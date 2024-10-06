Как заготовить зелень на зиму

Зима не за горами, поэтому самое время делать заготовки. Так почему бы не начать их с зелени? Делимся секретами, как заготовить укроп, петрушку, кинзу, базилик, сельдерей, а также рукколу без потери аромата и цвета.







1. Зачем заготавливать зелень на зиму

2. Как подготовить зелень к заготовке

3. Заморозьте свежую зелень

4. Бланширование и заморозка зелени

5. «Зелёный» лёд

6. Высушите на воздухе

7. Высушите в микроволновке

8. Пряная соль

9. Приготовьте зелёное масло

10. Замаринуйте зелень

11. Приготовьте пасту

Заготовка зелени на зиму.Заготовка таких трав, как базилик, укроп, петрушка и других пряностей на зиму, позволит использовать свежие ароматные ингредиенты в холодное время года.Их можно сушить, замораживать, мариновать или заливать маслом, чтобы сохранить вкус и полезные свойства. Наличие под рукой запаса зелени может сэкономить время и деньги в зимний период, позволив придать блюдам яркий насыщенный вкус, не прибегая к магазинным приправам с различными примесями. Кроме того, травы также способны укрепить иммунную систему и обеспечить организм антиоксидантами, приносящими пользу здоровью в зимние месяцы, когда болезни и вирусы становятся более распространёнными.Подготовка зелени к заготовкам на зиму.Прежде всего переберите всю зелень. Удалите сухие, вялые, плесневелые или пожелтевшие веточки и листочки. Затем как следует промойте под холодной проточной водой. При желании можно замочить в содовом растворе, оставив на пять-десять минут, после чего следует вымыть всё также холодной водой. Прежде чем перейти к сушке, тщательно стряхните зелень над мойкой или ванной, затем поместите в сушилку, если нет сушилки, то разложите предстоящие заготовки на чистые хлопковые полотенца в хорошо проветриваемом месте. Время от времени переворачивайте укроп, петрушку, базилик и другие травы. Оставьте до полного испарения влаги и только потом переходите к следующему этапу.Заморозка свежей зелени.Замораживание свежей зелени — отличный способ сохранить её для последующего использования. При замораживании укропа, петрушки, сельдерея, кинзы, базилика, рукколы, щавеля и другой зелени лучше всего её тщательно вымыть и обсушить, чтобы предотвратить образование кристалликов льда. Затем их следует поместить в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания и оправить в морозильник до полной заморозки. Зелень с высоким содержанием воды (например, шпинат и щавель) можно бланшировать перед замораживанием, чтобы она сохранила свой цвет и текстуру. Зелень можно использовать для приготовления супов, смузи, овощных рагу, картошки, мяса, рыбы и других блюд, наполняя их ароматными ингредиентами круглый год.Заморозьте бланшированную зелень.Бланширование — это быстрый процесс приготовления, который помогает сохранить полезные вещества, цвет и текстуру зелени перед замораживанием. Чтобы бланшировать базилик, щавель, кинзу, сельдерей, рукколу или укроп, для начала вскипятите воду в кастрюле и приготовьте ледяную баню. Опустите зелень в кипящую воду на одну-две минуты. Встряхните зелень и переложите её на ледяную баню, чтобы остановить процесс приготовления. Как только зелень остынет, тщательно обсушите её и переложите в пакеты или контейнеры для замораживания.Зелёные кубики для первых и вторых блюд.Замораживание зелени в виде кубиков льда — это удобный и эффективный способ сохранить её для последующего использования. Для этого измельчите зелень в блендере или кухонном комбайне с небольшим количеством жидкости, например, воды или бульона, чтобы она не испортилась. Перелейте смесь в форму для кубиков льда, оставив немного места сверху, чтобы смесь набухла. Поставьте форму в морозильную камеру и дайте ей полностью застыть. После замораживания переложите кубики зелёного льда в контейнер или пакет, наклеите этикетку с указанием даты и храните в морозилке для дальнейшего использования. Такой вариант отлично подойдёт для приготволения супов, борщей, рагу и других первых\вторых блюд.Сушка — также отличный вариант заготовки зелени на зиму.Сушка зелени на воздухе — это простой и эффективный способ сохранить её свежесть. Для этого промойте и обсушите зелень, а затем выложите её в один слой на большом противне или подносе. Поставьте противень\поднос в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место, вдали от прямых солнечных лучей. Оставьте зелень сушиться на одну-две недели, пока она не станет хрупкой и хрустящей. После сушки храните зелень в герметичных контейнерах или стеклянных банках, чтобы сохранить свежеть и аромат.Воспользуйтесь микроволновкой.Вы также можете высушить зелень в микроволновой печи. Для этого промойте и обсушите укроп, базилик, кинзу, петрушку и другую зелень, затем разложите её в один слой на бумажном полотенце и как следует просушите. После выложите на стеклянное блюдо тонким слоем и отправьте в микроволновку. Поставьте микроволновую печь на слабую мощность и дайте зелени подсохнуть в течение нескольких минут, периодически проверяя и помешивая, чтобы избежать пересушивания. Как только зелень станет хрупкой и хрустящей, достаньте её из микроволновой печи и сложите в герметичные контейнеры или стеклянные банки.Приготовьте пряную соль.Чтобы приготовить пряную соль из укропа, петрушки, базилика или других трав, для начала соберите горсть свежей зелени и обсушите её. Мелко нарежьте и смешайте е в миске с морской солью. Для начала смешайте травы и соль в соотношении один к одному, затем попробуйте смесь на вкус и отрегулируйте соотношение в соответствии со своими предпочтениями. Вы также можете добавить в смесь другие приправы, такие как чеснок или перец, для придания дополнительного аромата. После смешивания храните пряную соль в герметичном контейнере вдали от источников тепла и света.Приготовьте ароматное растительное масло.Чтобы приготовить масло из зелени, для начала соберите горсть свежей, нежной зелени, такой как укроп, петрушка, базилик, кинза, сельдерей, руккола или микс зелени. Промойте и обсушите, затем измельчите блендером, переложите в сотейник и залейте растительным маслом. Поставьте на паровую баню на медленный огонь. Готовьте смесь до тех пор, пока масло хорошенько не прогреется. Получившуюся смесь остудите как следует, затем по желанию процедите через марлю или мелкоячеистое сито, чтобы удалить остатки зелени. И, наконец, храните масло в герметичной простерилизованной таре в прохладном, тёмном месте. Это масло можно использовать в качестве заправки для придания аромата различным блюдам от салатов до выпечки.Маринованная зелень — отличный вариант заготовки на зиму.Чтобы замариновать укроп, петрушку, кинзу, базилик, рукколу, сельдерей или другие травы, для начала мелко нарежьте их или оборвите листочки и положите в простерилизованные банки или герметичные контейнеры. Затем добавьте к зелени оливковое масло, лимонный сок или столовый уксус, свежие зубчики чеснока, соль и другие приправы, такие как чёрный перец горошком или хлопья красного перца. Плотно закройте ёмкость и встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставьте смесь в холодильнике на несколько часов или на ночь, чтобы ароматы впитались. Затем зелень можно использовать для приготовления различных блюд. Также маринад можно приготовить традиционным способом, прокипятив его и разлив по банкам.Паста из зелени — прекрасная альтернатива магазинным намазкам и соусам.Чтобы заготовить зелень на зиму, вы также можете приготовить пасту из базилика, укропа, петрушки и других трав. Для начала смешайте зелень с небольшим количеством растительного масла, уксуса и специями, а затем перебейте блендером. По желанию можно добавить чеснок, лимонный сок, дижонскую горчицу, а также соль и перец по вкусу. У вас получится свежая и ароматная паста, которую можно подавать к сырникам, крекерам, сэндвичам, блинчикам, оладушкам или омлету.