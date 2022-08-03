С нами не соскучишься!

8 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Пичугина
    Ну я уж точно не решусь.10 странных газир...
  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...
  • Юпитер
    Меня ничего не заинтересовало!!!15 экстремальных ...

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Практически любую вещь можно сделать более удобной и функциональной, причем самостоятельно. Не исключение и пластиковые окна, которые можно очень просто усовершенствовать, решив тем самым пару небольших, но порой раздражающих недочетов.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Если нет направляющих для штор



Если у вас на окнах римская штора, то вы наверняка сталкиваетесь с тем, что при открытии створки для проветривания, шторка отходит от окна и уже не так хорошо изолирует комнату от света.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Вам потребуются:

кабель-канал;
двухсторонний скотч
Решить этот недочет можно очень просто, для этого вам потребуется кабель-канал подходящего размера. У него убираем верхнюю заглушку, а затем обрезаем, исходя из размера окна и шторы. Таких заготовки вам потребуется 2 штуки.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Затем с верхнего и нижнего концов, а также по центру заготовок приклеиваем небольшие кусочки двухстороннего скотча. Снимаем защитный слой.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Фиксируем получившиеся приспособления по обеим сторонам шторы, заправляем их в направляющие и проблема решена!

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Если нет ограничителя створки



Не все пластиковые окна имеют режим проветривания, однако это можно легко решить, сделав вот такой ограничитель.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Вам потребуются:

металлическая пластина;
инструменты;
крепеж
От металлической пластины отрезаем заготовку необходимой длины — именно настолько будет открываться в зафиксированном положении створка окна.
Отмечаем центр пластины, а затем наносим разметку для отверстий с одного и другого конца.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

Одно отверстие рассверливаем до 4 мм, второе — до 12 мм.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

На уровне замка фиксируем получившуюся пластину на окне при помощи самореза со стороны меньшего отверстия, проложив между ними гайку или шайбу — так ограничитель будет подвижным. Надеваем пластину на замок и готово, теперь у вас есть режим проветривания.

Полезные функции пластиковых окон, которые легко сделать самостоятельно

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как можно усовершенствовать свои пластиковые окна.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Окнафункции
Обсудить

Картина дня

наверх