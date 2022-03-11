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Бразильская художница создаёт волшебные иллюстрации-аппликации по мотивам мультфильмов


Волшебные аппликации. Автор: Nathanna Erica.

Волшебные аппликации. Автор: Nathanna Erica.

Бразильский художник-иллюстратор Натанна Эрика (Nathanna Erica), вдохновляясь красотой природы, культурой различных стран, фильмами и мультфильмами, вооружившись краской, ножницами и цветной бумагой создаёт волшебные иллюстрации. Среди её работ можно встретить персонажей «Игры престолов», «Гарри Поттера» и диснеевских героев, так полюбившихся автору в детстве.


«Я родилась в невероятно яркой стране, благодаря чему научилась смотреть на мир сквозь призму цветных линз. Да-да, это не шутка! Цвет везде, даже в цифрах и днях недели. Именно поэтому я изо всех сил стараюсь показать всю ту красоту и буйство красок, что окружает меня в своём творчестве. Как и большинство детей, я выросла на мультфильмах, сказках и фильмах, вдохновляясь главными героями и их жизнью. С годами, став художником-иллюстратором, мне удалось отображать все свои переживания и детский восторг в моих необычных бумажных композициях, которые с одной стороны похожи на иллюстрации, а с другой – на аппликации», - говорит Натанна.
Спящая красавица. Автор: Nathanna Erica.

Спящая красавица. Автор: Nathanna Erica.

 
101 далматинец. Автор: Nathanna Erica.

101 далматинец. Автор: Nathanna Erica.

 
Райский остров. Автор: Nathanna Erica.

Райский остров. Автор: Nathanna Erica.

 
Мифы и легенды. Автор: Nathanna Erica.

Мифы и легенды. Автор: Nathanna Erica.

 
Сказочные иллюстрации-аппликации. Автор: Nathanna Erica.

Сказочные иллюстрации-аппликации. Автор: Nathanna Erica.

 
В волшебном лесу. Автор: Nathanna Erica.

В волшебном лесу. Автор: Nathanna Erica.

 
Гарри Поттер. Автор: Nathanna Erica.

Гарри Поттер. Автор: Nathanna Erica.

 
Персонажи мультфильмов. Автор: Nathanna Erica.

Персонажи мультфильмов. Автор: Nathanna Erica.

 
Джон Сноу. Автор: Nathanna Erica.

Джон Сноу. Автор: Nathanna Erica.

 
Русалочка. Автор: Nathanna Erica.

Русалочка. Автор: Nathanna Erica.

 
Восточные мотивы. Автор: Nathanna Erica.

Восточные мотивы. Автор: Nathanna Erica.

 
Дейнерис Таргариен. Автор: Nathanna Erica.

Дейнерис Таргариен. Автор: Nathanna Erica.

 
Волшебные работы Натанны Эрики.

Волшебные работы Натанны Эрики.

 
Кто убил кролика Роджера: Джессика. Автор: Nathanna Erica.

Кто убил кролика Роджера: Джессика. Автор: Nathanna Erica.

 
Красавица и Чудовище. Автор: Nathanna Erica.

Красавица и Чудовище. Автор: Nathanna Erica.

 
Отряд самоубийц: Харли Квинн. Автор: Nathanna Erica.

Отряд самоубийц: Харли Квинн. Автор: Nathanna Erica.

 

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Бразильская художница создаёт волшебные иллюстрации-аппликации по мотивам мультфильмов

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Бразильская художница создаёт волшебные иллюстрации-аппликации по мотивам мультфильмовПодписаться на мой Instagram
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