5 популярных в СССР продуктов, которые «приехали» из США

1. Кетчуп

Соус, известный в СССР еще с довоенных времён. /Фото: livejournal.com

2. Томатный сок







Рецепт - наш, технология - заокеанская. /Фото: pinterest.com

3. Консервы и полуфабрикаты

Первые советские бургеры делались из полуфабрикатов. /Фото: back-in-Ussr.com

4. Колбаса

Технологии прямиком из Чикаго. /Фото: product.by

5. Сухие завтраки

Хлопьями на завтрак лакомиться и наши бабушки. /Фото: daily.afisha.ru