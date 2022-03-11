Бразильская художница создаёт волшебные иллюстрации-аппликации по мотивам мультфильмов

Волшебные аппликации. Автор: Nathanna Erica.
Бразильский художник-иллюстратор Натанна Эрика (Nathanna Erica), вдохновляясь красотой природы, культурой различных стран, фильмами и мультфильмами, вооружившись краской, ножницами и цветной бумагой создаёт волшебные иллюстрации. Среди её работ можно встретить персонажей «Игры престолов», «Гарри Поттера» и диснеевских героев, так полюбившихся автору в детстве.
«Я родилась в невероятно яркой стране, благодаря чему научилась смотреть на мир сквозь призму цветных линз. Да-да, это не шутка! Цвет везде, даже в цифрах и днях недели. Именно поэтому я изо всех сил стараюсь показать всю ту красоту и буйство красок, что окружает меня в своём творчестве. Как и большинство детей, я выросла на мультфильмах, сказках и фильмах, вдохновляясь главными героями и их жизнью. С годами, став художником-иллюстратором, мне удалось отображать все свои переживания и детский восторг в моих необычных бумажных композициях, которые с одной стороны похожи на иллюстрации, а с другой – на аппликации», - говорит Натанна.
Спящая красавица. Автор: Nathanna Erica.
101 далматинец. Автор: Nathanna Erica.
Райский остров. Автор: Nathanna Erica.
Мифы и легенды. Автор: Nathanna Erica.
Сказочные иллюстрации-аппликации. Автор: Nathanna Erica.
В волшебном лесу. Автор: Nathanna Erica.
Гарри Поттер. Автор: Nathanna Erica.
Персонажи мультфильмов. Автор: Nathanna Erica.
Джон Сноу. Автор: Nathanna Erica.
Русалочка. Автор: Nathanna Erica.
Восточные мотивы. Автор: Nathanna Erica.
Дейнерис Таргариен. Автор: Nathanna Erica.
Волшебные работы Натанны Эрики.
Кто убил кролика Роджера: Джессика. Автор: Nathanna Erica.
Красавица и Чудовище. Автор: Nathanna Erica.
Отряд самоубийц: Харли Квинн. Автор: Nathanna Erica.
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