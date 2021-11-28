9 растений, которые можно выращивать на кухне и использовать в готовке

Любое блюдо волшебным образом преображается, если в него добавить свежие приправы. А заполучить их можно у себя на кухне, даже не ходя в супермаркет. Как минимум 9 ароматных и полезных растений, которые используются в качестве приправ ко многим блюдам, без проблем будут расти на подоконнике любой квартиры или дома. Для этого даже не понадобится специальное оборудование, достаточно обеспечить им обильный полив и много солнечного света.
1. Орегано
Оригинальная приправа в минутной доступности. | Фото: img.tsn.ua
Орегано, также известный как душица, в сочетании с другими приправами может каждый раз раскрываться по-новому. Добавив его в блюдо, можно добиться оригинальности и отменных вкусовых качеств. Орегано отлично сочетается с овощами, первыми блюдами, мясом, соусами и рыбой. Чтобы вырастить растение, нужно взять росток от свежей приправы и посадить в землю, в горшок с хорошим дренажем. Лучшее место для орегано будет на южном окне, где светло и тепло.
2. Петрушка
Нежный пряный аромат и сладковатый вкус завоевали мир. | Фото: ukrspice.kiev.ua
Петрушку можно вырастить из семян или пересадить взрослым кустиком. Делать это нужно в конце огородного сезона. Для хорошего роста петрушке нужно много света, поэтому ей будет хорошо на южных окнах. На восточных и западных она тоже будет расти, но медленно. Петрушка хороша для украшения любых блюд, а также для приятного сладковатого вкуса.
3. Базилик
Базилик подходит не только ко многим блюдам, но и к напиткам. | Фото: medjournal.info
Базилик — пряность, которая отличается особой пикантностью. Он хорошо подходит к рыбе, мясу, овощным блюдам и сладким напиткам. Базилик хвалят многие кулинарные мастера, журналы и книги по готовке вкусной и здоровой пищи. Чтобы его вырастить, нужно позаботиться о достатке тепла и солнца. Выращивание можно начать с семян, которые помещаются в горшки, которые сразу нужно поставить на окно, выходящее на юг.
4. Лавровый лист
Лавровое растение подарит не только разнообразие домашним блюдам, но и приятный аромат всей кухне. | Фото: xcook.info
Лавровый лист пользуется популярностью в кулинарии по всему миру. Он отлично сочетается с бобовыми блюдами, супами и борщами всех разновидностей, придает приятный аромат морепродуктам, рыбе и вторым блюдам из мяса. Его добавляют даже в каши и соусы. А еще лавровый лист составляет замечательный ансамбль со всеми консервированными овощами. Растение лавра должно находиться на подоконнике западного или восточного окна, где не сильно много света. Но нужно убедиться, что в горшке мягкая земля и достаточно воздуха.
5. Кервель
Пикантный вкус, который сделает блюдо действительно особенным. | Фото: agrostory.com
Кервель — необычная, изысканная, но очень полезная травка. Она имеет пикантный, но быстро улетучивающийся аромат, в котором можно услышать похожие на эстрагон, петрушку и анис нотки. Свежие листья растения, содержащие в себе большое количество витаминов, отлично подходят к мясным и рыбным блюдам. Семена кервеля можно собрать в конце лета, тогда и посадить в землю. Горшок надо поставить в место со слабым освещением и прохладной температурой воздуха в пределах от 18 до 23 градусов.
6. Эстрагон
Эстрагон придает блюду яркий, насыщенный и свежий букет. | Фото: xcook.info
Сначала растение эстрагона нужно вырастить на огороде или даче. После того как оно сбросит листья, его можно перенести в помещение и поставить на несколько дней в прохладное место, и только потом отправить на ПМЖ на южное окно, где много солнца. Растение нужно регулярно подпитывать жидким удобрением. Тогда его свежие листья порадуют вас слегка терпким, пряным и оригинальным ароматом.
7. Тимьян
Насыщенный аромат из свежей приправы прямо на окне кухни. | Фото: zabavnik.club
Тимьян любит много солнца, но будет отлично себя чувствовать и на окнах, обращенных на восток или запад. Укоренить его нужно из свежего отростка, срезанного от уличного растения. Но лучше, конечно, пересадить в домашний горшок тимьян с уже сформированными корешками. Тимьян придает блюдам острый пряный вкус и насыщенный приятный аромат, отлично дополняя свинину, картофель и капусту, сыры, консервы и многие напитки.
8. Розмарин
Пикантная приправа, которая хорошо сочетается с рыбой и мясом. | Фото: lavka-pripravka.com
Росток розмарина нужно укоренить во влажной земле. Расти он лучше всего будет на южном окне. Розмарин применим не только в кулинарии, он действует как естественный освежитель воздуха, поэтому нужно приготовиться к тому, что ваша кухня будет пахнуть свежим приятным ароматом на протяжении всех прохладных сезонов.
9. Шалфей
Душистая приправа с ярко выраженным вкусом. | Фото: alkogolhelp.org
Чтобы начать выращивать комнатный шалфей, нужно взять отросток растения с улицы. Лучше будет, если оно уже укорененное, но приживется и простой росток. Шалфей хорошо переносит сухой воздух в помещении, но нуждается в большом количестве солнечных лучей из окна, выходящего на юг. Шалфей не просто используется в кулинарии, он еще и очень полезен. Свежие листики имеют горьковатый, пряно-вяжущий вкус, но тонкий, слегка терпкий аромат.
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