Житейский трюк, как сохранить свежесть хлеба и не допустить его заплесневение

Сохранить свежесть хлеба совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сначала мучное изделие черствеет, теряя свои вкусовые качества, а спустя некоторое время и вовсе может покрыться плесенью. Существует огромное количество советов и рекомендаций на счет того, как подобного не допустить. К сожалению, далеко не все они по-настоящему действенны. Разберем способ, который точно поможет.
Перестаем для начала хранить разный хлеб. /Фото: hit-dekor.ru.
Для защиты хлеба от плесени понадобится пластиковая капсула от шоколадного яйца, несколько ватных дисков и йод. Из всего перечисленного необходимо соорудить небольшой аксессуар. Сначала берем пластиковую капсулу и при помощи острого предмета проделываем в ней несколько отверстий. Затем, берем ватный диск и хорошенько промачиваем его в йоде. Как только это будет сделано, кладем его в подготовленную ранее капсулу, после чего закрываем ее.
Все, что понадобится. /Фото: ya.ru.
Далее, кладем капсулу с ватным диском в хлебницу в один и з углов так, чтобы она не мешала. Если ранее в хлебнице уже появлялась плесень, то не самой плохой идеей будет предварительно промыть ее теплой водой, хорошенько высушить, протереть уксусом, а затем еще раз помыть теплой водой и высушить. Когда все перечисленное будет сделано, можно класть хлеб на хранении. Одной «заправки» пластикового цилиндра ватным диском с йодом должно хватать примерно на 3-4 дня.
Делаем вот такую штуку. /Фото: ya.ru.
Совет: кроме того, настоятельно не рекомендуется держать в одной хлебнице белый и черный хлеб, а также мучные изделия разных сортов. Например, не стоит держать в одной емкости два разных черных хлеба. Дело в том, что в 8 из 10 случаев плесень образуется именно по причине смешивания разных дрожжей.
Кладем в хлебницу. /Фото: ya.ru.
Таким образом, с одной стороны, йод не позволит образовываться в хлебнице новой плесени. С другой, стороны – позволит хлебу дольше оставаться свежим. Все потому, что данное вещество содержит огромное количество агрессивных (по отношению к плесени) бактерий.
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