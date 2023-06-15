Древний храм в Луксоре открыл две гробницы аристократов для посетителей

Район Дра-Абул-Нага на западном берегу Луксора, земля которого постоянно раскрывает сокровища древнего Египта.

Проект ARCE включал установку новой инфраструктуры для размещения посетителей.

Гробницы Священного Писца И Верховного Жреца Амона

На фреске внутри гробницы изображен Рай, четвертый пророк Амона и его жена Мутемия.

Работа была проделана 59 служителями-реставраторами, которые восстановили подобные залы, а также одну из четырёх часовен в храме.

Журналисты и туристы фотографируют фрески внутри храма Хонсу в Карнаке.

Гробницы в храме Кхонсу в Карнаке были восстановлены и открыты для посетителей.

Совместная археология укрепляет мир на Ближнем Востоке

Совместный проект ARCE.

Ешиптолог Елена Пищикова объясняет процесс реставрации у могилы Карахамона.

Самое избранное место

Модель участка Амон-Ра, Карнак.

Колонна Палаточный столб, храм Тутмоса III, c. 1479-25 гг. до н.э., Карнак, Египет.

Египетский археолог Мухаммед Шабеб демонстрирует, как собрать воедино древнюю головоломку.

Гипостильный Зал

Гипостильный зал, гр. 1250 г. до н.э. (зал), 18-я и 19-я династии, Новое царство, Карнак.

Министр древностей Египта Халед Аль-Анани пристально смотрит на саркофаг Tausert, демонстрирующийся впервые с момента его обнаружения.

Храм как космос

Министр древностей Египта и египтолог Елена Пищикова открыла временную выставку в Луксорском музее по случаю открытия гробниц.

Кэтрин Блейкни - американский режиссёр, организовавшая показ экспонатов в Луксорском музее.

Артефакты, выставленные в Луксорском музее, спасены с использованием передовых технологий реставрации.