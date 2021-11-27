10 громких музейных краж XXI века, раскрыты из которых сегодня далеко не все

10 громких музейных краж, которые случились уже в XXI веке.
Произведения искусства всегда привлекали злоумышленников. Их не останавливала ни музейная охрана, ни оборудованные сигнализацией по последнему слову техники частные коллекции – музейные воры не раз уносили шедевры искусства стоимостью в миллионы долларов. Сегодня, например, только британские галереи ежегодно от краж несут убытки на 500 миллионов фунтов стерлингов, а во всём мире эта цифра приближается к 6 миллиардам фунтов. В этом обзоре самые громкие кражи произведений искусства, которые произошли совсем недавно.
1. Музей современного искусства в Париже
«Голубь с зеленым горошком». Пикассо
Май 2010 года (Париж, Франция)
20 мая 2010 года в Парижском музее современного искусства произошла одна из самых недавних громких краж искусства XXI века и одна из самых больших краж искусства в истории. Человек в маске срезал замок на воротах, взломал боковое окно, аккуратно удалил картины из рам и вышел из музея. Всего было украдено 5 картин, оцененных примерно в 88 млн. фунтов стерлингов. Среди знаменитых работ были «Голубь с зеленым горошком» Пикассо и «Натюрморт с подсвечниками» Фернана Леже.
2. Пинакотека Сан-Паулу
«Женщины у окна» (1926) Ди Кавальканти
Июнь 2008 года (Сан-Паулу, Бразилия)
Во второй из двух краж художественных работ в Сан-Паулу, проведенных в течение шести месяцев, три вооруженных человека использовали лом и домкрат в 5 часов утра 12 июня 2008 года, чтобы проникнуть в музей Пинакотека-ду-Эстадо. Были украдены два шедевра Пикассо - «Художник и модель» (1963) и «Минотавр, пьяница и женщины» (1933), а также «Женщины у окна» (1926) Ди Кавальканти и «Семейная пара» Сегала (1919). Четыре шедевра имеют оценочную сумму в 388 000 фунтов стерлингов, и только один из них был найден и возвращен - «Художник и модель» Пикассо».
3. Фонд коллекции Эмиля Бюрле
«Мальчик в красном жилете» (1895)
Февраль 2008 года (Цюрих, Швейцария)
11 февраля 2008 года 3 грабителя в лыжных масках украли три картины из художественного музея EG Bührle в Цюрихе на общую сумму около 105 миллионов фунтов стерлингов. В частности, были похищены произведения восемнадцатого века Сезанна «Мальчик в красном жилете» (1895), Дега «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1871), Моне «Маковое поле близ Ветейя» (1879) и Ван Гога «Ветви цветущего каштана» (1890). Только две последние картины были найдены через неделю в припаркованной машине на близлежащей автостоянке.
4. Музей искусств Сан-Паулу
«Портрет Сюзанны Блох» Пикассо.
20 декабря 2007 года (Сан-Паулу, Бразилия)
Шедевры «Портрет Сюзанны Блох» Пикассо и «О Лабрадор де Кафе» Кандиду Портинари, оцененные примерно в 36 миллионов фунтов стерлингов, были украдены из Музея искусств Сан-Паулу. Всего за 3 минуты воры проникли с помощью гидравлического домкрата в музей и унесли с собой картины. После грабежа было сообщено, что эти произведения искусства, а также около 8000 других произведений, хранящихся в музее, не были застрахованы. Хотя воры запросили выкуп в размере 5 миллионов долларов, картины были возвращены через три недели в отличном состоянии.
5. Музей Чакара ду Сэу
«Люксембургский сад» Матисс.
Февраль 2006 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Во время знаменитых ежегодных празднований карнавала в Рио 24 февраля 2006 года воры украли из местного музеячетыре произведения искусства. Среди них были «Танец» Пикассо, «Два балкона» Дали, «Люксембургский сад» Матисса и «Восход солнца. Морской пейзаж» Моне. Ни одна из украденных картин, которые оцениваются в 32 миллиона фунтов стерлингов, так и не была найдена.
6. Фонд Генри Мура
«Склонившаяся фигура».
Декабрь 2005 года (Хартфордшир, Англия)
15-го декабря 2005 года с территории Фонда Генри Мура в графстве Хартфордшир была украдена бронзовая статуя размером 2,1 тонны, известная как «Склонившаяся фигура» стоимостью около 3 млн. фунтов стерлингов. Скульптура высотой 2 метра была предположительно поднята с помощью крана и вывезена не грузовике. Скульптура так и не была найдена, но полиция считает, что ее, вероятно, распилили и продали на металлолом примерно за 1 500 фунтов.
7. Музей Мунка
Украденная версия картины «Крик» Эдварда Мунка.
Август 2004 года (Осло, Норвегия)
После кражи в 1994 году картины «Крик» норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка еще одна версия этой картины была украдена средь бела дня вместе с еще одним полотном Мунка «Мадонна» грабителями в масках. Мужчины ворвались в Музей Мунка 22 августа 2004 года, забрав 2 произведения искусства и сбежав после в своей машине. Впоследствии четверо мужчин были арестованы, трое из них осуждены, а двоим из них предписали выплатить компенсацию в размере приблизительно 76 млн. фунтов стерлингов. 31 августа 2006 года норвежская полиция объявила, что обе картины были возвращены.
8. Замок Драмланриг
«Мадонну с веретеном» Леонардо да Винчи.
Август 2003 года (Дамфрисшир, Шотландия)
Примерно около 11 утра 27 августа 2003 года четверо мужчин, притворявшихся обычными туристами, украли крошечный шедевр эпохи Возрождения - «Мадонну с веретеном» Леонардо да Винчи. Они сорвали картину стоимостью около 30 миллионов фунтов со стены и сбежали в старом белом VW Golf. В замке, который является домом герцога Бакклю, одного из самых богатых людей в Шотландии, есть прекрасная частная коллекция, в том числе работы Рембрандта и Гольбейна.
9. Музей истории искусств
Легендарная «Сальера».
Май 2003 года (Вена, Австрия)
11 мая 2003 года «Сальера», скульптура из эмалированного золота, выполненная художником эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини (стоимость около 45 миллионов фунтов стерлингов) была украдена Робертом Мангом из Венского музея истории искусств. Это стало крупнейшим в истории искусства Австрии ограблением. Три года спустя «Сальера» была обнаружена в лесу в Зветтле, примерно в 80 километрах в музее. Манг был приговорен к пяти годам тюрьмы, но отсидел только два года и девять месяцев.
1. Стефан Брайтвизер
«Принцесса Клевская» Лукаса Кранаха.
Ноябрь 2001 года (Европа)
Французский вор Стефан Брайтвизер был обвинен в краже 239 произведений искусства из 172 музеев общей стоимостью приблизительно 960 миллионов фунтов (полтора миллиарда долларов). Его первая кража произошла в марте 1995 года, а последняя - в ноябре 2011 года. Его самым дорогим «уловом» была «Принцесса Клевская» Лукаса Кранаха в 1995 году, стоимостью около 6 миллионов фунтов стерлингов. Было найдено только около 110 экземпляров из пресловутой коллекции Брайтвизера. 7 января 2005 года он был приговорен к трем годам тюремного заключения, но отбыл за решеткой только 26 месяцев.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram