Интересные устройства, делающие нашу жизнь комфортнее

Сегодня придумано множество устройств, облегчающих жизнь человека, но изобретатели и не думают останавливаться на этом. Постоянно возникают новые идеи и запускаются новые стартапы. Многие проекты уже подтвердили свою функциональность, и разработки запущены в производство. В нашем обзоре шесть таких интересных и полезных устройств, делающих жизнь намного комфортнее.

1. Sitpack Zen X: компактный переносной стул

2. Swing Shelf Smart Living: трансформирующийся стол-стеллаж

3. All-in-One Wireless Automatic Car Tent: тент, палатка и пляжный зонт

4. Modobag Suitcase Scooter: чемодан-скутер

5. Beam-It-Up: система для хранения под потолком

6. Sweepovac: встроенный кухонный пылесос