Врачи рассказали, кому ни под каким предлогом не стоит пить популярный препарат «без рецепта»

Ещё одно напоминание, что таблетки – это не пустяк.

Чуть что, так сразу обезболивающее.

Парацетамол способен прервать род по мужской линии?

От мышей к людям.

Беременным стоит употреблять парацетамол только в крайнем случае и в как можно меньшем количестве.

Лекарства – это серьёзно. Даже, если они продаются без рецепта.