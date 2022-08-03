Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Практически любую вещь можно сделать более удобной и функциональной, причем самостоятельно. Не исключение и пластиковые окна, которые можно очень просто усовершенствовать, решив тем самым пару небольших, но порой раздражающих недочетов.
Если нет направляющих для штор
Если у вас на окнах римская штора, то вы наверняка сталкиваетесь с тем, что при открытии створки для проветривания, шторка отходит от окна и уже не так хорошо изолирует комнату от света.
Вам потребуются:
кабель-канал;
двухсторонний скотч
Решить этот недочет можно очень просто, для этого вам потребуется кабель-канал подходящего размера. У него убираем верхнюю заглушку, а затем обрезаем, исходя из размера окна и шторы. Таких заготовки вам потребуется 2 штуки.
Затем с верхнего и нижнего концов, а также по центру заготовок приклеиваем небольшие кусочки двухстороннего скотча. Снимаем защитный слой.
Фиксируем получившиеся приспособления по обеим сторонам шторы, заправляем их в направляющие и проблема решена!
Если нет ограничителя створки
Не все пластиковые окна имеют режим проветривания, однако это можно легко решить, сделав вот такой ограничитель.
Вам потребуются:
металлическая пластина;
инструменты;
крепеж
От металлической пластины отрезаем заготовку необходимой длины — именно настолько будет открываться в зафиксированном положении створка окна. Отмечаем центр пластины, а затем наносим разметку для отверстий с одного и другого конца.
Одно отверстие рассверливаем до 4 мм, второе — до 12 мм.
На уровне замка фиксируем получившуюся пластину на окне при помощи самореза со стороны меньшего отверстия, проложив между ними гайку или шайбу — так ограничитель будет подвижным. Надеваем пластину на замок и готово, теперь у вас есть режим проветривания.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как можно усовершенствовать свои пластиковые окна.
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