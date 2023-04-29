Каким образом мы чувствуем взгляд, когда смотрящий находится вне поля зрения?

Все мы способны чувствовать на себе взгляды окружающих, даже если смотрящий находится вне поля зрения. Некоторые называют это пресловутым шестым чувством, но в научной среде это называют «системой обнаружения взгляда». И вот как она работает.
Система обнаружения взгляда тесно связана с системой инстинкта выживания, срабатывающей каждый раз, когда мозг улавливает чей-то взгляд исподтишка от кого-то, находящегося не прямо перед вами. При этом запускаются определённые клетки мозга, вызывая ощущение тревоги. Но удивительнее то, что они бездействуют, когда наблюдатель отводит взгляд на несколько градусов вправо или влево от вас.
Механизм системы обнаружения взгляда показывает, насколько важен ваш взгляд во время общения с другими людьми. Смотря на кого-то, вы передаёте ему свои чувства и намерения, выказываете симпатию или антипатию. Кроме того, контакт «глаза в глаза» может напугать. Это сродни тому, как хищник пристально смотрит на жертву, прежде чем наброситься на неё. Благодаря развитому периферическому зрению жертва замечает этот взгляд и бросается наутёк. Сейчас, в отличие древних времён, в обычной жизни хищные звери на людей не нападают. Однако система обнаружения взгляда (а вдруг где-то рядом хищник?) никуда не делась, поскольку инстинкт самосохранения всё равно работает.
Система обнаружения взгляда также сделала нас более чувствительными к положению чужих глаз. Всё дело в анатомии глаза человека: это белая склера и тёмный центр — зрачок. У животных радужка обычно занимает большую видимую часть глаза, а склера темнее, чем у человека. Контраст между тёмным центром и белой склерой облегчает для нас определение того, куда смотрит другой человек. Люди, ещё на заре цивилизации объединяясь в группы, развивали свои навыки общения, и немаловажную роль в этом играли глаза.
По предположениям биологов, белая склера у людей развилась именно для улучшения общения друг с другом. Ведь глазами можно послать сигнал об опасности, не тратя время на разговоры. Так что система обнаружения взгляда стала для людей огромным преимуществом, так мозг сигнализирует о том, что происходит что-то важное.
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Каким образом мы чувствуем взгляд, когда смотрящий находится вне поля зрения?
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