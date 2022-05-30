10 смертельно опасных предметов домашнего обихода, которыми люди пользуются каждый день

Бдительность, осторожность, внимательность!
Часто люди ассоциируют свой дом с безопасностью и убежищем. Однако на самом деле в любом жилище могут таиться многочисленные опасности, о которых зачастую даже не подозревают. Каждый год бесчисленные люди получают ранения, а некоторые и умирают от предметов домашнего обихода, которые большинство использует ежедневно.
1. Отбеливатель
Смертельно опасен: отбеливатель.
Отбеливатель, предназначенный для очистки даже самых суровых загрязнений, может быть очень опасным. При случайном попадении этого химического вещества внутрь организма, или даже при вдыхании его паров, оно может быть фатальным. Также смешивание отбеливателя с другими чистящими средствами, такими как аммиак и кислоты, может привести к смертельным последствиям.
Основным ингредиентом отбеливателя является гипохлорит натрия. При смешивании с аммиаком это вещество выделяет токсичные газы, называемые хлораминами. При смешивании с кислотами отбеливатель выделяет хлорный газ, который может повредить слизистые оболочки даже при минимальном воздействии. Более того, он даже может впитываться через кожу.
2. Зубная паста
Смертельно опасна: зубная паста.
На самом деле, почти на каждом тюбике зубной пасты должно быть написано предупреждение, что она ядовита. Поразительные 95 процентов всей зубной пасты содержат фторид. Хотя серьезность эффектов от этого вещества зависит от того, сколько его попадет в организм, зависит от «употребленного» количества пасты, FDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) призывает обратиться в больницу, если в желудок попало даже лишь немногим больше пасты, чем обычно используется для чистки зубов.
Также большинство зубных паст предполагается использовать в размере примерно с горошину за раз. Однако на рекламе изображены гораздо большие порции, что может быть опасно, особенно для детей. Другим важным фактором риска использования зубной пасты является флюороз зубов, который является побочным эффектом воздействия на зубную эмаль, и который может привести к серьезным последствиям.
3. Камин
Смертельно опасен: камин.
Бесспорно, камины удобны. Они обеспечивают тепло и комфорт, но также могут производить токсичные газы, в частности - окись углерода. Люди подвергаются особому риску, если их камин плохо вентилируется или если камин горит во время сна. Может возникнуть отравление угарным газом, который нельзя заметить, поскольку он невидим и не имеет запаха.
Подобное отравление часто приводит к смертельному исходу. Воздействие окиси углерода может привести к головным болям, головокружению и потере сознания. Длительное воздействие может привести к повреждению головного мозга и смерти, медленно лишая организм необходимого кислорода.
4. Нафталин
Смертельно опасен: нафталин.
Средство против моли, которое делают или из нафталина, или из парадихлорбензола, представляет серьезную угрозу для безопасности дома, прежде всего в отношении маленьких детей. Департамент общественного здравоохранения объясняет, что оба химических вещества превращаются в газы при воздействии кислорода, производя отчетливый запах.
Этот газ не только раздражает глаза и легкие, но даже подозревается, что он может вызвать рак. У младенцев эти вещества плохо выводятся из организма, в результате чего у них может развиться желтуха и другие заболевания.
5. Сушка для белья
Смертельно опасна: сушка для белья.
Комиссия по безопасности потребительских товаров США сообщает, что автоматические сушилки для одежды каждый год являются причиной более 15 000 пожаров. Их вентиляционные отверстия могут забиваться и инициировать пожар.
6. Краска, содержащая свинец
Смертельно опасна: краска, содержащая свинец.
В 1978 году правительство США запретило использование всех красок, содержащих свинец. Но в домах и зданиях, которые были построенные ранее, есть риск того, что их обитатели могут пострадать от отравления свинцом. Краски на основе свинца все еще присутствуют в миллионах домов. Агентство по охране окружающей среды сообщает, что наиболее критический риск возникает , когда свинцовая краска «стареет».
7. Удлинители
Смертельно опасны: удлинители.
Хотя переносные удлинители очень полезные, и их повсеместно используют как на работе, так и дома, они намного опаснее, чем думает большинство людей. А причина заключается в том, что они крайне огнеопасны. В одних США каждый год происходит 3 300 пожаров в домах из-за удлинителей, при этом гибнет около 50 человек и получают ранения еще 270 человек.
Кроме того, в отделениях скорой помощи ежегодно поступают 4 000 человек с травмами, причиной которых являются удлинители. Еще более интересно, что половина из этих травм представляют собой переломы, растяжения или рваные раны.
8. Средство для полировки мебели
Смертельно опасно: средство для полировки мебели.
Естественно, с помощью средства для полировки мебели можно сделать так, что мебель будет выглядеть, как новенькая. Но оно также может привести к поездке в отделение неотложной помощи. Хотя это обычный предмет, который можно найти под кухонной мойкой в домах по всему миру, мебельный лак обладает чрезвычайно токсичным составом.
MedlinePlus (служба Национальной медицинской библиотеки США и Национальных институтов здравоохранения) сообщает, что углеводороды в жидком мебельном лаке могут отравить организм при проглатывании или даже вдыхании. Если средство попадет в глаза, то это может привести к потере зрения. При вдыхании оно может вызвать серьезное повреждение легких, а при контакте с кожей - сильное раздражение.
9. Высоконапорные моечные машины
Смертельно опасны: высоконапорные моечные машины.
Проблема заключается в том, что подобные аппараты для мойки водой под высоким давлением иногда создают более сильный напор, чем могут выдержать обычные садовые шланги (причем давление на квадратный сантиметр превышает рекомендуемое в 30-80 раз). Это приводит к тому, что шланги рвутся, а соединительные муфты буквально «выстреливают» как пули, разрушаясь. Ранения людей при этом — не редкое явление.
10. Антипригарная посуда
Смертельно опасна: антипригарная посуда.
Антипригарная посуда является жизненно важным компонентом кухни любого человека, который часто готовит: от шеф-поваров ресторана до домохозяек. В 2006 году 90 процентов всей проданной алюминиевой посуды было «антипригарной», покрытой веществом под названием «тефлон». Этот процент продолжает расти, несмотря на то, что эксперты заявляют об опасных химических веществах.
Роберт Л. Вольке, доктор философии из Университета Питтсбурга подчеркивает, что антипригарные сковородки безопасны до тех пор, пока они не перегреваются. Когда кухонная посуда достигает неподходящей температуры, покрытие начинает испаряться на невидимом молекулярном уровне, и при этом выделяются токсичные газы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии