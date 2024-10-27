Парижский «Монокль»: история лесбейской любви, преступлений нацистов и мести героев «Сопротивления»

Художники, танцоры, геи...
Сегодня парижский бар «Монокль» - ничем не примечательное заведение. Но в 1930-х годах здесь кипели нешуточные любовные страсти, правда, исключительно девичьи. Здесь собирались дамы определённой ориентации, и никто и подумать не мог, какая горькая судьба ждёт многих из них с началом Второй мировой.
В 1920-е-1930-е годы Монмартр по ночам превращался в весьма оживлённое место, где собирались представители богемы, художники, танцоры, а также неверные мужья и представители сексуальных меньшинств.
Монокль = радужный флаг.
Смокинг и короткая прическа и монокль.
В 1920-е-1930-е годы Монмартр по ночам превращался в весьма оживлённое место, где собирались представители богемы, художники, танцоры, а также неверные мужья и представители сексуальных меньшинств. Среди огромного количества заведений, в которых их можно было встретить, особое занимал клуб «Монокль» ("Le Monocle") - один из самых старых и самых известных в Париже ночных клубов лесбиянок. Владелицей клуба была некая Лулу.
Лулу. В ожидании ЕЁ...
Сегодня в клубе будут танцы...
Название "Монокль" произошло от тенденции, которая была принята в те времена в лесбийском сообществе — женщины носили монокль, смокинг и короткую прическу. Сегодня многие думают, что люди нетрадиционной ориентации начали открыто заявлять о своих предпочтениях буквально недавно. Но на фото видно, что и 100 лет назад они ничуть не скрывались. Именно монокль в то время был символом, который сегодня можно сравнить с радужным флагом, с которым ассоциируются представители ЛГБТ-сообщества.
Владелица клуба Лулу.
"Монокль" процветал и был популярным ночным клубом вплоть до Второй мировой войны, когда во время оккупации Парижа фашистами заведение закрылось. Как известно, нацисты очень жестоко боролись с любыми проявлениями гомосексуальности. Виолетта Моррис, французская спортсменка и покровитель "Монокля", стала одним из первых новобранцев нацистского гестапо.
Виолетта Моррис.
Пока ее бывших друзей и единомышленников преследовали, арестовали и отправляли на смерть, Виолета извлекла выгоду из немецкой оккупации, мирно жила в плавучем доме на реке Сене и общалась с самим Адольфом Гитлером, который лично пригласил бывшую чемпионку по тяжелой атлетике в качестве своей гостьи на Олимпиаду в Берлине в 1936 году. Там она передала Германии часть планов линии Мажино (основной французской оборонительной линии), детальные планы стратегических пунктов в пределах Парижа и чертежи основных танков французской армии.
Бывшие друзья и единомышленники.
Переданные ей документы стали важной частью немецкого вторжения в Париж в 1940 году. В 1944 году 54-летнюю Виолетту убили на обочине дороги возле Парижа члены французского Сопротивления. Похоронили ее анонимно в братской могиле. После войны клуб "Монокль" вновь открылся в Монпарнасе, на былой популярности клуб уже не приобрёл.
Монокль сегодня.
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