30 кадров исторических событий, а также архивные снимки великих и знаменитых людей

Редкие исторические снимки из прошлого.
Порой фотографии могут рассказать гораздо больше, чем учебники истории. Именно такие фотографии из разных стран и разных временных периодов собраны в этом обзоре. На снимках запечатлены и всемирно известные личности и простые люди, а в каждом кадре - замершая история.
1. Фотография Владимира Ильича Ленина
Цветная фотография вождя пролетариата, сделанная в 1922 году.
2. У питьевого фонтанчика
Маленькая девочка пьет из фонтана воду.
3. Юная Мадонна
Кто бы мог подумать, что девушка станет самой знаменитой певицей и будет занесена в Книгу рекордов Гинеса.
4. Луиза Чикконе
Фотография Мадонны сделана в 1982 году, а буквально за месяц после этого ее имя прогремит на всю Америку.
5. Королева поп-музыки
Кропотливый труд и талант привел Мадонну на вершину славы.
6. Шварцнегер
Мистер Олимпия на тренировке.
7. Обработка лука
Американский солдат чистит лук. Фото 1918 года.
8. Дружеское рукопожатие
На снимке 1975 года запечатлен Джордж Харрисон, более известен как соло-гитарист и исполнитель в стиле регги - Боб Марли.
9. Платье из купюр
Немка в новогоднем костюме из обесцененной валюты. 1923 год.
10. Роскошная итальянка
Фото известной актрисы и фотомодели Моники Беллуччи.
11. Фото 1908 года
Старая фотография самого большого бейсболиста, который весил 450 фунтов-это 204 килограмма.
12. Снимок рабочего
Уставшее лицо человека, в конце рабочего дня. 1980 год.
13. Валерий Кипелов и Николай Расторгуев
Состав ансамбля Виа Лейся Песня 1980 год.
14. Белуга весом 1152 килограмма
Фотография магазина в Балчуге, где выставили на продажу рыбину, выловленную в Каспийском море.
15. Милое фото
Вскармливание бобров через бутылочку с соской.
16. Чечня. Фото 2002 года.
Девочка с цветными воздушными шарами посреди превратившегося в развалины Грозного.
17. Грозный в 2002 году
Трехлитровые банки с бензином готовы на продажу.
18. Книжный магазин
Столпотворение возле магазина книг. 1980 год Болгария.
19. Броненосный велосипед
Огромное количество оружия фиксировалось к мотоциклу в Чикаго 1948 году, для борьбы с организованной преступностью.
20. Танец перед статуей
Интернированные заключенные танцуют танец кадриль.
21. Последний звонок
Литовские школьницы в ожидании, когда прозвенит последний звонок в 1970 ученом году.
22. Румынская свадьба
Без комментариев. 1930 год.
23. Баюшки-баю.
Фото вырезки из газеты с милыми колыбельными.
24. Семья еврейских музыкантов
Фотография семьи лилипутов из Румынии.
25. Девочка и пес
Хельга Геббельс c собакой Адольфа Гитлера
26. Спартакиада. Фото 56 года
Мария Гавриш поздравляет Елену Коваленко с победой на соревнованиях.
27. Годен
Фото призывника в армию, который проходит комиссию.
28. София Виллани Шиколоне
Сногсшибательная Софи Лорен.
29. Восточные танцы в метро
Пластика танцовщицы завораживает мужчин.
30. Война. 1942 год
Фото матери, провожающей сына на войну.
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