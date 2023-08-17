Какой была гигиена первобытных людей: Тайны, открытые могилами каменного века

До расцвета археологии и антропологии люди представляли своих предков эпохи каменного века полу животными — грязными, всклокоченными, злобными по отношению друг к другу, голыми или почти голыми, сидящими по пещерам в дыму своих костров. Исследования и открытия ввели свои коррективы в эти представления.
Вот чем руководствуются те, кто пытается восстановить, как ухаживали за собой люди каменного века. Могилы каменного века. Болотная мумия родом из мезолита. Народы, быт которых развивался медленно, изолированно, в условиях, когда так и не была изобретена технология обработки металлов и письменность. Их иногда называют народами, застрявшими в каменном веке, но на самом деле они прошли свой путь развития, когда медленно изменялись быт, обычаи, законы, мифология и искусство — и даже потихоньку продвигались технологии.
Похороны в каменном веке.
Не все люди каменного века воняли
Конечно, там, где было холодно зимой или почти всё время, не было никакой возможности мыться круглый год. Но в большинстве культур людям нравится плескаться в воде, особенно летнюю жару, и нет причин думать, что в каменном веке они не испытывали удовольствия, плавная летом в реке или озере.
Был и другой аспект. Кровь во время регул могла привлекать запахом хищников и насекомых, и в интересах женщины было поддерживать какую-никакую гигиену. Что касается мужчин, то в их обязанности входила охота (впрочем, мелкой охотой занимались в племени буквально все), и важно было не спугнуть добычу человеческим запахом.
Для этого мало было подойти с подветренной стороны, следовало или смыть запах, или, в крайнем случае, перебить его более сильным, вроде запаха падали (так делают собаки). Однако абсолютное большинство людей, в самых разных культурах, терпеть не могут запаха падали — вероятно, и в каменном веке охотники предпочитали хорошо помыться или даже соскребать пот и грязь с тела (как делали, например, в небогатой пресной водой Древней Греции), заглушив остатки человеческого запаха каким-нибудь жиром. Возможно, смешанным с размятыми травами, чтобы пахло приятно и для добычи, и для охотника.
Художник Виктор Васнецов.
В каменном веке ухаживали за волосами
Есть множество племён, которые любят описывать как «дикие» и «первобытные», и ни в одном люди не оставляют свои волосы без внимания. Их или обрезают (для этого не нужны железные ножницы — каменные ножи бывают очень острые и тонкие, только не такие долговечные, как стальные), или заплетают разными способами.
Люди каменного века могли составлять из кос даже сложные причёски — им известен был принцип плетения как таковой с вероятностью, которая стремится к ста процентам. То есть они, скорее всего, плели верёвки, силки из верёвок, корзины и, может быть, детали одежды или коврики. Ничто не мешало им заплетать косы, от одной или двух самых простых, до настоящих причёсок из косичек на праздники.
Кроме того, даже обезьяны распутывают друг другу шерсть и выбирают из неё насекомых. Скорее всего, точно так же поступали друг с другом и люди каменного века.
По какой-то причине художники последних двухсот лет уверены, что женщины никак не пытались убрать или обрезать волосы в каменном веке. Художник Пьер Жубер.
В каменном веке чистили зубы
Практически у всех найденных скелетов каменного века на зубах есть продольные бороздки — характерные следы постоянного использования зубочисток. Кроме того, для очищения зубов могли использовать плоды вроде яблок, разжёвывание волокнистых растений (что используется и в наше время) и жевание смолы. А вот чего не докажешь, так это полосками ли тогда люди рот.
Зато известно, что по крайней мере в некоторых местах люди лечили зубы — выскребали повреждённую часть и залепляли отверстие пломбой из смолы, смешанной с волокна и растений и человеческими волосами. Ничего удивительного — ведь уже в письменные времена в империи инков делали сложные и точные операции каменными инструментами.
В каменном веке жить без зубов было ещё хуже, чем сейчас.
В каменном веке носили одежду
И не только набедренные повязки. Ткать научились в неолите, одном из периодов каменного века. И ткали именно с целью производства одежды. А вот вязание, хотя оно и кажется технически более простым, придумали позже, в медный век.
Кроме того, судя по могилам и древним статуэткам, люди изготавливали довольно сложную одежду из шкур. И, скорее всего, стирали её — из тех же соображений, из которых им логично было мыться.
А ещё в каменном веке любили наносить узоры на много разных вещей и знали, что такое естественные красители. Вероятно, многие люди в каменном веке наносили узоры и на свою кожу и лицо, в том числе для того, чтобы выглядеть красивей.
Всё это сделано в каменном веке.
В каменном веке не ходили с длинными когтями
Длинные ногти очень неудобны в быту, они за всё задевают и могут из-за этого болезненно сломаться. Если смотреть на письменную историю, то длинные ногти в прошлом были уделом тех, у кого есть рабы и слуги. В каменном веке вряд ли много людей могло избежать работы руками каждый день (и вряд ли кому нравилось срывать ноготь).
Скорее всего, ногти на руках или подрезались ножом, или обкусывались, или, как делали цыгане двести лет назад, стачивались о плоский камень. Ногти на ногах тоже, по видимости, обрабатывались.
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