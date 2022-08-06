9 человек, которые в возрасте до 30 лет уже вершили историю

В современном мире, особенно на Западе, в возрасте 30 лет многие впервые съезжают от родителей или заводят семью. В древнем и средневековом мире всё было совсем не так. Кто-то в 10 уже командовал армией, а кто-то в 20 становился правителем половины мира.









Александр Македонский

Наполеон I Бонапарт

Карл Великий

Жанна д’Арк

Александр Ярославич Невский

Август Октавиан

Ганнибал Барка

Чингисхан

Эрнан Кортес