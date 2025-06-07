Как яркая раскраска военных кораблей помогала маскировать их от врага

С начала прошлого века развитие военных технологий и вооружений шло семимильными шагами, и флот исключением не стал. Поэтому те же корабли хоть и стали мощнее, однако оказались сильно уязвимыми перед торпедами субмарин. И в поиске возможности замаскировать свои судна, британцы придумали, мягко говоря, необычный способ - предложили художникам.
Искусство служило во благо флоту. /Фото: hsmedia.ru
История эта произошла в период Первой мировой войны, когда отслеживание кораблей субмаринами проводилось только через оптические приборы. Среди тех, кто знал, как это работает, оказался и англичанин Норман Уилкинсон, иллюстратор по профессии который на фронтах войны служил в Королевском флоте. Он прекрасно понимал, что немецким морякам на подлодках очень легко обнаружить габариты британских судов и расстояние до предполагаемой цели, поэтому ему было очевидно - нужна принципиально новая маскировка.
Норман Уилкинсон - создатель самого яркого в истории камуфляжа для флота. /Фото: racecar-engineering.com
Результатом его экспериментов оказался довольно неожиданный камуфляжный концепт, известный как Razzle Dazzle. Суть его состояла в том, что он воспользовался несовершенствами тогдашней системой обнаружения. А дело было в том, что определение размеров судна и расстояния до них происходило через перископ - фактически, опирались на собственный «глазомер». И вот его британский иллюстратор решил обманывать с помощью популярного в то время направления в живописи - кубизма.
Интересный факт: название концепта Razzle Dazzle можно перевести с английского языка как «суматоху».
Варианты маскировки флота с помощью возможностей кубизма. /Фото: typepad.com
Работало это следующим образом: кубистам их способ изображения позволял как бы играть с объёмом объектов на полотнах. И нанесение специальных узоров в стиле кубизма, часто ярких цветов на корабли, самой собой, не был способен скрыть их от глаз противника. Зато «ослепляющем камуфляжу» удавалось сильно исказить силуэт судна - именно поэтому та же вражеская подлодка уже не могла точно поразить свою цель, так как её экипаж попросту не мог определить ни её размеры, ни скорость движения, ни расстояние между ними.
Пример искажения габаритов и силуэта корабля с помощью ослепляющего камуфляжа. /Фото: wikipedia.org
Несмотря на откровенно странную задумку, «суматоха» оказалась действительно действенной, поэтому популярность этого камуфляжа стала быстро распространяться. Так, по информации редакции Novate.ru, пару раз для маскировки своих кораблей этот способ использовался флотом США. К тому же, заниматься этим стали множество видных художников той эпохи, и создавали они настолько впечатляющие камуфляжи, что сегодня эти суда бы назвали, скорее, произведением искусства, чем частью военного вооружения.
Сегодня эта маскировка - скорее, элемент для создания броского дизайна, но всё ещё живёт. /Фото: nicefunsk.shop
В результате Razzle Dazzle показал значительный успех в период Первой мировой войны, поэтому отдельные военно-морские силы даже стали применять его и во время Второй мировой. Правда, к тому моменту прогресс в технологии обнаружения военных кораблей был таков, что камуфляж «суматохи» уже не был способен показать столь же ошеломляющих результатов. Впрочем, морально устарев на флоте, эта красивая маскировка стала полноценным объектом интереса художников, поэтому её и сегодня можно увидеть в арт-инсталляциях и дизайне.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии