Какие иномарки могли легально «доставать» советские водители

Wartburg 353 – немецкий автомобиль который можно было встретить в СССР . | Фото: classics.honestjohn.co.uk.

1. Tatra 613

Tatra 613 во время испытаний в СССР. | Фото: auto.mail.ru.

Чешские представительские автомобили Tatra 613 и Tatra 603. | Фото: flickriver.com.

2. Skoda 1201/1202

Чехословацкий фургон Skoda 1201 завозился в СССР с 1957 по 1968 гг. | Фото: auto.mail.ru.

Отреставрированный чешский универсал Skoda 1201. | Фото: avto-nomer.ru.

3. Застава 750

Югославская версия Fiat 600 Застава 750 выпускалась с 1955 по 1985 год. | Фото: drive2.ru.

Трехдверный автомобиль Застава 750 и сейчас нередко встречается на Балканах. | Фото: carthrottle.com.

4. Trabant

Народный ГДР Trabant выпускался с 1957 по 1991 год. | Фото: trabantpraguetour.cz.

Простейший салон народного автомобиля ГДР. | Фото: drive2.ru.

5. Wartburg 353/1.3

Wartburg - восточногерманский «Запорожец». | Фото: bg.autodata24.com.

Wartburg с кузовом универсал. | Фото: classics.honestjohn.co.uk.

6. Nysa

Польский фургон Nysa 522. | Фото: drive2.ru.

Польский фургон Nysa. | Фото: retroobzor.blogspot.com.

7. FSC Zuk

Польские микроавтобусы Zuk до сих пор встречаются на дорогах. | Фото: nysadowynajecia.samochody-weselne.pl.

Микроавтобус FSO Zuk A 07. | Фото: drive2.ru.

8. Экспортная LADA

Lada Nova Spezial – псевдоспортивная версия «Жигуля» для Германии. | Фото: 4kolesa.mirtesen.ru.

Lada Signet – экспортный вариант ВАЗ-2104 для Канады. | Фото: 4kolesa.mirtesen.ru.