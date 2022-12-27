Как удалось выжить африканцу в кораблекрушении после 3 дней, проведённых на морском дне

Харрисон Оджегба Окене служил поваром на буксирном катере. Когда случилось кораблекрушение, он выжил и провёл три дня в перевёрнутом буксире на дне Атлантического океана. На исходе третьих суток Окене вдруг увидел огни в воде. Это водолаз! Спасение казалось таким близким и неизбежным, но не всё оказалось так просто.
Окене оказался единственным, кто смог выжить в команде из двенадцати человек, когда буксирное судно перевернулось и пошло ко дну. Это обстоятельство всё ещё не даёт ему покоя. Молодой человек, которому всего лишь двадцать девять лет, несёт огромный груз чувства вины, за то, что все погибли, а он выжил. Кроме этого есть некоторые суеверные нигерийцы, которые считают, что он спас себя не иначе как с помощью чёрной магии.
Буксирный катер Jascon 4.
Буксирный катер Jascon 4 перевернулся и быстро ушёл на морское дно на глубину около тридцати метров. Повар все эти трое суток протянул на одной бутылке колы. Он нашёл два фонарика, которые погасли менее чем через день. Находясь в полном одиночестве и темноте, он почти утратил всякую надежду на спасение.
Харрисон Оджегба Окене (второй слева) позирует с членами дайвинг-команды DCN, которые спасли ему жизнь после трёх суток на дне океана.
Находясь в ощущении абсолютной безысходности, Окене постоянно молился Богу о спасении. Последнюю надежду видя лишь в Божьем милосердии. Когда он внезапно услышал шум другого судна, стук о борт его буксира, а затем увидел огни - радость и надежда захлестнули его измученное сознание. Его молитвы услышаны! Но затем произошло нечто более страшное - огни вдруг исчезли. Полный страха и робкой надежды, Окене начал отчаянно плыть в кромешной темноте по затонувшему судну, чтобы догнать дайвера. Харрисон никак не мог его найти и, мысленно похоронив себя, поплыл обратно в каюту, в которой находился его драгоценный, но постепенно сокращающийся воздушный карман. Молодой человек с трудом отдышался, ему хотелось плакать от отчаяния.
Спасение было столь близко и так недостижимо! Окене знал, что это точно должен быть водолаз, но сам он находился не в том конце лодки. «Он вошёл, но был слишком быстр, поэтому я увидел свет, но прежде чем я смог добраться до него, он уже уплыл. Я попытался последовать за ним в кромешной тьме, но не смог проследить его путь, поэтому вернулся», - рассказывает Харрисон.
Спасатели из голландской компании DCN Diving искали только тела, никто не думал, что есть выжившие. До того, как наткнулись на Окене, они уже успели найти четырёх погибших.
Когда водолаз снова вернулся, Харрисону пришлось опять плыть, чтобы добраться до него. Хотя молодой человек не видел даже направление, куда ему нужно двигаться. Наконец, случилось чудо — Окене догнал дайвера и похлопал его сзади по шее. Тот невероятно испугался и закричал в микрофон: «Труп! Труп! Труп!». Харрисона он не заметил сразу. Окене потянул спасателя за руку и тот, поняв наконец, что перед ним чудом выживший, сообщил на спасательное судно: «Он жив!».
Невероятный момент спасения Окене.
Картина была сюрреалистической. Окене позвал дайвера за собой в свой спасительный воздушный карман. После повар рассказывал: «Когда водолаз дал мне воды, он очень внимательно наблюдал за мной. Всё это время, пока он меня разглядывал, он пытался понять, действительно ли я человек. Видно было, что ему на самом деле страшно».
Харрисон Оджегба Окене с трепетом смотрит, как спасатель всплывает в воздушном кармане, в котором Окене прожил почти три дня.
Водолаз сначала использовал горячую воду, чтобы согреть Окене, затем надел ему кислородную маску. После спасения с затонувшей лодки Харрисона поместили в декомпрессионную камеру на шестьдесят часов. Лишь после этого он смог безопасно вернуться на поверхность.
Окене (второй слева) позирует в декомпрессионной камере вместе с командой DCN Diving.
Судно спасателей.
29-летнему парню по-прежнему снятся по ночам кошмары, и он клянется никогда больше не возвращаться на море. Вместо этого он устроился на новую работу. Сейчас он тоже повар, только на суше.
Харрисон с командой спасателей.
До своего спасения Окене считал, что его коллеги сбежали, бросив его. Их катер был одним из трёх, буксировавших нефтяной танкер Chevron в богатых нефтью водах дельты Нигерии, но 26 мая произошло нечто неожиданное — судно внезапно накренилось и перевернулось.
«Я слышал крики людей, я чувствовал, как судно идёт ко дну, я слышал голос, говорящий:« Это судно тонет или что?»… Я в этот момент был в туалете и унитаз упал мне на голову, всё стало падать мне на голову… Мои коллеги кричали: «Боже, помоги мне, Боже, помоги мне, Боже, помоги мне». Потом, через некоторое время, всё стихло и я больше ничего не слышал».
Схема того, как затонул буксир Jascon 4.
Когда Харрисон рассказывал о чудесном спасении в своей поместной церкви, пастор спросил его, использовал ли он чёрную магию, для того чтобы выжить. «Я был так удивлён! Как мог человек Божий говорить такое?» - сказал Окене и в его голосе прозвучала обида.
Молодой человек даже не смог пойти на похороны своих коллег, потому что боялся реакции их семей. Нигерийцы, как правило, очень религиозны, но также и ужасно суеверны. «Я не мог поехать, потому что не знал, что скажет семья, думая: «Почему он единственный, кто выжил», - сказал Окене.
Этот вопрос вначале поколебал его непоколебимую веру. Харрисон спрашивал: «Боже, почему только я? Почему моим коллегам пришлось умереть?». Ответ на этот вопрос может быть только один: значит Окене ещё нужен здесь. Повар говорит, что он заключил договор с Богом, когда был на дне океана: «Когда я был под водой, я сказал Богу: если ты спасешь меня, я никогда больше не вернусь на море, никогда».
27-летняя жена Окене, Акповона, сказала, что ему до сих пор снятся кошмары. «Иногда он просто просыпается ночью и говорит: «Дорогая, смотри, кровать тонет, мы в море. Это очень страшно».
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