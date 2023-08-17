Какой была гигиена первобытных людей: Тайны, открытые могилами каменного века







Похороны в каменном веке.

Не все люди каменного века воняли

Художник Виктор Васнецов.

В каменном веке ухаживали за волосами

По какой-то причине художники последних двухсот лет уверены, что женщины никак не пытались убрать или обрезать волосы в каменном веке. Художник Пьер Жубер.

В каменном веке чистили зубы

В каменном веке жить без зубов было ещё хуже, чем сейчас.

В каменном веке носили одежду

Всё это сделано в каменном веке.

В каменном веке не ходили с длинными когтями