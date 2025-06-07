Как яркая раскраска военных кораблей помогала маскировать их от врага

Искусство служило во благо флоту. /Фото: hsmedia.ru

Норман Уилкинсон - создатель самого яркого в истории камуфляжа для флота. /Фото: racecar-engineering.com

Варианты маскировки флота с помощью возможностей кубизма. /Фото: typepad.com

Пример искажения габаритов и силуэта корабля с помощью ослепляющего камуфляжа. /Фото: wikipedia.org

Сегодня эта маскировка - скорее, элемент для создания броского дизайна, но всё ещё живёт. /Фото: nicefunsk.shop