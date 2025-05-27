Интересные устройства, делающие нашу жизнь комфортнее

Сегодня придумано множество устройств, облегчающих жизнь человека, но изобретатели и не думают останавливаться на этом. Постоянно возникают новые идеи и запускаются новые стартапы. Многие проекты уже подтвердили свою функциональность, и разработки запущены в производство. В нашем обзоре шесть таких интересных и полезных устройств, делающих жизнь намного комфортнее.
1. Sitpack Zen X: компактный переносной стул
В жизни постоянно возникают моменты, когда хочется дать отдых ногам, но присесть просто негде. При осмотре достопримечательностей на экскурсиях, в ожидании транспорта на остановке, во время путешествий или просто длительных прогулок очень часто найти скамейки практически невозможно – их или нет, или они заняты. Складной стул датской компании Sitpack легко решает эту задачу. Он быстро раскладывается, выдерживает вес до 136 кг, а телескопическая ножка позволяет настроить наиболее удобную высоту. Стул можно брать с собой везде – это самая компактная модель в мире и он легко помещается в сумке или рюкзаке. В собранном виде он выглядит как овальная трубка длиной 16,8 см и диаметром 6,7 см. Sitpack Zen X очень прочен и при этом отличается легкостью. Модель из алюминия весит 555 гр, из карбона – 455 гр.
2. Swing Shelf Smart Living: трансформирующийся стол-стеллаж
Обставить дом мебелью так, чтобы было комфортно, и сохранить при этом свободное жизненное пространство бывает непросто, особенно в небольших квартирах. Один из таких сложных предметов – обеденный стол. Это нужный предмет мебели, но как же много места он занимает в комнате. Складные модели решают задачу лишь частично – нужно постоянно тратить время на то, чтобы сложить стол и убрать его.достать и разложить. Этих недостатков лишена конструкция Swing Shelf немецкой компании Smart Living. Одним движением руки обеденный стол превращается в стеллаж с полками, который можно легко отодвинуть к стенке, благодаря утопленным роликам. Самое потрясающее, что для трансформации ничего не нужно убирать со стола, элементы конструкции перестраиваются в полки, неизменно сохраняя горизонтальную плоскость. Удивительно практичное изобретение, экономящее время и место.
3. All-in-One Wireless Automatic Car Tent: тент, палатка и пляжный зонт
Автомобиль не только средство передвижения, это еще и любимая «игрушка» мужчин, которую холят и берегут, как могут. Американская компания Lanmodo предложила удивительное по своей функциональности устройство для защиты машины от внешних факторов – автоматический автомобильный тент All-in-One Wireless Automatic Car Tent. Он крепится к крыше машины при помощи присоски, не оставляющей вмятин на поверхности, и одним нажатием кнопки на пульте дистанционного управления раскладывается и складывается как зонт. За счет особой конструкции тент защищает не только от дождя, снега и прочих климатических факторов, но и от предметов, которые могут упасть сверху: веток, кирпичей и т.п. Особенно высоко тент оценят автовладельцы, предпочитающие активный отдых и часто выезжающие на природу. При необходимости он легко трансформируется в пляжный зонт или просторную палатку с помощью нескольких дополнительных элементов.
4. Modobag Suitcase Scooter: чемодан-скутер
Современная индустрия предлагает множество чемоданов и сумок, позволяющих путешествовать максимально комфортно. Аксессуары снабжаются колесиками и телескопическими ручками, зарядными устройствами, GPS-трекерами и даже весами для контроля массы багажа. Но все же идти с кладью приходится пешком, и вся эта умная начинка мало поможет, когда нужно бегом бежать, чтобы не опоздать при пересадке на следующий рейс. Зато чемодан-скутер Modobag Suitcase Scooter с легкостью подвезет своего хозяина. Он снабжен телескопическим рулем, подставкой для ног, кнопкой регулировки скорости и тормозной системой. На одном заряде чемодан способен проехать до 10 км. Чемодан-скутер придумал чикагский предприниматель и заядлый путешественник Кевин О'Доннелл (Kevin O’Donnell). Эта идея пришла ему в голову, когда он в аэропорту вез своих детей на чемодане. Кевин удивился, почему мы сами везем свой багаж, вместо того, чтобы ехать на нем? Ведь так будет гораздо быстрее и комфортнее. Этой мыслью он поделился со своим другом-мотоциклистом Бойдом Брунером (Boyd Bruner) и они вместе разработали моторизованный чемодан.
5. Beam-It-Up: система для хранения под потолком
Вопрос хранения вещей актуален для каждого дома. Хорошо, если площадь большая и нет проблем с выделением места под шкаф или стеллаж, но что делать, если помещение не блещет простором? Датская архитектурная фирма CF Møller Architects разработала инновационную концепцию Beam-It-Up, которая предполагает хранение вещей под потолком. Система представляет собой подвесные модульные стеллажи и легко вписывается в любое небольшое пространство с двумя параллельными стенами. Это отличное решение для узких помещений, например, коридоров. При несильном нажатии модуль опускается, и также легко поднимается, а чтобы вещи с полок не высыпались на голову, они закрываются нейлоновой сеткой на молнии.
6. Sweepovac: встроенный кухонный пылесос
Кухня – это место, которое постоянно приходится поддерживать в чистоте, убирая крошки пищи и прочий мусор, образующийся во время готовки. Казалось бы, мелочь, не стоящая внимания, надо всего лишь достать совок и веник. Но это тоже трата времени, к тому же приходится наклоняться, напрягая спину. Встроенный кухонный пылесос Sweepovac позволяет обойтись без совка и занимает очень мало места. Он монтируется в нижней части кухонной тумбочки и практически незаметен. Пользоваться им очень просто – с помощью щетки к нему сметают мусор и включают, нажав кнопку пуска ногой. К пылесосу также можно подсоединить шланг для очистки труднодоступных мест. Очень удобное решение, значительно упрощающее уборку.
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