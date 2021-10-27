Съемник подшипников своими руками: простая и удобная конструкция

Чтобы снять подшипник с вала, потребуется специальное приспособление — съемник. Рассказываем, как сделать его своими руками.

Конструкция съемника очень простая, и для его изготовления потребуются:

профильная труба;

резьбовая шпилька;

болт;

гайки.

Идея изготовления самодельного съемника подшипников принадлежит автору YouTube канала Creative Tool Mistry.

Главное преимущество самоделки — простота изготовления и минимальное количестве материалов для сборки.

Основные этапы работ

Берем кусок квадратной профильной трубы с толщиной стенки не менее 3 мм. Отрезаем от нее заготовку шириной 4 см.

Размечаем заготовку и высверливаем отверстия в двух параллельных стенках. С одной из сторон нужно вырезать паз.

На следующем этапе снова размечаем заготовку и с помощью болгарки (или на ленточной пиле) делаем вырезы треугольной формы. Обрабатываем края напильником по металлу.

К отверстию необходимо будет приварить гайку. Вкручиваем в нее отрезок резьбовой шпильки. Можно также использовать болт подходящего размера.

К верхней части шпильки привариваем гайку. Нижнюю часть необходимо обточить на конус на заточном станке или гриндере.

В завершении останется только установить вороток — его можно сделать из длинного болта и пары гаек. Самодельное приспособление готово!

Теперь можно без особых проблем снять подшипник с вала.

Устанавливаем съемник, упираем конец шпильки в торец вала, и вращая шпильку, выпрессовываем подшипник.

Обратите внимание: данный съемник подойдет для снятия небольших подшипников.

Но, используя профильную трубу большего размера, можно сделать съемники на все случаи жизни.

Видео по теме

Подробнее о том, как на скорую руку смастерить простой съемник подшипников, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.