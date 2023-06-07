Как выглядели первые дамы-бодибилдеры: Фотографии чудо-женщин прошлого века

Шарлотта Перкинс Гилман

Шарлотта Перкинс Гилман – одна из первопроходцев женского бодибилдинга

«Леди Геркулес» или «Великая Сандвина»

Великая Сандвина поднимает мужа над головой

Кейт Уильямс - «Вулкана»

«Вулкана», она же Кейт Робертс на открытках начала XX века

«Чармион»

«Чармион» - Лавери Вали

Милдред Берк

Милдред Берк – спортивная чемпионка-борец, с которой не могли сравниться мужчины