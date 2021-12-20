Бревно на рельсах, безработный в спальне и другие покушения на членов британской монаршей семьи

Королевская семья всегда под прицелом, всегда под охраной./ Фото: thehits.co.nz

«Литгоуский заговор»

Елизавета II и случай на железной дороге./ Фото: metronews.ru

Принцесса Анна и спасительный джеб

Попытка похищения принцессы Анны./ Фото: royals-mag.ru

Данидинское покушение

Взрыв на королевской яхте

Лорд Маунтбеттен и принц Чарльз./ Фото: metronews.ru

Семнадцатилетний стрелок

Елизавета II и несовершеннолетний стрелок./ Фото: news.sky.com

Безработный болтун

Елизавета II и безработный болтун./ Фото: royals-mag.ru

Австрийские выстрелы

Покушение на параде

Несостоявшееся покушение на принца Чарльза./ Фото: royals-mag.ru

Бдительный охранник

Елизавета II и бдительный охранник./ Фото: news.sky.com

Пугающие сообщения в Telegram

Пугающие сообщения в Telegram с фотографиями принца Джорджа./ Фото: metronews.ru

Даже не думайте о покушениях!/ Фото: royalnews.me