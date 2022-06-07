9 самых необычных школ в мире: как стать гладиатором, Санта-Клаусом или магом

Учебный макет - жилище исландских эльфов. | Фото: roundtheworldwego.com.
В этих эксцентричных учебных заведениях не учат читать, писать или считать. Зато здесь обучают будущих эльфов и Санта-Клаусов, гладиаторов и магов.
1. Школа эльфов (Рейкьявик, Исландия)
Симпатичные исландские эльфы. | Фото: majbutne.com.ua.
Согласно опросам, около 50% населения Исландии верит в эльфов. Эта вера настолько важна для исландской культуры, что размещение валунов, где живут «маленькие люди» принимается во внимание при строительстве дорог. Так что не удивительно, что есть целая школа, посвященная изучению этих маленьких скрытных людей. Расположенная в городе Рейкьявике, «Школа эльфов» предлагает пятичасовой ускоренный курс, посвященный эльфам Исландии. Он включает в себя экскурсию по известным местам их обитания, переодевание в национальную одежду эльфов, а также выявлению 13 видов эльфов в дикой природе. Обучение заканчивается завтраком с кофе и блинами и выдачей диплома, который утверждает прошедшего обучение в качестве официального эксперта по эльфом.
2. Исследовательский центр колдовства (Нью-Йорк, США)
Комната для чтения редких магических книг. ¦ Фото: facebook.com.
Исследовательский центр колдовства (Conjuring Arts Research Center) является организацией, посвященной сохранению и исследованию магии и ее смежных искусств, которые включают в себя психическое феномены, гипноз, трюки в азартных играх, ментализм, чревовещание, жонглирование и ловкость рук. Это небольшая библиотека, которая размещается в безымянном офисном здании. Придя на научно-исследовательскую встречу с библиотекарем Центра, можно просмотреть коллекцию редких книг по магии, но не более двух часов за один раз. Если повезет, можно даже понаблюдать некоторые иллюзии в руках фокусника.
3. Школа физики «здравого смысла» Ларри Спринга (Форт Брегг, США)
Ларри Спринг и некоторые из его самодельных инструментов. | Фото: facebook.com.
Ларри Спринг (Larry Spring), бывший пилот и радиолюбитель, основал свою собственную школу физики «здравого смысла». Проще говоря, Ларри учит взгляду на физику, основанному на идее о том, что свет не является ни частицей, ни волной, а «магнисферой» или чисто магнитной сферой чередующейся полярности, которая двигает электроны. Физик-любитель дает уроки, отработанные на протяжении десятилетий. Хотя он никогда не был принят в научном сообществе, у школы Ларри теперь музей, посвященный его теории.
4. Ферма трупов (Ноксвилл, США)
Знак на входе на ферму трупов. | Фото: flickr.com.
На ферме трупов Университета штата Теннеси (University of Tennessee's Body Farm) не выращивают тела, но изучают их. Небольшой участок земли в городе Ноксвилл принадлежит кафедре антропологии и судебно-медицинской экспертизы, которая изучает человеческие останки. Это трудная область исследования, учитывая, что большинство трупов либо контролируются государством, либо ближайшими родственниками. Однако, когда органы пожертвованы науке, есть шанс, что они в конечном итоге окажутся на ферме трупов. Здесь, их оставляют на природе, или частично хоронят, или кладут на деревья или топят под водой - в любом месте нашего мира, где тела умерших людей могут в конечном итоге оказаться. Таким образом, антропологи могут изучать, что происходит с ними в течение долгого времени.
5. Школа лазанья по деревьям (Орегон, США)
Одно из «учебных» деревьев для лазания. | Фото: atlasobscura.com.
Том Ковар (Tom Kovar) так любит лазать по деревьям, что он зарабатывает на жизнь тем, что учит других, как это делать. Мастер-инструктор восхождения на деревья, Ковар преподает, как правильно вязать узлы, безопасно вешать спальные гамаки и осторожно подниматься по ветвям деревьев. Занятия он проводит на своих собственных сельхозугодьях. Хотя это может показаться какой-то игровой площадкой для взрослых с синдромом Питера Пэна, курсы Ковара на самом деле являются серьезной подготовкой для профессионалов, таким как парковые рабочие и исследователи природы. Также, существуют уроки для гражданских лиц, которые просто хотят лазить, как профессионалы.
6. Институт Монро (Фабер, США)
«Разбор полетов» в Институте Монро. |Фото: atlasobscura.com.
Если верить описаниям этих курсов, это единственная школа в мире, посвященный выходу из собственного тела. Можно много спорить о действенности методик основателя школы, Роберта Монро. Институт Монро (Monroe Institute) предлагает подготовку по таким направлениям, как «Путешествие вне тела», «Использование гипноза для оживления прошлого», который являются довольно красноречивыми. Даже если не верить в парапсихологии Монро, Институт Монро предлагает образование для психологов, консультантов и массажистов.
7. Школа Санта-Клаусов (Мидленд, США)
Здание школы Санта-Клауса. | Фото: santaclausschool.com.
Для более сезонно ориентированного образования, вы можете посещать школу Санта-Клаусов им. Чарльза У. Говарда (The Charles W. Howard Santa Claus School). Основанная в 1937 году, она является самой старой школой Санта-Клаусов в мире. Она также считается самой лучшей, за что заслужила название «Гарварда для Сант». Занятия посвящены сохранению традиций, образа и история Санта-Клауса. Здесь предлагаются занятия по правильной одежде и макияжу, использованию радио и телевидения, дают навыки и опыт общения с живыми оленями. Школьное здание расположено в лесистой местности штата Мичигани выглядит словно дом на Северном полюсе. Пряничный цвет экстерьера и интерьера «рождественской мастерской» задает правильный тон для интенсивных трехдневных курсов, проводимых в конце октября - к началу рождественского сезона.
8. Академия паркура (Лос-Анжелес, США)
Объекты паркура в тренажерном зале. | Фото: tempestacademy.com.
Tempest Freerunning Academy является раем паркура в ведении лос-анджелесской группы профессиональных фрираннеров, которые снимались в боевиках и телевизионных роликах. Они создали огромное пространство, полное стен, пандусы и столбов, чтобы бегать, прыгать и подниматься. Они предлагают курсы для начинающих фрираннеров и паркур для трейсеров. Это занятие для тех, кто делает сальто и прыгает по крышам, а не выбирает путь вышибалы.
9. Гладиаторская школа (Рим, Италия)
Гладиаторы в полном обмундировании. | Фото: gruppostoricoromano.it.
Сержио Иакомони (Sergio Iacomoni), так же известный как «Нерон», управляет частной, исторически точной гладиаторской школой в Риме. Здесь предлагаются лекции и занятия для потенциальных воинов всех возрастов, готовых участвовать в бою. Курсанты учатся правильно орудовать щитами и мечами,не обращая внимания на усталость и пыль.
Ученики, окончившие школу гладиаторов. | Фото: dk.viator.com.
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