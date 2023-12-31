Что носила советская молодежь в 1990-е, когда в магазинах ничего не было: от ярких лосин до «дедушки

Мода девяностых годов — это особое явление. В те времена люди меньше всего думали о стиле, создавая собственные образы. Неважно, что они порой были очень странными и нелепыми. Многие покупали одежду у спекулянтов, которые имели возможность выезжать за границу. А уж какую одежду они оттуда привозили, зависело от вкусов «торгашей» и их финансовых возможностей. Читайте в материале, как одевалась молодежь девяностых и как выглядели самые отчаянные модники тех времен.
Кислотные лосины и бесконечная «вареная» джинса
Лосины должны были быть обязательно яркими. /Фото: i.mycdn.me
Лосины были очень модны. К сожалению, качество этого товара было не слишком хорошим. Женщины покупали то, что смогли достать. Лосины и леггинсы носили все дамы, независимо от веса и телосложения. Блестящие, плотно обтягивающие модели надевали с длинными свитерами и блузками, в таком наряде можно было пойти и в гости, и в ресторан, и на прогулку.
Самыми востребованными были изделия ярких кислотных оттенков: салатные, розовые, желтые. Лосины и разноцветные колготки были в гардеробе практически у каждой девушки. В холодное время года на женских ножках красовались теплые колготки в моднейшую полосочку. Капроновые варианты с узором также сметались с прилавков почти мгновенно.
Джинсы бренда Mavin люди называли «Мальвинами». /Фото: i.pinimg.com
В девяностые второе рождение переживала одежда из джинсовой ткани. Джинсы и куртка из этого материала вызывали восторг как у мужчин, так и у женщин. Люди продолжали варить джинсу, добиваясь модного неоднородного окраса. Для этого вещь скручивали, завязывали узлом и кипятили в растворе хлорки. После этого на свет появлялась моднейшая «варенка», которую носили и в пир, и в мир. Некоторые красили джинсу при помощи анилиновых красителей в зеленый, бордовый или черный цвет.
Хитрые модники нередко перешивали этикетки, спарывая их с фирменных привозных вещей, которые отжили свое. В стране же в основном продавались джинсы бренда Mavin (прозванные в народе «Мальвинами») и Lambada.
Платья с портретами актеров, ангорские свитерки и огромные подкладные плечи
Футболку с кадром из «Титаника» хотели иметь многие.
В девяностые мода на платья скромно спряталась в уголок. Конечно, девушки покупали этот предмет одежды, но реже, чем раньше. А если уж решала приобрести, то искали что-то неповторимое и эффектное. Листали модные журналы, смотрели фильмы с известными актрисами и старались скопировать понравившийся образ. Правда, возможностей у женщин было гораздо меньше, чем у кинозвезд и моделей. Но они не расстраивались, а старались выйти из положения.
Очень модны были молодежные модели с изображением мультяшного героя Микки Мауса. Когда на экраны вышел «Титаник», на одежде стали штамповать портреты Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Подростков в футболках, топиках и свитерах с изображением актеров можно было встретить повсюду.
Что касается вечерних нарядов, то их надевали не слишком часто. Зато на дискотеках можно было увидеть девушек в переливающихся платьях и костюмах: обилие люрекса, пайеток и стразов — вот что делало вещь выходной.
Свитера из ангоры покупали в основном на вещевых рынках. Пушистые, мягкие и теплые модели ярких цветов были настоящим хитом среди повседневной одежды. Особенно, если они были расшиты бисером или стеклярусом. Их надевали и с деловой юбкой, и с джинсами, и со спортивными брюками. Главное — не встретить даму в такой же одежде. А это случалось достаточно часто и очень сильно расстраивало девушек.
Спортивные куртки с удовольствиями носили и мужчины, и женщины.
Кроме джинсы молодежь с удовольствием носила кожу. Курки-косухи, узкие брюки, банданы, металлические замочки и заклепки — это было очень круто, и, надо отметить, достаточно стильно.
Когда наступала зима, дамы облачались в куртки с меховой опушкой на капюшоне. Появились модели-парки и сразу завоевали всенародную популярность. Осенние плащи «жатки» (из синтетической жатой ткани) выглядели неплохо, но стоили дорого. Из восьмидесятых пришла и осталась женская мода на одежду с подкладными плечиками. Рубашки, блузки, платья и пальто с огромными плечами носили молодые девчушки и пенсионерки. Сегодня, кстати, такие плечи опять набирают популярность. Главное, понять, идет ли тебе такая одежда.
Спортивные костюмы и робкие попытки носить пиджаки
Мода в 90 годы была направлена на подчеркивание собственной свободы. /Фото: manrule.ru
Спортивный стиль нравился очень многим. Достать хорошие кроссовки — об этом мечтали многие девушки и юноши. Конечно, все хотели купить «Adidas». Но оригинал стоил очень дорого, потому многие довольствовались подделками, которые шили в союзных республиках. Носили кроссовки со спортивным костюмом, джинсовой или кожаной курткой. Причем так одевались не только мужчины, но и хрупкие девушки. Тогда же появились дутые куртки с вышитыми буквами или словами, которые носили с осени до весны.
Молодежная мода была яркой и вызывающей. /Фото: i.pinimg.com
Мужчины, предпочитающие спортивную одежду, вызывали интерес у женской половины человечества. Ведь такой имидж олицетворял брутальность. И неважно, занимался ли мужчина спортом, или же не мог даже пару раз отжаться или подтянуться на турнике. Постепенно спортивная одежда уступила место деловому стилю. На арену вышли строгие костюмы, стильные пиджаки, красивые портфели и даже очки в металлической оправе. Многие мужчины остались верны свитерам, особенно с модным рисунком (кубики, норвежский узор и так далее). Кстати, девушки с удовольствием носили мужские свитера. Это подчеркивало их женственность, делало образ особенно хрупким. И в последнюю очередь стоило думать о том, что женского свитера дама просто не нашла в продаже. Одно время в магазинах стали появляться мужские жилетки, на пуговицах и без, но они нашли признание в основном среди представителей старшего поколения.
Мода девяностых годов интересна тем, что она не имела никаких законов. По сути носили все, что могли достать. А так как эпоха качественных импортных вещей в те времена еще не наступила, то и модные образы формировались из того, что было. И пусть люди выглядели порой абсурдно, зато они чувствовали себя стильными и экстравагантными, несмотря ни на что.
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