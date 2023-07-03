4 коктейля-смузи, которые помогут всегда оставаться в прекрасной форме

Такие разные и такие полезные.
Сегодня, когда на каждом углу человека поджидают соблазны в виде нездорового питания, и многие люди испытывают недостаток витаминов и необходимых для нормального функционирования организма веществ, сложно оставаться в хорошей форме. Казалось бы, безвыходная ситуация. Но мы знаем 4 простых рецепта смузи, которые не только утолят жажду, но и обеспечат организм всем необходимым.
1. Взрыв какао
Коктейль-смузи «Взрыв какао».
Иногда люди просто не могут удержаться от настойчивого желания шоколада. Этот коктейль ничуть не хуже настоящего шоколадного коктейля, но при этом не содержит сахара. Замороженные бананы и йогурты делают консистенцию смузи плотной и сливочной, будто это мороженое.
состав
Замороженные бананы, миндальное молоко, ванильный греческий йогурт, какао-порошок.
2. Энергия тропиков
Коктейль-смузи «Энергия тропиков».
Иногда просто необходимо освежиться. Следующий коктейль заставит любого почувствовать, что он лежит на пляже в Майами. В любом случае, этот кисло-сладкий глоток здоровья просто потрясающий на вкус. Кто мог бы подумать, что можно получать все дополнительные преимущества здоровой пищи с такой вкусной штукой.
состав
Замороженный ананас, кале или шпинат, кокосовая вода и(или) ананасовый сок, свежий лимонный сок.
3. Доброе ягодное утро
Коктейль-смузи «Доброе ягодное утро».
Иногда человек просто не может позволить себе роскошь сидеть и наслаждаться вкусными овсяными хлопьями утром. Ведь современный мир состоит из постоянной спешки. Благодаря этому коктейлю человек может насладиться всеми вкусами своего любимого завтрака, не тратя лишнего времени. Просто нужно бросить все ингредиенты в блендер, и через пару минут утренний смузи готов. Завтрак через соломинку никогда еще не был настолько вкусным.
состав
Замороженная голубика, греческий йогурт, мед, овес, миндальное молоко.
4. Здоровое пробуждение
Коктейль-смузи «Здоровое пробуждение».
Если кто-то чувствует «разбитость» из-за погоды, ему стоит попробовать «жидкий импульс энергии». Этот оздоровительный напиток идеально подходит для любого человека. Его ингредиенты будут стимулировать иммунную систему, и перец придаст всплеск энергии, которой хватит на весь день.
состав
Кокосовое молоко, свежий имбирь, замороженный ананас, свежий лимонный сок, мед, куркума, кайенский перец.
БОНУС
Смузи...
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