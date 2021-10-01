20 продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике

Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике.

1. Картофель

Лучше всего картофель хранить при средней температуре. В бумажном пакете. мешочке или коробке.

2. Лук

Хранить лук нужно в бумажном пакете с отверстиями в кладовой или на балконе.

3. Помидоры

Помидоры лучше всего хранить при комнатной температуре в просторном ящике или лотке.

4. Кофе

Кофейные зерна нужно хранить в герметичной упаковке в тёмном месте.

5. Орехи

Орехи лучше всего хранить в герметичной упаковке при комнатной температуре. Так они не потеряют свой вкус.

6. Шоколад

Шоколад стоит хранить в тёмном прохладном месте для того, чтобы сохранить его вкусовые качества . Лучше всего для этого подойдёт шкаф.

7. Салями

Такая колбаса лучше всего храниться при комнатной температуре.

8. Разносолы

Разносолы в банках лучше всего хранить в кладовке или шкафу.

9. Подсолнечное масло

Подсолнечное масло нужно хранить в прохладном тёмном месте (лучше всего в шкафу).

10. Соус

Уксус и консерванты , содержащиеся в магазинном соусе, не дают ему испортиться в кладовке.

11. Мёд

Мёд стоит хранить при комнатной температуре, иначе он кристаллизуется.

12. Хлеб

Правильнее всего хранить хлеб при комнатной температуре (в хлебнице или бумажном пакете).

13. Базилик

Базилик нужно хранить в тени , а стебли погрузить в наполненный водой стакан.

14. Бананы

Бананы стоит хранить при комнатной температуре, так они равномерно созреют и сохранят свои полезные свойства.

15. Чеснок

Положите чеснок в контейнер и храните при комнатной температуре.

16. Яйца

Как бы подозрительно это не звучало. но яйца лучше всего хранить вне холодильника . Так они гораздо лучше сохраняют свои вкусовые качества.

17. Консервы

Любые консервы (в том числе рыбные и мясные) стоит хранить в шкафу.

18. Цитрусовые

Храните цитрусовые при комнатной температуре. Так они сохранят все полезные свойства и пролежат долгое время.

19. Специи

Специи отлично сохраняются и при комнатной температуре.

20. Бобовые

Любые бобовые (сушёные/консервированные) должны храниться при комнатной температуре .