Забытые экспедиции, открывшие нам мир

Наше современное понимание мира основано на достижениях смелых, не боящихся суровых испытаний и смерти людях. Исследователи средних веков были готовы рискнуть очень многим, предпринимая экспедиции в суровые, до селе не открытые места. История изобилует примерами подобной храбрости, однако, имена лишь очень немногих путешественников остаются на ее нерушимых скрижалях. Перед вами несколько незаслуженно забытых экспедиций, каждая из которых серьезно изменила картину мира.
Австралия Луиса Ваэса де Торреса
Испанская эскадра из трех кораблей отправилась на поиски загадочной Австралии в 1605 году. Командиром одного из фрегатов был Луис Ваэс де Торрес, отбившийся от основной группы во время шторма. Совершенно случайно мореплаватель наткнулся на Новую Гвинею и принял ее за Австралию — а ведь та находилась всего через пролив. Торрес окончил свои дни в Маниле, будучи свято уверенным в том, что и в самом деле открыл новый таинственный континент.
Кругосветное плавание Бугенвилл
Луи-Антуан де Бугенвилль был французским адмиралом 18-го века. Он поднялся на видное место в результате боевых действий в Семилетней войне и американской войны за независимость. После войн, Бугенвилль решил стать первым французом, совершившим кругосветное плавание. Взяв под командование два корабля с командой из 330 человек, этот деятельный гражданин и в самом деле смог обогнуть земной шар, завершил же Бугенвилль свое путешествие в 1769 году.
Арабская сказка Карстена Нибура
Карстен Нибур прославился как путешественник по арабским странам, запечатлевший в своих дневниках важнейшие для того времени данные о неизведанных местах. Математик и натуралист, Нибур относился к своей работе очень внимательно, что позволило ученым сделать правильные выводы о далеких арабских странах. Из всех членов арабской экспедиции выжил только один Нибур.
Поисковая экспедиция Джеймса Кларка Росса
Этот шотландец, потомок нескольких поколений мореплавателей, совершил одну из первых экспедиций к Антарктиде — и даже нашел ее. Впрочем, Росс принял вновь открытые территории за острова и не стал на них высаживаться. Он же открыл крупнейшие антарктические вулканы Эребус и Террор, но так и не смог найти пропавшую экспедицию Джона Франклина. О делах великого мореплавателя незаслуженно забыли все, кроме профессиональных историков.
Трансконтинентальная экспедиция Александра Маккензи
Александра Маккензи помнят как великого исследователя в Канаде и его родной Шотландии, но заслуженного всемирного признания он так и не получил. В отличие от своих современников, Льюиса и Кларка, отправившихся в экспедицию осваивать новые американские территории. Их трансконтитентальное путешествие завершилось в 1806 году, а вот Маккензи проделал тот же путь почти на десять лет раньше. Его группа прошла до побережья Тихого океана, и не гонящийся за славой путешественник оставил на камне простую надпись — «Алекс Маккензи из Канады, по суше, 22 июля 1793».
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