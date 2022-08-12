Заблуждения: этого нет в Библии

Предусмотрительный Ной брал на ковчег не по два, а по семь животных каждого вида, кроме тех, которые у иудеев считаются «нечистыми», например свиней. Нечистых он действительно спасал только по два экземпляра. Почему об этом забыли, нетрудно понять: в христианстве идеи нечистых животных не осталось. А в русском «каждой твари по паре» ещё и рифмуется.…ИИСУС РОДИЛСЯ 25 ДЕКАБРЯ | МифНи в одном Евангелии не сказано ни слова о дате рождения Христа. Праздник середины зимы, который сейчас празднуется как Рождество, существовал в Европе до распространения христианства и назывался Йоль или Нуль. День почитания Иисуса просто приурочили к этому празднику.Кстати, волхвов, принесших дары младенцу Христу, было… невесть сколько. Версия о трёх волхвах родилась потому, что они принесли три дара: золото, ладан и смирну.…МАРИЯ МАГДАЛИНА БЫЛА БЛУДНИЦЕЙ | Миф