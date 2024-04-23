Вещи в доме, которые хозяйки хранят по привычке

Часто в доме царит хаос не потому, что вы редко убираете или плохо это делаете. Просто ваша квартира заполнена ненужными предметами, которые лишь занимают ценное место.







Предлагаем провести тотальную ревизию, и поскорее избавиться от вещей, которые мы перечислили в нашей статье. Поверьте, после подобного «апгрейда» вы будете себя чувствовать гораздо комфортнее в собственном доме.



1. Пластиковые пакеты

2. Сломанные вещи

3. Старые письма, открытки, билеты в кино

4. Прочитанные книги

5. Игрушки

6. Лекарства

7. Старые кухонные губки

8. Ненужная косметика

9. Просроченные специи

Всемирно известный пакет с пакетами.Привычка хранить дома пакет с пакетами есть практически у каждой российской хозяйки. Она досталась нам от мам и бабушек, которые, живя в Советском Союзе, постоянно сталкивались с острой нехваткой этих «помощников». Доходило даже до такого, что пакеты стирали и вывешивали сушиться, чтобы можно было повторно их использовать.К счастью, в наше время дефицита пакетов нет. Более того, на кассе в супермаркете или любом другом магазине вам обязательно предложат взять один или даже несколько, в зависимости от количества купленных товаров. Так зачем занимать пакетами целый ящик на кухне?Лучше ходить по магазинам с шопером – он гораздо удобнее и надежнее. А мусор выбрасывайте в специальные пакеты, а не в те, что остались после покупок. Это намного экологичнее и экономичнее – не приходится постоянно тратиться на пластиковые пакеты.Сломанный фен не починить скотчем.Это касается вышедшей из строя бытовой техники, порванной одежды, сломанной мебели, посуды со сколами и пр. Зачастую мы продолжаем хранить эти вещи, потому что надеемся рано или поздно их починить, или нам просто жаль их выбрасывать. Увы, ничего хорошего от подобного накопительства ждать не приходится. Со временем сломанные вещи все больше заполняют ваш дом, создавая хаос и визуальный шум. А потом вы удивляетесь, почему на кухне не хватает места для кофемашины, о которой вы давно мечтали, а в гостиную некуда поставить новое кресло.Если вещь действительно не поддается ремонту или вы не планируете исправлять ее, выставите предмет на сайт объявлений за символическую стоимость – может, найдется человек, который захочет привести ее в порядок. Или просто выбросьте – пусть не засоряет ваш дом.Открытки и фото можно упорядочить.Любите поностальгировать? Тогда неудивительно, что в ящике вашего стола хранятся старые билеты в кино, письма от бывших возлюбленных, открытки с Днем рождения или Новым годом от друзей. Но давайте будем честными и откровенными: как давно вы их пересматривали? Или вы ждете, что однажды наступит «тот самый» момент, когда вам захочется вспомнить былые времена, и тогда рука сама потянется к содержимому ящика?Предлагаем не создавать в квартире лишние магниты для пыли. Пересмотрите все эти вещи и отложите те, которые вам действительно дороги. Заведите специальную шкатулку или альбом – пусть воспоминания хранятся упорядоченно. Кстати, чтобы они не занимали место, можно их отсканировать и хранить в электронной версии.Пересмотрите свою коллекцию книг.Полки в вашей квартире забиты книгами? Или в гостиной стоит огромный стеллаж, специально предназначенный для хранения ваших литературных сокровищ? Тогда настраивайте себя на то, что среди них тоже нужно будет провести ревизию. Пересмотрите каждую книгу, честно отвечая себе на вопрос – захотите ли вы перечитать ее в будущем или нет? Если ответ отрицательный, отложите произведение в отдельную коробку.Затем можно будет раздать книги друзьям, устроить распродажу или отнести в библиотеку/благотворительную организацию. Также можно выставить литературу на сайт объявлений за символическую сумму или предложить обмен – возможно, у кого-то есть книги, которые вас заинтересуют.Игрушки удобно хранить на стеллаже.Дома есть маленькие дети? Тогда неудивительно, что с каждым месяцем в квартире становится все больше самых разнообразных игрушек. Какие-то вы покупаете ребенку сами, какие-то дарят ваши родственники и друзья. Как бы то ни было, периодически пересматривайте игрушки, и откладывайте те, которые малышу уже неинтересны. Возможно, они сломаны, не подходят ребенку по возрасту или перестали нравиться ему.Если игрушки в хорошем состоянии, их можно подарить детям знакомых, пожертвовать в детский дом или продать. А чтобы они не копились в доме и не захламляли пространство, заведите правило – одна новая игрушка вместо одной старой.Пересмотрите все таблетки в ящике.Предлагаем прямо сейчас заглянуть в свою аптечку и проверить срок годности лекарств, которые в ней лежат. Вы удивитесь, но, скорее всего, большинство из них будут просрочены. Особенно это касается медикаментов узкой направленности, например, антибиотиков. Вы пропиваете курс, а еще пластинка таблеток остается и лежит без дела. Впрочем, даже банальные лекарства от боли в желудке или от простуды имеют свойство «залеживаться». Поэтому обязательно проверяйте срок годности на упаковке перед тем, как пить таблетки – в лучшем случае просроченные лекарства просто не помогут, а в худшем – приведут к отравлению.Грязные губки для мытья посуды.По правилам, кухонные губки нужно менять раз в неделю. В крайнем случае, их можно продезинфицировать в микроволновой печи или в посудомоечной машине, чтобы продлить срок использования. Однако не стоит увлекаться – грязные губки, которые месяцами лежат на вашей кухне, это не просто хлам, провоцирующий беспорядок, но и источник опасных инфекций. Поэтому не забывайте вовремя менять старые принадлежности для посуды на новые – поберегите свое здоровье.На заметку: Чтобы губки не провоцировали визуальный шум, покупайте изделия нейтрального цвета, например, черного, серого или бежевого, в зависимости от того, какого цвета гарнитур, мойка и детали на кухне. Также советуем приобрести специальную подставку для губок, чтобы они не лежали на бортике раковины, или держатель, который крепится на внутреннюю стенку мойки.Выбрасывайте косметику, которой не пользуетесь.Заходишь в магазин косметики, а дальше все, как в тумане. И вот уже в корзине тушь, помада, тональный крем, три карандаша для губ и яркая подводка. А еще пудра, скульптор и пара бальзамов. Знакомая ситуация? Вот только половиной из этих средств мы даже не начинаем пользоваться, или начинаем, но также быстро заканчиваем. В итоге они пылятся на полке, дожидаясь своего звездного часа, который никак не наступает.Или другая ситуация: вы долго пользовались какой-то косметикой, потом купили новую, а про старую забыли. Через несколько месяцев ее срок годности подошел к концу, но она все равно занимает место в косметичке.Как бы то ни было, но раз в несколько месяцев необходимо проводить ревизию своей косметики. Соберите волю в кулак и избавьтесь от ненужных средств. Кстати, выбрасывать их совсем необязательно. Если вам не подошел цвет помады или тонального крема, вы вполне можете отдать его подруге – вдруг она оценит? А если вам подарили косметику, которая оказалась не нужна, выложите ее на сайте объявлений.Упаковки с пряностями удобно закрывать зажимом.Одни из самых популярных «долгожителей» на кухне. Увы, специи не вечны, поэтому их срок годности тоже обязательно нужно проверять время от времени. Чаще всего «страдают» пряности, которые вы покупаете для конкретных блюд и больше нигде не используете. А ведь после вскрытия упаковки приправы совсем недолго остаются пригодными к употреблению, так как при контакте с влагой и воздухом быстро теряют свой вкус и аромат. Поэтому обязательно храните их в герметичных емкостях.