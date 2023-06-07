Как выглядели первые дамы-бодибилдеры: Фотографии чудо-женщин прошлого века

Начало XX века ознаменовалось многими значимыми событиями, и одним из таких стал отход от стереотипа о слабой и зависимой женщине. В разных странах нашлись дамы, которых перестало устраивать знаменитое немецкое правило трех К: «Kinder, Kuche, Kirche» (дети, кухня, церковь). Благодаря первым спортсменкам в моду стали входить сильные, независимые личности, которые смогут при необходимости и за себя постоять. То, что сейчас иногда хочется вернуть слабому полу немного женственности – это уже другой вопрос, в начале 1900-х сама идея о том, что женщина может быть красивой и сильной одновременно, была по-настоящему революционной, поэтому такие дамы вызывали чаще всего удивление и интерес, но вот восторг – не всегда.
Шарлотта Перкинс Гилман
Одной из первых леди, которая вместо вышивания занялась подъемом тяжестей и качанием бицепсов стала американская феминистка Шарлотта Перкинс Гилман. Общественная работа превратилась в главное занятие для нее, и женщина всю жизнь показывала своим примером, что хозяйка дома вовсе не обязательно должна быть хрупким неземным созданием. Понятно, что крестьянки и работницы фабрик такими никогда и не были, но аристократизм и физическая сила для женщин в начале XX века были понятиями, противоречащими друг другу. Так что даже попытку соединить в мыслях обывателей эти несочетаемые вещи можно считать огромной заслугой.
Шарлотта Перкинс Гилман – одна из первопроходцев женского бодибилдинга
«Леди Геркулес» или «Великая Сандвина»
Австрийская силачка Кэти Брумбах вошла в историю как первая дама, получившая титул самой сильной женщины мира. Кэти родилась в Вене в семье цирковых артистов. И отец, и мать ее выступали с силовыми упражнениями, так что в данном случае было понятно, откуда у девочки с раннего возраста настоящая богатырская сила. Уже подростком она была в отца – ростом под два метра, физически невероятно развита. Позднее девушка стала выступать под псевдонимами «Леди Геркулес» и «Великая Сандвина». Артистка, несмотря на гигантский рост, нашла себе пару, и супруги много лет выступали вместе. Главным трюком великанши был подъем над головой любимого супруга. Тот, хоть и тоже не был карликом, по сравнению со своей благоверной казался субтильным. Естественно, зрители от такой пары приходили в восторг. Этот трюк супруги демонстрировали даже в преклонном возрасте.
Великая Сандвина поднимает мужа над головой
Кейт Уильямс - «Вулкана»
В Британии в те же годы не было равных силачке, выступавшей под именем «Вулкана». Этот псевдоним скрывал девушку, Кейт Уильямс, которая в юности бежала из дома от строгого отца-проповедника, чтобы быть вместе с любимым. Ее избранник, цирковой артист, женился на Кейт, и молодые люди начали выступать вместе. Выяснилось, что беглянка, если и уступает своему мужу по силе, то лишь немного. Пара создала удачный аттракцион «Атлас и Вулкана», с которым объездила Старый и Новый Свет. На старых фотографиях, популярных в начале XX века, Вулкана запечатлена как невероятно сильная, но одновременно и трогательно-красивая женщина. Она много сделала для пропаганды здорового образа жизни, призывая женщин заниматься спортом и отказаться от корсетов.
«Вулкана», она же Кейт Робертс на открытках начала XX века
«Чармион»
Одной из популярнейших силачек своего времени была Лавери Вали. Женщина прославилась под именем «Чармион» (Шармион). Девушка родилась в Сакраменто и стала знаменитой гимнасткой и атлетом. Именно ее считают первопроходцем женского бодибилдинга, так как красота сильного тела стала ее визитной карточкой. Лавери во многом была первой и, как любой пионер, часто становилась объектом критики. В те времена ее выступления и фотографии в принципе слегка переходили грань дозволенного в приличном обществе. Выступая на сцене, Чармион очень эффектно демонстрировала сначала свою фигуру, затянутую в одежду викторианской эпохи, а затем, поднявшись на трапеции к самому потолку, еще более эффектно избавлялась от лишних деталей туалета и оставалась в цирковом костюме – обтягивающем трико. Этот номер со стриптизом так покорил известного изобретателя Томаса Эдисона, что в 1901 году он даже снял короткий фильм «Раздевание на трапеции». Понятно, что артистка имела скандальную репутацию и бешеный успех. Эпатировала она общество и своими фотографиями. Эта женщина первой начала демонстрировать мускулатуру почти полностью оголенного торса, и делала это также очень артистично и красиво.
«Чармион» - Лавери Вали
Милдред Берк
Эта невероятно женственная красавица в юности и не мечтала о такой необычной карьере. Девушка работала официанткой в родном Канзасе, собиралась выйти замуж и стать образцовой женой и матерью, но однажды вместе с женихом случайно заглянула на выступление заезжих силачей. С этой минуты Милдред больше не могла мечтать ни о чем другом. Поступив в борцовскую секцию, девушка показала там такие успехи, что вскоре стала чемпионкой в этом виде спорта. Учитывая, что других женщин для спаррингов в 30-х годах ей пришлось бы долго искать, боролась она только с мужчинами. История сохранила для нас результаты ее спортивной карьеры – из двухсот боев за свою жизнь Милдред Берк проиграла только однажды.
Милдред Берк – спортивная чемпионка-борец, с которой не могли сравниться мужчины
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии