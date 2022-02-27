Поучительные байки для непослушных детей

Давным-давно, когда наши прабабушки и прадедушки были совсем маленькими, им тоже читали на ночь сказки.
И в каждой из них обязательно содержался какой-нибудь «добрым молодцам урок», который должен был научить детей всевозможным добродетелям. Однако при этом выбирались такие жуткие сюжеты, по сравнению с которыми современные фильмы ужасов просто меркнут — удивительно, как после таких сказочек дети вообще могли заснуть. Судите сами:
1. “История о маленьком мальчике, сосавшем палец”
Сборник из десяти назидательных стихотворений «Штруввельпетер» (буквально переводится как «растрёпанный Пётр») сочинил в 1845 году психиатр Генрих Гофман в качестве рождественского подарка для своего трёхлетнего сынишки.
В нём собраны истории про самые разные детские проступки и самые садистские наказания, которые только можно вообразить. Мальчик по имени Август, например, не съел суп, зачах и умер. Генриетта играла со спичками и сгорела заживо. Но самая кошмарная история произошла с беднягой Конрадом, который имел привычку сосать палец.
Мама Конрада, уходя по делам, строго-настрого запретила сыну сосать в её отсутствие палец. Ребёнок, разумеется, ослушался. И тогда пришёл портной и отстриг мальчику большие пальцы своими острыми ножницами:
Крик-крак! Вдруг отворилась дверь,
Портной влетел, как лютый зверь;
К Петруше подбежал, и — чик!
Ему отрезал пальцы вмиг.
Кричит Петруша: ай, ай, ай!
В другой раз слушаться ты знай!
В общем, другого раза не представилось — мальчик умер от потери крови.
Кстати говоря, эта книжка пользовалась сумасшедшей популярностью. К 1876 году она выдержала 100 изданий. В российском варианте называлась «Стёпка-Растёпка» и тоже была нарасхват.
2. “Плакса”
Ещё один шедевр доктора Гофмана, вошедший в сборник «Бетси-Неряха» был опубликован в 1911 году. Мама честно предупреждает дочь-плаксу, чтобы она не капризничала, но та не желает ничего слушать и продолжает заливаться слезами. Плакала она, плакала, да и выплакала все глаза — остались одни пустые глазницы.
В том же сборнике есть ещё страшилка про девочку Полли, которой запрещали играть с мальчиками. Она ослушалась и ей в мальчишеской потасовке оторвали ногу. Или история про гордую Энн, которая задирала нос всё выше и выше, пока, наконец, её шея не вытянулась до того, что девочке приходилось возить собственную голову на тележке.
3. “Девчонка-сорванец, которая превратилась в мальчика”
Эта история из книжки «Маленькая мисс Последствия», опубликованной в 1880 году. Дочь одного графа очень любила играть с мальчишками и, в конце концов, сама стала мальчишкой: сначала появились грубые манеры, потом стал ломаться голос, и, в конце концов, произошла окончательная трансформация. Родители не смогли смириться с переменой пола и отправили своё дитя служить матросом на первый попавшийся корабль.
4. “Красная шапочка”
В поздних версиях этой сказки, как всем нам известно, охотники разрезают волку живот и спасают бабушку и Красную Шапочку. Однако в оригинале никакого спасения не было — обе жертвы были благополучно переварены желудком хищника.
«Дети, а в особенности милые и хорошо воспитанные юные леди, ни в коем случае не должны говорить с незнакомцами. В противном случае они рискуют достаться волку на обед, — писал Шарль Перро. — Волки бывают самыми разными. Бывает, что с виду он кажется обаятельным, скромным, вежливым, услужливым и предупредительным, а сам только и ждёт возможности напасть на вас и слопать. К сожалению, именно такая разновидность волков и представляет самую большую опасность».
5. “Макс и Мориц”
Семь историй о маленьких хулиганах придумал немецкий писатель Вильгельм Буш в 1865 году. Сначала эти дети терроризировали жителей своей деревни. У одной вдовы, например, были куры. Мальчишки придумали скормить им хлебные шарики, в которые закатали верёвку. Куры склевали хлеб, заглотили верёвку, запутались в ней и в панике все покалечились. Вдове ничего не оставалось, как зажарить бедных птиц. И тогда Макс и Мориц подцепили кур удочкой, вытащили и съели. Но, как говорится, сколько верёвочке не виться…
Однажды мальчики из хулиганских побуждений распороли мешок с зерном, которое местный фермер вёз на мельницу, но были пойманы на месте преступления. Фермер не стал с ними сюсюкаться, зашил в тот же мешок и сдал мельнику. Перемолотых Макса и Морица скормили домашней птице. Никто по ним не убивался.
6. “Ребекка, которая любила хлопать дверьми, за что и поплатилась”
Этот стишок англо-французского писателя Хилэра Беллока появился в 1907 году и в русском варианте называется «Про девочку Анну, которая для забавы хлопала дверью и погибла». Ребекка/Аня была девочкой, в принципе, неплохой, но своенравной и как бы сейчас сказали, гиперактивной. Очень ей нравилось носиться по дому и хлопать дверями. И вот однажды…
«Случилось, что над дверью прямо,
Был бюст Линкольна Авраама.
Лишь громыхнула дверь, и — бам! —
Упал на Анну Авраам,
И Анна сразу же скончалась:
Вот до чего доводит шалость!»
Поучительная история, ничего не скажешь.
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