Что носила советская молодежь в 1990-е, когда в магазинах ничего не было: от ярких лосин до «дедушки

Кислотные лосины и бесконечная «вареная» джинса

Лосины должны были быть обязательно яркими. /Фото: i.mycdn.me

Джинсы бренда Mavin люди называли «Мальвинами». /Фото: i.pinimg.com

Платья с портретами актеров, ангорские свитерки и огромные подкладные плечи

Футболку с кадром из «Титаника» хотели иметь многие.

Спортивные куртки с удовольствиями носили и мужчины, и женщины.

Спортивные костюмы и робкие попытки носить пиджаки

Мода в 90 годы была направлена на подчеркивание собственной свободы. /Фото: manrule.ru

Молодежная мода была яркой и вызывающей. /Фото: i.pinimg.com