Бревно на рельсах, безработный в спальне и другие покушения на членов британской монаршей семьи

Королевская семья всегда под прицелом, всегда под охраной./ Фото: thehits.co.nz
На жизнь богатых и знаменитых всегда кто-то покушается, а избежать трагических последствий удается, к сожалению, не всегда и не всем. В этой статье рассказ о самых нашумевших покушениях, которые заставили обитателей британского Королевского дома заглянуть смерти в лицо…
«Литгоуский заговор»
Елизавета II и случай на железной дороге./ Фото: metronews.ru
Самый первый случай покушения на монархиню, известный как «Литгоуский заговор», случился в 1970 году. Тогда официальный визит Королевской четы проходил в Австралии. По возвращению королевской пары из Сиднея в Ориндж их поезд наехал на массивное бревно, которое (по непонятным на тот момент причинам) лежало поперек рельсов. Как выяснилось позже, именно с помощью этого бревна злоумышленники желали подстроить катастрофу. Они все рассчитали заранее, учитывая обычную скорость железнодорожного транспорта, в этом месте поезд должен был сойти с рельсов, но этого не случилось.
Как потом рассказывал машинист поезда, почему-то в тот день он решил убавить скорость, за счет чего смог своевременно увидеть препятствие и остановить транспорт. Поезд в процесс все же столкнулся с бревном, но при инциденте никто не пострадал. Самих преступников так и не нашли, а факт покушения правительство Австралии длительное время скрывали от своих высокопоставленных гостей, дабы не портить имидж своей страны.
Принцесса Анна и спасительный джеб
Попытка похищения принцессы Анны./ Фото: royals-mag.ru
В отличие от предыдущих случаев, принцессу Анну пытались не убить, а похитить, с целью получить £2 000 000 в качестве выкупа. В марте 74-го, когда Марк Филипс и Анна почти доехали до дворца, буквально в 200 метрах от места прибытия их транспорт подрезало белое авто. Из последнего быстро выбежал Ян Болл — так звали похитителя — и начал палить из пистолета по телохранителю и шоферу Анны. Далее, угрожая принцессе пистолетом, он приказал ей выйти из машины, а в случае непослушания пообещал застрелить ее.
Инцидент попал в поле зрения журналиста, который ехал следом за королевским автомобилем, а также приметился полицейскому. Преступник не смог ранить всех, отчего похищение оказалось неудачным. По словам очевидцев, спасение принцессы произошло благодаря случайному прохожему, который по удачному стечению обстоятельств оказался боксером. Хорошо поставленным джебом он накаутировал Болла, после чего задержание злоумышленника было делом техники. В последствии преступника признали психически нездоровым, он и в наши дни на попечении лечебницы для преступников.
Данидинское покушение
Когда Ее Величество проходило под его окнами — прогремел выстрел, но парень промахнулся. Шум от стрельбы списали на свалившуюся неподалеку вывеску. Сама же полиция преступника обнаружила. Несостоявшегося убийцы уже нет в живых — в 1997, отбывая наказание в местах лишения свободы, он совершил самоубийство. Сейчас, когда дело получило масштабную огласку, соответствующие органы страны проведут дополнительную проверку. Королевский же дворец отказался давать на этот счет какие-то комментарии.
Взрыв на королевской яхте
Лорд Маунтбеттен и принц Чарльз./ Фото: metronews.ru
Этот случай обернулся для преступников успехом, им удалось добиться желаемого... Кровный дядя принца Филипа оказался первым из королевской семьи, который умер не своей смертью. Летом 79-го года террористы взорвали королевскую яхту, на которой находился лорд и несколько членов его семьи. В результате взрыва все погибли.
В последствии ответственность за подрыв взяла на себя террористическая группировка ИРА. Стражам порядка удалось поймать подрывника — его направили в тюрьму на пожизненное заключение, однако спустя 19 лет его отпустили на свободу по результатам переговоров Северной Ирландии и Англии.
Семнадцатилетний стрелок
Елизавета II и несовершеннолетний стрелок./ Фото: news.sky.com
По странному стечению обстоятельств, Елизавета II, буквально в том же 81-ом году, пережила еще одно покушение, которое случилось незадолго до случая в Новой Зеландии. По иронии судьбы стрелком оказался несовершеннолетний того же возраста.
Только в этот раз все случилось на родной земле, во время церемонии выноса знамени, что является Национальным праздником в Англии. Ее Величество была на коне и возглавляла парад, как вдруг из толпы в сторону королевы прогремело два выстрела.
Естественно, это напугало Ее Величество, но еще больше это напугало коня, на котором она ехала. Перепуганное животное рвануло с места и пыталось скинуть свою наездницу. Однако, королеве удалось успокоить животное, а полицейским поймать преступника. Им оказался семнадцатилетний юноша по имени Маркус Сержант. Как потом выяснилось, целью покушения стало его желание стать известным. Несмотря на все его старания, сейчас судьба стрелка неизвестна. Но мужественности королевы стоит только позавидовать, несмотря на свой испуг, после устранения злоумышленника она продолжила вести парад и как положено вернулась во дворец.
Безработный болтун
Елизавета II и безработный болтун./ Фото: royals-mag.ru
Следующий инцидент в жизни Елизаветы II состоялся в 1982 году. Однако называть это событие громким словом «покушение» нельзя, ведь этот человек, в принципе, и не намеревался убивать Ее Величество. Однако, все оказалось и страшным, и забавным одновременно, и об этом случае помнят даже сейчас, когда с того момента прошло уже 36 лет. Тогда простой безработный мужчина по имени Майкл Фаган каким-то чудесным образом смог пройти всю охрану и миновать другие системы безопасности, а все ради того, чтобы просто побеседовать по душам.
В тот день от него ушла супруга и с горя ему в голову пришла идея прогуляться, немного ни мало, по хоромам Букингемского дворца. Гуляя по просторам королевских помещений и успешно обходя всех телохранителей, Майкл решил отправиться в комнату Ее Величества и подождать ее там. Вскоре он оказался на месте, и на его визит отреагировала сигнализация. Однако охрана не отреагировала на сигнал, посчитав это чьей-то неудачной шуткой. Возвратившись в свои покои и обнаружив там незнакомого мужчину, Елизавета II нисколько не растерялась и поболтала с незванным гостем минут 10.
Неясно, сколько бы еще тянулся этот диалог, если бы мужчине не приспичило покурить. Тогда королева благородно позвала лакея, чтобы он принес сигар, но тот, заприметив незнакомца рядом с Ее Величеством, направил Елизавете II охрану. Через некоторое время мужчину отпустили, но самое интересное в другом. Лишь только через 25 лет в британском законодательстве появился пункт о том, что незаконное попадание на территорию дворца является уголовно наказуемым деянием.
Австрийские выстрелы
Как показало расследование, умысел у молодого человека был исключительно политический, а суть заключалась в том, чтобы осветить проблему местных беженцев. В конечном итоге парня осудили по статье за хулиганство. Он и сейчас проживает в Австралии и трудится юристом.
Покушение на параде
Несостоявшееся покушение на принца Чарльза./ Фото: royals-mag.ru
Этого покушения, к большому счастью, никто не увидел, но то, что рассказала служба британской разведки, многих повергло в шок и навеяло страх. В 2015 году английская армия обезвредила в Сирии террориста, принадлежавшего к группировке ИГИЛ (запрещена в РФ), который направил в Соединенное Королевство команду на террористические операции в столице Великобритании. Один из них намечался на 14 августа, когда в стране проходит празднование победы над Японией. На торжестве должны были находиться первые лица государства, в том числе и принц Чарльз со своей супругой.
Бдительный охранник
Елизавета II и бдительный охранник./ Фото: news.sky.com
Дата этого случая неизвестна, а поведал о ней один экс-телохранитель Елизаветы II. Абсурд ситуации в том, что по сути это было признание, ведь он сам чуть не произвел выстрел, но это, естественно, было не намеренно. В ту ночь у королевы случилась бессонница, и чтобы вернуть себе сон, Ее Величество решила совершить короткую прогулку по просторам дворца. Охранник заприметил человеческую фигуру издалека, но ему и в голову прийти не могло, что это была королева. Приняв монархиню за злоумышленника он со всей ответственностью бросился в ее сторону.
Лишь по счастливому стечению обстоятельств внимательный охранник принял решение вглядеться, прежде чем достать оружие. Поняв, кто стоит перед ним, он выпалил с ругательствами о том, что еще немного и выстрелил бы в нее, на что королева спокойным голосом пообещала, что в следующий раз обязательно предупредит, если ночью отправится на прогулку.
Пугающие сообщения в Telegram
Пугающие сообщения в Telegram с фотографиями принца Джорджа./ Фото: metronews.ru
В 2017 году, как только принц Джордж начал ходить в школу, в учебное заведение пробралась его поклонница, чем сильно напугала родителей всех его одноклассников. Но потом стало ясно, что это далеко не самое пугающее. В конце 2017 года всплыли слухи о том, что спецслужбами были обнаружены странные сообщения в Telegram.
По некоторым данным, террористы из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), пересылали друг другу фотографии маленького принца, на которых тот направлялся в школу. Спецслужбы также нашли в переписке фразу на арабском, в которой говорилось, что королевскую семью они в покое не оставят. Но, то ли это оказалось чьей-то шуткой, то ли службам удалось предотвратить страшное событие, все, к счастью, остались живы.
БОНУС
Даже не думайте о покушениях!/ Фото: royalnews.me
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