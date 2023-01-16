Что запрещали школьникам в СССР, и Как их наказывали за джинсы или за короткие юбки

Украшения как символ социального неравенства

В таких серьгах в школу точно бы не пустили. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Длинные волосы как подражание дикому Западу

Советская школьница – это аккуратность и скромность. /Фото: cloudstatic.eva.ru

Короткие юбки и комсорги с линейкой у входа в школу

Мини юбка ворвалась в школьную моду в конце 70 годов. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Джинсы: ага, у тебя папа моряк, а мама в торговле

Джинсы не сходят с пика популярности уже более 50 лет. /Фото: vn.ru

Чемоданчики-дипломаты и их соревнование с ранцами

Ходить в школу с дипломатом было супермодно. /Фото: casual-info.ru