9 растений, которые можно выращивать на кухне и использовать в готовке

1. Орегано

Оригинальная приправа в минутной доступности. | Фото: img.tsn.ua

2. Петрушка

Нежный пряный аромат и сладковатый вкус завоевали мир. | Фото: ukrspice.kiev.ua

3. Базилик

Базилик подходит не только ко многим блюдам, но и к напиткам. | Фото: medjournal.info

4. Лавровый лист

Лавровое растение подарит не только разнообразие домашним блюдам, но и приятный аромат всей кухне. | Фото: xcook.info

5. Кервель

Пикантный вкус, который сделает блюдо действительно особенным. | Фото: agrostory.com

6. Эстрагон

Эстрагон придает блюду яркий, насыщенный и свежий букет. | Фото: xcook.info

7. Тимьян

Насыщенный аромат из свежей приправы прямо на окне кухни. | Фото: zabavnik.club

8. Розмарин

Пикантная приправа, которая хорошо сочетается с рыбой и мясом. | Фото: lavka-pripravka.com

9. Шалфей

Душистая приправа с ярко выраженным вкусом. | Фото: alkogolhelp.org