7 доступных автомобилей с приводом на все колеса, которые самостоятельно выберутся из любой ямы

Какой выбрать внедорожник, чтобы надежно и недорого.
В машинах с приводом на все колеса есть свое очарование. Приятно чувствовать «силу в ногах», когда пробираешься по глухому бездорожью. Такая машина дает приятное чувство уверенности и защищенности. Немаловажно и то, что внедорожник – это совсем не обязательно предмет роскоши. Существует очень много вполне доступных и интересных образцов, в том числе отечественного производства.
1. Лада Нива-Урбан 4х4 «Тайга»
Отличный автомобиль по всем параметрам.
Самый дешевый полноценный внедорожник на рынке, который сегодня можно найти. Один из самых старых автомобилей из числа еще используемых. Делают «Тайгу» с 70-х годов прошлого века. За все это время внедорожник не претерпел значительных изменений. Несмотря на то, что некоторые технологии машины устарели, она все еще пользуется широким спросом среди отечественных автомобилистов.
2. Renault Duster 4x4
Такая машина будет только радовать.
Замечательный французский внедорожник с очень гибкой системой управления. Благодаря имеющемуся функционалу, можно осуществлять контроль расхода топлива, легко меняя режимы езды. Привод, использующийся в Renault Duster – это настоящий праздник современных технологий. В автомобиле конструкторы действительно смогли собрать лучшее.
3. Chevrolet Niva
Неплохой выбор для тех, кто любит бездорожье.
Если хочется приобрести доступный и небольшой по своим габаритам внедорожник для отечественных просторов, следует обратить внимание на Chevrolet Niva. Автомобиль с 4х4 является полноценным внедорожником. Его дифференциал поможет выбраться из любой ямы. Похвалить стоит также дорожный просвет машины и небольшую массу. Простота и дешевизна обслуживания, также добавляют несколько баллов этому кандидату.
4. УАЗ «Хантер»
Идеальный внедорожник в бюджетном секторе.
Хочется чего-то в советском духе? Как насчет старого-доброго УАЗ. Надежного, быть может не слишком удобного, зато очень проходимого внедорожника. Он никогда не оставит своего владельца один на один даже с самыми лютыми трудностями. Безотказно работает и в холод, и в жару. Выпускается машина уже более 40 лет. Настоящая легенда отечественного рынка. Нынешняя версия авто производится с 2003 года.
5. SsangYong Kyron
Еще один отличный автомобиль.
Компактные размеры и сбалансированный дизайн делают SsangYong Kyron очень похожим на типичный кроссовер. На самом деле данный образец является полноценным внедорожником. По проходимости эта машина все-таки уступает лучшим отечественным образцам «суровых и мощных», однако все еще чувствует себя на бездорожье намного увереннее «братьев меньших».
6. УАЗ «Патриот»
Выглядит очень круто, ездит резво.
На бездорожье «Патриот» только радует. Машина буквально была рождена для того, чтобы штурмовать самые суровые, непроходимые участки - те, по которым откажутся ехать куда более «гламурные» представители рынка SUV. Однако, есть во всем этом ложка дегтя. Как автомобиль на каждый день (в том числе, и как ситикар), данный УАЗ является машиной весьма «посредственной». А жаль.
7. Suzuki Jimny
Маленький, но мощный и выносливый автомобиль.
Лучше всего этому внедорожнику подойдут слова «мал, да удал». Машина является еще и достаточно уникальной. Найти что-то похожее на отечественном рынке будет проблематично, особенно, если исключить машины отечественной промышленности. Компактный полноценный внедорожник 4х4 на мировом автомобильном рынке, надо признать, в принципе редкость.
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