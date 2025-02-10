Мифы о маленькой квартире, из-за которых она кажется тесной и неудобной даже после дорогого ремонта

Владельцы маленьких квартир изначально находятся в не самом выгодном положении. Мало того, что ограниченная площадь не позволяет разместить всю мебель и декор, которые хочется, так еще и популярные стереотипы мешают обустроить стильное, уютное и комфортное жилье.







Мы сегодня расскажем, в какие мифы пора перестать верить, чтобы квартира получилась красивой и функциональной.

Миф 1: Маленькую квартиру нельзя оформить в одном стиле

Миф 2: Декор должен быть миниатюрным

Миф 3: Стены нужно оставлять пустыми

Миф 4: Никакого открытого хранения

Миф 5: Обязательно использовать все имеющееся пространство

Миф 6: Можно использовать только светлую цветовую гамму

Миф 7: Маленькая мебель для маленькой квартиры

Дизайн маленькой студии в хрущевке.Когда происходит обустройство маленькой квартиры, на первый план выходит размещение всего необходимого на ограниченной площади. Этот вопрос кажется настолько насущным и болезненным, что на продумывание дизайна не хватает ни сил, ни времени. Да и в целом существует устойчивое мнение, что выдержать единый стиль можно только в просторной квартире, над проектом которой работал дизайнер, а в малогабаритке – это лишняя трата времени.На самом деле, если вы выберете конкретное направление, в котором хотите оформить свое жилье, то не усложните, а наоборот, упростите себе задачу. В каждом стиле есть свои приемы, которые можно и нужно использовать для обустройства маленькой квартиры. Например, минимализм предлагает большое количество вариантов организации хранения. Скандинавский стиль помогает создать уютный интерьер при минимальных вложениях. А неоклассика добавляет элегантности даже самому крохотному пространству, и делает его визуально дороже. Кстати, необязательно выбирать одно направление и делать «чистый» интерьер – лучше грамотно скомбинировать два стиля, взяв от них то, что нужно конкретно вашей квартире.Панно из гипса – отличная альтернатива мелочи на полкахЛогика этого утверждения проста – если квартира маленькая, значит и декор в ней должен миниатюрным: несколько фотографий в рамках, пара горшком с суккулентами или кактусами на тумбе, небольшие статуэтки и свечи. Увы, такие предметы обычно теряются в масштабах любой комнаты, вне зависимости от того, большая она или маленькая. А если декора будет много, не получится избежать хаоса и визуального шума.Поэтому советуем ставить на первое место не размер, аксессуаров, а их стиль, дизайн, выразительность и, конечно, количество. Два-три акцента сразу создадут нужную атмосферу в интерьере и гармонично впишутся в любую композицию. Крупные предметы также будут уместными на небольшой площади: картина, постер, зеркало, деревянное панно – выбирайте то, что подойдет под стиль квартиры.Если боитесь, что большой декор зрительно перегрузит комнату, перед его покупкой сделайте имитацию развески с помощью бумаги. Вырежьте силуэты необходимой формы и размера, повесьте на стену и оставьте на несколько дней. За это время вы сможете прислушаться к своим ощущениям и оценить результат.Разместите над диваном полку с постерамиВ квартире и так мало места, зачем еще и стены перегружать – именно об этом думают владельцы малограбариток. Однако никто не задумывается о том, что пустые стены действуют так же, как и перегруженные – создают хаос и зрительно уменьшают комнату. Поэтому во всем важна мера. Картины, постеры, полки, зеркала практически не занимают полезную площадь, но при этом делают интерьер красивым и завершенным. Главное – правильно их подобрать.Важно тренировать насмотренность, чтобы понимать, какой декор лучше всего впишется в вашу картину. Подпишитесь на дизайнеров и интерьерные блоги, изучайте представленные в них проекты, анализируйте понравившиеся обстановки, составляйте список декора, который вам понравился. Скорее всего, дело будет в удачной цветовой гамме, фактуре, а также грамотном сочетании с выбранным стилем. Этого вы должны добиться и в вашей квартире.Комбинируйте открытое хранение с закрытымЗдесь так же, как и с пустыми стенами – не стоит бросаться из крайности в крайность. Да, в случае с открытым хранением больше шансов создать визуальный шум, но в то же время оно смотрится гораздо легче, чем громоздкие шкафы, занимающие половину комнаты.Оптимальное решение – выделить разумное количество открытых поверхностей, которые будут служить идеальным местом для декора, посуды, книг и прочих бытовых предметов. Следите, чтобы вещи не были нагромождены – между ними должно оставаться свободное пространство. Также важно поддерживать единый стиль и цветовую гамму, а вот с формами и фактурами можно поиграться.Откажитесь от антресолей в пользу шкафа в потолокЭтот стереотип также связан с хранением в маленькой квартире. Те же люди, которые призывают отказаться от открытых полок и стеллажей, агитируют использовать все пространство, которое есть в квартире – от пола и до потолка. Сама идея подвесных шкафчиков и антресолей неплоха, но именно в малогабаритках есть смысл отказаться от них в пользу вместительных шкафов, например, купе. Да, он займет часть или даже всю стену в комнате, но у вас над головой ничего не будет нависать. Плюс, если мебель будет в потолок и в цвет стен, она не перегрузит пространство. Еще один вариант – организовать шкаф в нише или выделить под навесные полки одну стену, чтобы соблюсти меру.Можно использовать темные и яркие цвета для акцентовСветлая цветовая гамма увеличивает пространство – это факт. Однако говорить о том, что только ее можно использовать для оформления маленькой квартиры, не совсем верно. Конечно, если вам нравятся базовые оттенки (серый, белый, бежевый, пудровый) и вы считаете, что они идеально подойдут для вашего жилья, смело берите их за основу. Но если вы хотите использовать в интерьере яркие акценты или глубокие темные цвета, то не стоит отказываться от этой идеи исключительно из-за ограниченной площади. Если грамотно подойти к этому вопросу, дизайн получится стильным и гармоничным, а площадь визуально не уменьшится.Поэтому при выборе цветовой палитры ориентируйтесь исключительно на личные предпочтения – она должна приносить радость и дарить психологический комфорт. Чтобы не перегрузить интерьер, используйте темные и яркие оттенки в качестве акцентов, например, поставьте в гостиной терракотовый диван или застелите обеденный стол лавандовой скатертью. Также можно сделать акцентную стену в комнате, например, за изголовьем кровати. Важно «поддержать» выбранный оттенок другими элементами, чтобы он не выбивался из общей картинки.• Добавьте несколько крупных зеркал (зеркальные дверцы на шкафах тоже считаются).• Уделяйте больше внимание освещению – в квартире не должно оставаться темных уголков, поэтому в каждой комнате должно быть несколько сценариев освещения.• Выбирайте легкую и изящную мебель – подвесную, на ножках, в тон стен и пр.Лучше выбрать большой и удобный диванКазалось бы, все логично, вот только жертвовать нужно не размерами, а количеством мебели. Так вы сможете избежать дробления комнаты на много маленьких частей и, соответственно, нагромождения. Кроме того, крупный мягкий диван, возможно, даже угловой, будет гораздо удобнее, а журнальным столиком можно и пожертвовать. Точно так же и с другой мебелью.