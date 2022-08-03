Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Практически любую вещь можно сделать более удобной и функциональной, причем самостоятельно. Не исключение и пластиковые окна, которые можно очень просто усовершенствовать, решив тем самым пару небольших, но порой раздражающих недочетов.







Если нет направляющих для штор

Если нет ограничителя створки

Если у вас на окнах римская штора, то вы наверняка сталкиваетесь с тем, что при открытии створки для проветривания, шторка отходит от окна и уже не так хорошо изолирует комнату от света.кабель-канал;двухсторонний скотчРешить этот недочет можно очень просто, для этого вам потребуется кабель-канал подходящего размера. У него убираем верхнюю заглушку, а затем обрезаем, исходя из размера окна и шторы. Таких заготовки вам потребуется 2 штуки.Затем с верхнего и нижнего концов, а также по центру заготовок приклеиваем небольшие кусочки двухстороннего скотча. Снимаем защитный слой.Фиксируем получившиеся приспособления по обеим сторонам шторы, заправляем их в направляющие и проблема решена!Не все пластиковые окна имеют режим проветривания, однако это можно легко решить, сделав вот такой ограничитель.металлическая пластина;инструменты;крепежОт металлической пластины отрезаем заготовку необходимой длины — именно настолько будет открываться в зафиксированном положении створка окна.Отмечаем центр пластины, а затем наносим разметку для отверстий с одного и другого конца.Одно отверстие рассверливаем до 4 мм, второе — до 12 мм.На уровне замка фиксируем получившуюся пластину на окне при помощи самореза со стороны меньшего отверстия, проложив между ними гайку или шайбу — так ограничитель будет подвижным. Надеваем пластину на замок и готово, теперь у вас есть режим проветривания.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как можно усовершенствовать свои пластиковые окна.