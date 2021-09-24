Зачем танец живота в гаремах и стыдно ли плясать босиком: мифы и стереотипы вокруг восточных танцев. Картина Стефана Седлачека.
Танец живота будоражил воображение европейского обывателя с той поры, как первые мирные путешественники на исламский восток смогли его описать, а первые художники-ориенталисты — изобразить на картинах. Вокруг этого танца множество стереотипов, о нём самом полно легенд, и после выхода на европейскую сцену, когда танец сбросил флёр таинственности, стереотипов и легенд существует по-прежнему немало, разве что сами они несколько изменились.
Танцовщица извивается, извивается… кончила извиваться
Танец живота — очень расплывчатое определение, фактически, к нему порой принято относить все танцы, где есть много ударов и покачиваний таза. На таких движениях строится танец у многих тихоокеанских племён, африканских народов, у некоторых коренных американок и, конечно, многие из танцев в странах, где доминирует мусульманская вера. Много движений тазом в трайбле — современном танце; славились волнующими движениями бёдер невольницы с иберийских берегов и египетские плясуньи ещё в античном мире.
В то же время, многие эстетически и исторически связанными с танцами живота плясок почти не применяют движений тазом. Чтобы не было путаницы, в конечном итоге часто используют определение «восточные танцы» (оставив дальневосточным определение «азиатские»). К восточным танцам обычно относят арабские, турецкие, цыганские, иранские и индийские танцы, и в каждой из этих категорий далеко не один вид пляски.
Рисунок Дэвида Робертса изображает египетский танец.
Понятно, что если восточных танцев так много, то они могут серьёзно отличаться друг от друга в плане стилистики. В одном будет больше прыжков или потряхиваний, в другом — извивающихся движений руками и корпусом. Порой у этих танцев есть конкретное название, вроде бандари, порой — довольно обтекаемые: например, «беледи» просто означает «народный», а «ракс (аль) шарки» — просто «восточный» (и, кстати, имеет скорее европейское происхождение).
Танец, которым жёны соблазняли мужей
Реклама, зазывающая домохозяек, у которых в отношениях наступило некоторое охлаждение, рассказывает, что танцем живота исполняли в гаремах для своих мужей восточный красавицы, чтобы соблазнить их и получить наутро подарок. Этот миф крепко сидит в сознании среднего обывателя. Узнав, что женщина исполняет беллидэнс (название танца на английском), многие восклицают: «Твой муж счастливчик!»
Картина Жака Бони. Пальчиковые цимбалки — один из популярных среди восточных танцовщиц инструментов.
Оставим в стороне возможность танцевать после рабочего дня для такого же вымотанного мужа в гостиной хрущёвки между мамкающими детьми и желающей разговора о политике свекровью; правда в том, что в восточных странах танец живота не был способом соблазнить мужа. Многие жёны были бы оскорблены, предложи им выплясывать перед их, казалось бы, господином: этот танец перед мужчиной исполняли наложницы, рабыни, куртизанки, евнухи, проституированные юноши или попросту цыганки, чьи женщины ходили с открытыми лицами (а это само по себе развратно). В крайнем случае выплясывали на мужских собраниях юноши, переодетые в женщину только для выступления — чтобы можно было насладиться танцев в условиях запрета на женские танцы.
В гаремах, то есть на женской половине дома, действительно нередко исполняли танцы. Жён и наложниц развлекали рабыни, служанки, приглашённые танцовщицы. На праздник, как-либо связанный с плодородием — то есть готовясь к свадьбе или по случае рождения ребёнка — женщины любого положения часто сами танцевали друг перед другом. У этого обычая доисламское происхождение, хотя в наше время его значение полностью исчезло: он явно связан с женскими священными обрядами.
Танец с платками. Картина Теодора Шасрио.
Использовался танец живота и очень практичным способом. Во-первых, он укреплял тело молодой девушки, чтобы беременность и роды были не так для неё опасны: восточные мужчины веками брали замуж девочек с первыми признаками полового созревания, не заботясь о том, насколько они способны переносить тяготы деторождения. Во-вторых, на некоторых движениях танцующие концентрировались во время родов, и роженица должна была пытаться их повторять. Да, до одного не в меру любопытного французского короля манера рожать лёжа была не очень распространена: это делали в приседе. До потуг приседать глубоко было необязательно.
Надо сказать, обычай использовать танцевальные движения, чтобы уменьшать боль и регулировать родовую деятельность, взял на заметку бразильский акушер-гинеколог доктор да Кунья и танцует со своими пациентками в начальных стадиях родов. Женщинам нравится.
В танце, предназначенном для развлечения, профессиональные танцовщицы былых веков часто использовали гимнастические элементы или жонглировали предметами. Такие танцы вряд ли призваны соблазнять, скорее удивлять. И даже распаляющие мужчин уличные пляски и танцы в кофейнях далеко не всегда конечной целью имели соблазнение; нарастающее эротическое напряжение делало мужчин-зрителей щедрее, а солёные остроты, показанные жестами или выкрикнутые в нужный момент, разряжали обстановку — зритель хохотал и успокаивался.
Бубен — ещё один традиционный спутник восточной танцовщицы. Картина Фабио Фаби.
Надо сказать, несмотря на древнюю историю, большинство восточных танцев сейчас выглядит совсем не так же, как века назад. В каждом из видов восточных плясок были свои этапы моды, свои находки и свои забытые приёмы; когда же танец вышел в Египте в середине двадцатого века на большую сцену, танцовщицы активно консультировались с европейскими хореографами, и это повлияло и на манеру исполнения, и на рисунок танца.
Нужен ли для танца живота — живот?
Вокруг внешнего вида танцовщицы тоже сложилось немало мифов, притом они могут быть разными у танцовщиц и у зрителей. В среде исполнительниц танец живота последнее время крепко убеждение, что только женщина с идеальной талией и стройными ногами годится для беллидэнса. Зрители до сих пор уверены, что танец живота — только для полных. Кроме того, есть зрительский стереотип, что для беллидэнса нужен максимально открытый костюм, и миф среди танцовщиц, что босиком традиционно танцевали только нищие, а прочие танцовщицы показывали свой достаток, надев туфли. Есть предубеждение и против того, чтобы беллидэнс исполняли белокожие женщины и особенно — со светлыми волосами: мол, неисторично, а значит, противоречит стилю танца.
Картина Фабио Фаби.
Большинство восточных танцев появилось не с прицелом на определённый тип фигуры. Конечно, традиционно считалось, что женщины слегка в теле (а в Северной Африке — и очень полные) исполняют его соблазнительней, но вне ситуаций соблазнения танец исполнялся девушками и женщинами абсолютно любой комплекции, от худых цыганских девчонок до почтенных иранских матрон с фигурами древних богинь плодородия. В восточных танцах хватает движений, чтобы выбрать те, которые будет легко исполнять каждой (и даже каждому).
Если уж упоминать иранок, то многие из них от природы были белокожи, как и жительницы Османской Империи (большинство турков, как известно, имеет нетюркское происхождение). А среди рабынь и наложниц очень ценились украдённые и привезённые крымскими татарами или североафриканскими пиратами светловолосые девушки. Их тоже обучали танцам, так что светловолосая исполнительница беллидэнс, будь она полная или худенькая — это исторично.
Картина Жоржа Клэрена.
Конечно же, прилюдные танцы в большинстве мусульманских стран не могли исполняться в открытой одежде даже рабами и рабынями, так что вне гаремов традиционный костюм для танца мог быть очень облегающим в талии и подчёркивающим бёдра, но кожу он всё равно закрывал. Для народных стилей вообще характерны народные костюмы, которые в сексуальной зазывности не упрекнёшь.
Открытые костюмы вошли в беллидэнс массово в начале двадцатого века, когда ливанка Бадиа Мансабни открыла в Египте ночной клуб.Танцовщицы на сцене подражали американским актрисам бурлеска, это повлияло и на костюм, и на манеру исполнения. Сейчас на сцене вообще можно увидеть исполнительниц, у которых непрозрачны только стринги и чашечки бра — таков запрос зрителя, а эстрадный стиль не предполагает обязательного сохранения традиций, так что танцовщицы ничем не поступаются.
Наконец, спор, не стыдно ли танцевать босиком, решается сам собой, если мы вспомним, что в мусульманских странах традиционно разуваются перед входом в помещение, и женщины, плясавшие в доме — будь то перед другими женщинами или перед мужчинами — не имели права делать это обутыми. Обувь — признак той, что выступает прилюдно. По большому счёту, одинаково исторично выступать и на каблуке (привет, бурлеск тридцатых!), и в восточных туфельках, и босиком.
Текст: Лилит Мазикина
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