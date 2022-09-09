Природные и рукотворные поразительные аллеи

Иногда чтобы почувствовать себя в сказке достаточно прогуляться по зелёному тоннелю, сформированному из вьющихся растений, переплетающихся веток деревьев и лоз, часто человеческими руками, а порой и без их участия.









Луизиана, США.







Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.







Туннель Любви возле посёлка Клевань в Ровенской области Украины.







Япония.







Канарские острова, Испания.







Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.







Киото, Япония.







Якусима, Япония.







Чарлстон, Южная Каролина, США.







Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.







Кипарисовая аллея в Калифорнии, США.







Беверли-Хиллз, Калифорния, США.







Гонконг.







Тилбург, Нидерланды.







Калифорния, США.







Брюгге, Бельгия.







Токио, Япония.







Токио, Япония.











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