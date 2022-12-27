Как удалось выжить африканцу в кораблекрушении после 3 дней, проведённых на морском дне







Буксирный катер Jascon 4.

Харрисон Оджегба Окене (второй слева) позирует с членами дайвинг-команды DCN, которые спасли ему жизнь после трёх суток на дне океана.

Невероятный момент спасения Окене.

Харрисон Оджегба Окене с трепетом смотрит, как спасатель всплывает в воздушном кармане, в котором Окене прожил почти три дня.

Окене (второй слева) позирует в декомпрессионной камере вместе с командой DCN Diving.

Судно спасателей.

Харрисон с командой спасателей.

Схема того, как затонул буксир Jascon 4.