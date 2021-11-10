Врачи рассказали, кому ни под каким предлогом не стоит пить популярный препарат «без рецепта»

Ещё одно напоминание, что таблетки – это не пустяк.
Что делает человек, когда «ноет» голова? Либо игнорирует симптом, либо пьёт таблетку. Что сделает любая мама, если у ребёнка поднялась температура? Даст ему таблетку. Которая попутно ещё и головную боль снимет. А как насчёт похмелья? Схема понятна. Без «пилюль от боли» современному человеку уже не обойтись. Но так ли они безвредны? Новейшие исследования заставят подумать дважды, прежде чем с лёгкостью проглотить очередную пилюлю.
Чуть что, так сразу обезболивающее.
Обезболивающие препараты сделали жизнь человека проще и, очевидно, дольше. Но, как поется в старой песне, ничто на Земле не проходит бесследно. В том числе и бездумный приём лекарств без рецепта. Недавние исследования учёных из университета Эдинбурга уже заставили весь медицинский мир поволноваться. Ведь их результаты указывают, что приём парацетамола способен прервать род по мужской линии.
Парацетамол способен прервать род по мужской линии?
Шотландские учёные провели ряд экспериментов на мышах. Им вживляли ткани человеческого плода, чтобы имитировать беременность, и в течение недели старательно «подкармливали» парацетамолом. В итоге у «беременных» мышей стремительно падал уровень тестостерона, гормона, ответственного за развитие мужских половых органов у плода.
От мышей к людям.
В то же время коллеги из Голландии обнаружили, что у (человеческих) женщин, которые часто принимали парацетамол во время беременности, увеличивался шанс родить мальчика с не опустившимися яичками. Что с большой вероятностью может в будущем привести к бесплодию.
Беременным стоит употреблять парацетамол только в крайнем случае и в как можно меньшем количестве.
Таким образом, существует риск влияния парацетамола на репродуктивную функцию ребёнка, еcли принимать препарат во время беременности. И хотя представители многих фармацевтических компаний отнеслись к результатам скептически, Национальная служба здравоохранения Великобритании уже предупредила: беременным стоит употреблять парацетамол только в крайнем случае и в как можно меньшем количестве.
Лекарства – это серьёзно. Даже, если они продаются без рецепта.
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