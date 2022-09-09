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Природные и рукотворные поразительные аллеи

Иногда чтобы почувствовать себя в сказке достаточно прогуляться по зелёному тоннелю, сформированному из вьющихся растений, переплетающихся веток деревьев и лоз, часто человеческими руками, а порой и без их участия.

Природные и рукотворные поразительные аллеи


Луизиана, США.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Туннель Любви возле посёлка Клевань в Ровенской области Украины.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Япония.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Канарские острова, Испания.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Киото, Япония.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Якусима, Япония.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Чарлстон, Южная Каролина, США.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Кипарисовая аллея в Калифорнии, США.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Беверли-Хиллз, Калифорния, США.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Гонконг.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Тилбург, Нидерланды.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Калифорния, США.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Брюгге, Бельгия.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Токио, Япония.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Токио, Япония.

Природные и рукотворные поразительные аллеи

Природные и рукотворные поразительные аллеи

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