.

Ингредиенты:

• Печень курицы – 455 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – пара зубков;
• Кунжут – 2 ст.л;
• Мука – 2 ст.л;
• Паприка – 1 ч.л.
Котлеты из куриной печени. \ Фото: kingrecipes.com.

Котлеты из куриной печени. \ Фото: kingrecipes.com.

 

Способ приготовления:

• Печень предварительно промыть;
• Забросить в чашу блендера;
• С лука и чеснока удалить шелуху;
• Измельчить чеснок ножом, лук порезать кубиком;
• Забросить следом;
• Перебить до однородности;
• Смешать со специями;
• Всыпать кунжут;
• Ещё раз перебить;
• Готовый фарш вывалить в муке;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Обжарить с двух сторон до корочки.

3. В кляре


Куриная печень в кляре. \ Фото: doordash.com.

Куриная печень в кляре. \ Фото: doordash.com.

 

Один из самых простых вариантов приготовления печени – это использования кляра. Такой рецепт позволяет легко и просто заменить дорогостоящие отбивные ничем не худшим вариантом из сочной печени курицы.

Ингредиенты:

• Печень курицы – 505 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 2 ч.л;
• Специи – по вкусу.
Печёнка в кляре. \ Фото: punchfork.com.

Печёнка в кляре. \ Фото: punchfork.com.

 

Способ приготовления:

• Печень вымыть под водой;
• Сдобрить приправами;
• Посолить;
• Ввести перец;
Перемешать;
• Яйцо отдельно взбить;
• Просеять в него муку;
• Окунуть кусочки печени;
• Жарить на сковородке с двух сторон по три-шесть минут.

4. Суфле


Печёночное суфле. \ Фото: davidgarlandjones.com.

Печёночное суфле. \ Фото: davidgarlandjones.com.

 

А это блюдо отлично подойдет на праздничный стол, поскольку не только готовится быстро и просто, но и выглядит невероятно вкусно и аппетитно!

Ингредиенты:

• Печень куриная – 455 г;
• Манная каша – 4 ст.л;
• Яйцо – 1 шт;
• Сметана – 3 ст.л;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Соль, перец.
Суфле из куриной печени. \ Фото: elements.envato.com.

Суфле из куриной печени. \ Фото: elements.envato.com.

 

Способ приготовления:

• Печень вымыть под водой;
• Засыпать в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Выложить в миску;
• Залить сметаной;
• Вбить яйцо;
• Всыпать манку и специи;
• Перемешать;
• Перец промыть под водой;
• Нарезать, удалив семена;
• Добавить в тесто;
• С лука удалить шелуху;
• Разделить на полуколечки;
• Всыпать в тесто;
• Морковку промыть и зачистить;
• Натереть на терке;
• Всыпать в тесто;
• Противень накрыть пергаментом или смазать порционные формы;
• Вылить тесто;
• Печь пятнадцать-двадцать минут при 170 градусах.

5. Запеканка с картофелем


Картофельная запеканка. \ Фото: pinterest.com.

Картофельная запеканка. \ Фото: pinterest.com.

 

Какое сочетание с печенью самое вкусное? Конечно же с отварным картофелем! Так почему бы не попробовать приготовить простую запеканку всего из нескольких ингредиентов?

Ингредиенты:

• Картошка – 10 шт;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Орех мускатный – щепотка;
• Специи.

Для начинки:

• Печень куриная – 505 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Специи-травы – щепотка;
• Сметана – 3 ст.л.
Печёночная запеканка с картошкой. \ Фото: google.com.

Печёночная запеканка с картошкой. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Морковку и лук промыть и очистить;
• Накрошить произвольным способом;
• Печень промыть;
• Вместе с овощами обжарить до мягкости;
• Сдобрить специями;
• Еще немного протушить;
• Всыпать в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Картошку промыть, очистить;
• Приготовить пюре;
• Дать немного остыть;
• Вбить в него яйца;
• Ввести немного растопленное масло;
• Приправить специями;
• Перемешать;
• Форму смазать маслом;
• Выложить на дно часть пюре;
• Сверху покрыть начинкой;
• Накрыть слоем пюре;
• Смазать верхнюю часть сметаной;
• Печь около тридцати минут при 170 градусах.

6. Печеночные роллы


Роллы из печени. \ Фото: bestindiancooking.com.

Роллы из печени. \ Фото: bestindiancooking.com.

 

Если вам по душе японская кухня и хотите порадовать домочадцем блюдом, которое не только вкусное, но и выглядит интересно – попробуйте сделать блинчики из куриной печени с начинкой.

Ингредиенты:

• Печень курицы – 605 г;
• Молоко – 255 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 4 ст.л.

Для начинки:

• Лук – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Сыр творожный – 155 г.
Печёночные роллы. \ Фото: tripadvisor.com.sg.

Печёночные роллы. \ Фото: tripadvisor.com.sg.

 

Способ приготовления:

• Печень промыть;
• Измельчить мясорубкой или блендером;
• Смешать со всеми основными ингредиентами;
• Сдобрить специями по вкусу;
• Перебить с помощью блендера еще раз;
• Обжарить на масле с двух сторон до корочки;
• Сыр выложить в отдельную тарелку;
• Лук, чеснок и морковку очистить;
• Произвольно нарезать;
• Обжарить до мягкости и золотистости;
• Всыпать в сыр;
• Приправить специями;
• Перемешать;
• Нанести начинку на одну половинку блинчика;
• Скрутить;
• Нарезать порционными кусочками.

7. Дроб


Дроб с куриной печенью. \ Фото: twitter.com.

Дроб с куриной печенью. \ Фото: twitter.com.

 

А этот рецепт прибыл к нам из Румынии. Дроб представляет собой вкусную и питательную закуску, настоящую сборную солянку, подходящую для сытных перекусов.

Ингредиенты:

• Печень куриная – 1005 г;
• Яйца отварные – 5 шт;
• Яйца сырые – 2 шт;
• Сметана – 225 мл;
• Мука – 205 г;
• Лук – 1 шт;
• Крахмал – 1,30 ст.л;
• Сода – 1 ч.л;
• Масло растительное – 2,3 ст.л;
• Зелень – пучок.
Румынское блюдо. \ Фото: br.pinterest.com.

Румынское блюдо. \ Фото: br.pinterest.com.

 

Способ приготовления:

• Отварные яйца нарезать большими кусками;
• Печенку промыть;
• Отварить до полной готовности;
• Нарезать большими кусками;
• Лук зачистить;
• Нарезать кубиком;
• Обжарить на масле до готовности;
• Соединить с печенью и яйцами в миске;
• Всыпать крахмал;
• Зелень вымыть, дать воде стечь;
• Нашинковать;
• Всыпать следом;
• Сдобрить приправами;
• Сырые яйца соединить с содой, сметаной и мукой;
• Залить начинку;
• Отправить в духовку на полчаса при 180 градусах.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 небанальных блюд, которые можно приготовить из куриной печени

И не забудьте:
7 небанальных блюд, которые можно приготовить из куриной печениПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх