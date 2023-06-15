Древний храм в Луксоре открыл две гробницы аристократов для посетителей

Где-то между 1189 г. до н.э. и 1077 г. до н.э. в некрополе Дра-Абул-Нага в храме Кхонсу в Карнаке, на западном берегу Луксора, двое высокопоставленных мужчин были в центре внимания тщательно продуманного смертельного ритуала. И поскольку души этих людей совершали приключения в загробной жизни, их гробницы были запечатаны их последователями, чтобы впредь, никогда больше не открываться. Но... четыре древнеегипетских часовни и две храмовые гробницы совсем недавно распахнули свои «двери» для посетителей в храме Кхонсу (Хонсу) в Карнаке, в Луксоре.
Район Дра-Абул-Нага на западном берегу Луксора, земля которого постоянно раскрывает сокровища древнего Египта.
Не так давно археологи и специалисты по древностям Египта завершили реставрацию гробниц двух древних аристократов в некрополе Дра-Абул-Нага, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на Западном берегу Луксора. Работа была начата в 2015 году американским исследовательским центром ARCE в сотрудничестве с министерством древностей Египта и финансированием Агентства США по международному развитию. Проект включал в себя каталогизацию находок в гробницах, которые датируются 1549 годом до нашей эры, удаление мусора из современных зданий, которые были разрушены, и ввод новых путей для посетителей с освещением и вывесками.
Проект ARCE включал установку новой инфраструктуры для размещения посетителей.
Гробницы Священного Писца И Верховного Жреца Амона
На фреске внутри гробницы изображен Рай, четвертый пророк Амона и его жена Мутемия.
Массивный храмовый комплекс Карнака был главным религиозным центром бога Амона-Ра в Фивах во время Нового царства (которое длилось с 1550 до 1070 года до н. э.). Комплекс остаётся одним из крупнейших религиозных комплексов в мире. Однако Карнак был не просто одним храмом, посвящённым одному Богу Амон-Ра - в нём находились не только главные владения бога Амона, но и владения богов Мут и Монту. По сравнению с другими храмовыми комплексами, сохранившимися со времен Древнего Египта, Карнак находится в плохом состоянии сохранности, но он по-прежнему дает ученым богатую информацию о египетской религии и искусстве.
Работа была проделана 59 служителями-реставраторами, которые восстановили подобные залы, а также одну из четырёх часовен в храме.
Согласно изображениям на настенных рельефах, первая из восстановленных гробниц принадлежала Раю из 19-й династии, который был четвёртым пророком Амона. Жрецы Амона постоянно поклонялись и приносили жертвы богу Амону, и в Фивах было четыре высокопоставленных жреца во главе с главным пророком Амона в Карнаке, иначе известным как главный жрец.
Журналисты и туристы фотографируют фрески внутри храма Хонсу в Карнаке.
Вторая гробница, датированная 20-й династией, принадлежит Ниаю, который был писцом таблицы. Не все в Древнем Египте умели читать и писать, а знания, которыми владели писцы, воспринимались как магические искусства. Только писцам было позволено обладать этим священным знанием, которое большинство из нас сегодня считает само собой разумеющимся.
Гробницы в храме Кхонсу в Карнаке были восстановлены и открыты для посетителей.
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Совместный проект ARCE.
В то время как жрецы Амона, строители гробниц, сделали всё, чтобы физические останки этих двух людей остались нетронутыми, и чтобы никто не посмел нарушить покой их души в загробной жизни, вопреки этой миссии был установлен новый проход для посетителей, чтобы облегчить доступ к некогда священному пространству. Этот новый объект является одним из немногих, которые недавно открылись в Египте, поскольку предпринимаются попытки восстановить туристическую индустрию страны после значительного спада, связанного с революцией 2011 года, которая свергла давнего политического деятеля Хосни Мубарака.
Ешиптолог Елена Пищикова объясняет процесс реставрации у могилы Карахамона.
Самое избранное место
Модель участка Амон-Ра, Карнак.
Место было впервые разработано во время Среднего царства (2055-1650 гг. до н. э.) и было первоначально скромным по масштабам, но поскольку новое значение было придано городу Фивы, последующие фараоны начали размещать свой собственный знак на Карнаке. Один только главный участок в конечном итоге будет иметь целых двадцать храмов и часовен. Карнак был известен в древности как «самое избранное место» (Ipet-isut) и был не только местом расположения культового образа Амона и местом обитания Бога на земле, но и рабочим поместьем для жреческой общины, жившей в окрестностях. Дополнительные здания включали священное озеро, кухни и мастерские для производства религиозного снаряжения.
Колонна Палаточный столб, храм Тутмоса III, c. 1479-25 гг. до н.э., Карнак, Египет.
Главный храм Амона-Ра имел две оси - одна шла на север/юг, а другая-на восток/запад. Южная ось продолжалась к храму Луксора и была соединена аллеей сфинксов с бараньими головами. В то время как святилище было разграблено для камня в древние времена, есть ещё ряд уникальных архитектурных особенностей в этом обширном комплексе. Например, самый высокий обелиск в Египте стоял в Карнаке и был посвящён женщине-фараону Хатшепсут, которая правила Египтом во время Нового Царства. Сделанный из одного куска красного гранита, он первоначально имел соответствующий обелиск, который был удалён римским императором Константином и восстановлен в Риме. Ещё одной необычной особенностью был праздничный храм Тутмоса III, колонны которого представляли собой палаточные столбы, особенность, с которой этот фараон, без сомнения, был знаком по своим многочисленным военным кампаниям.
Египетский археолог Мухаммед Шабеб демонстрирует, как собрать воедино древнюю головоломку.
Интересный факт: обелиск в Древнем Египте обычно представляет собой очень высокий четырёхгранный камень, который сужается вверх и увенчан пирамидой. Каждая сторона часто сильно исписана иероглифами, а камень представляет собой цельный кусок гранита. Обелиск из Карнака (ныне в Риме) по оценкам весит более 900 000 фунтов.
Гипостильный Зал
Гипостильный зал, гр. 1250 г. до н.э. (зал), 18-я и 19-я династии, Новое царство, Карнак.
Одним из величайших архитектурных чудес Карнака является гипостильный зал, построенный в период Рамессида (гипостильный зал - это пространство с крышей, поддерживаемой колоннами). Зал имеет сто тридцать четыре массивные колонны из песчаника с центром из двенадцати колонн. Как и большинство украшений храма, зал был ярко окрашен, и часть этой краски всё ещё существует на верхних частях колонн и потолка сегодня. С центром зала, более высоким, чем пространства по обе стороны, египтяне разрешили освещение в подвале (часть стены, которая позволяла свету и воздуху проникать в тёмное пространство внизу). На самом деле, самые ранние доказательства освещения клерикалов происходят из Египта. Не многие древние египтяне имели доступ в этот зал, так как чем дальше входили в храм, тем более ограниченным становился доступ.
Министр древностей Египта Халед Аль-Анани пристально смотрит на саркофаг Tausert, демонстрирующийся впервые с момента его обнаружения.
Храм как космос
Министр древностей Египта и египтолог Елена Пищикова открыла временную выставку в Луксорском музее по случаю открытия гробниц.
Концептуально храмы в Египте были связаны с идеей Зеп Тепи, или «первого времени», начала сотворения мира. Храм был отражением этого времени, когда из первобытных вод появился холм творения. Пилоны, или ворота в храме, представляют собой горизонт, и по мере того, как человек продвигается дальше в храм, пол поднимается, пока не достигает святилища бога, создавая впечатление возвышающегося холма, как это было во время творения.
Кэтрин Блейкни - американский режиссёр, организовавшая показ экспонатов в Луксорском музее.
Крыша храма представляла собой небо и часто украшалась звёздами и птицами. Колонны были спроектированы с лотосом, папирусом и пальмовыми растениями, чтобы отразить болотную среду создания. Внешние районы Карнака, который был расположен недалеко от реки Нил, были затоплены во время ежегодного наводнения - преднамеренный эффект древних проектировщиков, без сомнения, для того, чтобы усилить символику храма.
Артефакты, выставленные в Луксорском музее, спасены с использованием передовых технологий реставрации.
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