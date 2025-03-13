Самое узкое государство с населением 11 тысяч человек, которое может легко смыть волной

1. Острова и атоллы

Новости СМИ2 Всего в стране 26 кв.км суши, тогда как лагуны в атоллах занимают площадь в 500 кв. км / Фото: bing.com

Лагуны завораживают своей красотой / Фото: windows10spotlight.com

Все острова располагаются друг от друга на приличном расстоянии - от 67 до 172 километров / Фото: wallpapercave.com







На Тувалу нет гор, но очень много красивых пляжей, а наиболее высокая точка – 5 м над уровнем моря / Фото: bing.com

Самый крупный город, где живет долее половины населения, это столица страны Фунафути / Фото: iphsph.ru

Здание правительства и Национальный банк в Фунафути / Фото: svenlucaworld.com

2. Политика

Тувалу входит в состав ООН / Фото: cfr.org

Жители небольшого государства принимают участие в летних Олимпийских играх / Фото: titan-race.ru

3. Деньги

В стране национальной валютой является доллар Тувалу, который приравнивается к австралийскому / Фото: coins-spb.ru

4. Природные и климатические метаморфозы

Острова могут быть затоплены водами океана в любой момент / Фото: onceinalifetimejourney.com

5. Туризм и другие варианты дохода

В ходе турне по островам Тихого океана и Юго-восточной Азии в Тувалу побывали принц Уильям с Кейт Миддлтон / Фото: news.tochka.net

Почетных гостей приняли по-королевски / Фото: bnn-news.com

Почтовые марки Тувалу вызывают большой интерес у филателистов / Фото: all4coins.ru

6. Особенность Тувалу

Государственный флаг Тувалу включает флаг Великобритании / Фото: news.day.az

7. Проблемы острова

Одной из серьезных проблем острова является недостаток питьевой воды / Фото: verywellhealth.com

Мусор в больших количествах может лежать прямо в жилых районах / Фото: lemonche.ru