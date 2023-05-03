Почему древние греки намеренно изменяли пропорции зданий и искривляли их контуры

О способности человеческого мозга изменять зрительное восприятие предметов, искажать их цвет, формы, размер, образ и линии было известно еще древним зодчим. Не зная причин этого феномена, они все же научились филигранно нарушать пропорции элементов, отклонять их от вертикали или горизонтали, искривлять контуры и формы, чтобы человек мог видеть идеальную картинку. Сегодняшний рассказ о том, как гениальным архитекторам удалось достичь фантастических пространственных эффектов.
Наиболее впечатляющих результатов в искусстве применения инструментов обмана зрения достигли зодчие Древней Греции (Храм Гефест). | Фото: minskblog.livejournal.com.
Оптические иллюзии любого происхождения впечатляют, а иногда и вовсе шокируют нас. Особенно удивляет, почему у разных людей одинаковое восприятие форм, цвета, габаритов и т. д. притом, что реальность не соответствуют картинке, которую видят все. Оптические иллюзии заставляют наш мозг воспринимать абсолютно прямой столб вогнутым, а идеально горизонтальные ступени – провисшими, статичный рисунок – движущимся. Такую особенность обмана мозга заметили еще в древние времена задолго до того, как ученые нашли объяснения всему происходящему. Но смириться с этим наши предки никак не могли.
Если измерить каждую из колонн, то окажется, что они не совсем идеальны.
Больше всех в этом направлении продвинулись древние греки, решившие с иллюзией «бороться» кардинальным способом. Они вносили изменения в проект так, чтобы великолепные сооружения выглядели безупречно и эффектно. Греческие зодчие начали экспериментировать, используя различные композиционные приемы, с помощью которых удалось «перехитрить» обманутое зрение и исправить ошибки восприятия. Они научились использовать оптические иллюзии и органично их усиливать для достижения вау-эффекта (если говорить современным языком). Если судить по дошедшим до нас сооружениям, то можно считать, что в большинстве случаев им удалось это сделать на высшем уровне.
Справка от редакции Novate.ru: Архитектурные приемы, получившие название курвату́ра (от лат. curvatura — кривизна), заключаются в намеренном нарушении строгой симметрии, незначительном изгибе горизонтали или уклона вертикали, изменении геометрических форм, плоскостей, прямых линий и т. д.
План изменений в конструкцию Парфенона, созданного с учетом поправок на зрительные иллюзии. | Фото: able2know.org.
Ярким примером грамотного использования навыков двойного обмана стал Парфенон – главный храм афинского Акрополя (447—438 гг. до н.э.). Практически каждый элемент конструкции был филигранно изменен, поэтому в грандиозном памятнике архитектуры вряд ли найдется хоть одна деталь или контур, имеющие прямой угол, строгую линию или полное соответствие форм геометрических фигур. При этом человечество на протяжении многих веков воспринимают храм, как идеально прямолинейный без каких-либо изъянов объект.
Хитрости в проектировании, позволившие достигнуть впечатляющего зрительного эффекта (Парфенон, Афины). | Фото: pu4spb.ru.
Во время проектирования Парфенона архитекторы Иктин и Калликрат использовали всевозможные способы для создания впечатляющей и правильной картинки. Для этого они изменяли пропорции и конфигурацию самих элементов здания. И начали с основания (стилобата) храма. Чтобы избежать «проседания» пола, каменную платформу сделали чуть выпуклой в центре, по этой же причине ступени Парфенона слегка изогнули.
Акцент на колонны потребовал изменения их размеров, форм и угла наклона. | Фото: obozrevatel.com.
С колоннами пришлось повозиться не меньше. Зная о воздействии света на восприятие человеческого глаза, они рассчитали, что угловые колонны всегда будут освещены ярким небом Эллады, а вот остальные – видны лишь на темном фоне самого храма. Чтобы избежать зрительного уменьшения размеров угловых столбов, их сделали немного шире чем остальные, также их разместили ближе к соседним. Благодаря этому приему удалось сгладить иллюзию «истончения» крайних опор и создать иллюзию одинакового расстояния между колоннами.
Если же заняться измерением каждой из последующих опор, то окажется, что они также видоизменены, причем нарушений пропорций и прямых линий, добавление утолщений или создание уклонов могло быть несколько на одном элементе.
Чтобы Парфенон выглядел более впечатляющим и высоким, колонны к верху заузили. | Фото: connection-people.com.
Чтобы здание казалось выше и создавалось впечатление устремляющегося в небо храма, колонны заузили к верху. Для «борьбы» с иллюзией вогнутости массивных опор их попросту утолщали приблизительно на уровне нижней трети ствола. Это средство компенсации называется «энтазис» (от греч. entasis — напряжение, усиление).
Горизонтальная балка заужена к центру, чтобы компенсировать зрительные иллюзии (Парфенон, Афины).
С помощью подобных средств иллюзорной компенсации удалось достичь правильного восприятия вертикальных и горизонтальных прямых, которые кажутся совсем не параллельными, если имеют значительную длину. Горизонтальную балку (архитрав), например, которая размещается на капителях колонн, по центру сделали более узкой, чем по краям, но издали она кажется абсолютно ровной. Чтобы опоры получились более стройными и ровными, их чуть «заваливали» относительно основания. Мало того, что эта хитрость помогла выдержать идеально ровные углы и линии для человеческого восприятия, так еще конструкция становилась более цельной и прочной.
При создании самого загадочного культового сооружения Великобритании также использовались приемы курватуры (Стоунхендж).
Подобные секреты и приемы в строительстве грандиозных зданий, в особенности храмов и дворцов, знали и применяли не только древние греки. Если посмотреть на знаменитую достопримечательность Англии – Стоунхендж, то можно заметить, что его создатели во время обработки поверхности камней делали ее более выпуклой, причем со всех его сторон. Благодаря этому сами валуны кажутся прямоугольными, а стыки между столбами и уложенными на них плитами – более ровными (человеческий глаз видит их перпендикулярными).
Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре построен с поправкой на оптические иллюзии.
Русские зодчие также были знакомы с оптическими иллюзиями и в своих творениях зачастую использовали хитрые компенсационные приемы. Взять, к примеру, Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре – важнейший памятник ранне-московского зодчества (1422 г.), воздвигнутый над гробом Сергия Радонежского. Его стены были сделаны с уклоном к центру здания, чтобы не обмануть зрение, а как раз наоборот, усилить ощущение его устойчивости.
Внутри же храма с помощью опоры купола, в котором были сделаны проемы щелевидной формы, сужающиеся к его вершине, удалось визуально «приподнять» строение. Подобным свойством обладают и крутые линии арок и сводов, устремляющиеся вверх, которые также можно увидеть в русской святыне.
Кампанила Санта-Мария дель Фьоре спроектирована Джотто ди Бондоне по законам обратной перспективы (Флоренция).
Ярким примером того, как зрительно уравновесить монументальное здание внушительной высоты, стала колокольня Кафедрального собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, которую спроектировал итальянский живописец и главный архитектор Флоренции – Джотто ди Бондоне (1267—1337). Рассчитывая пропорции кампанилы (колокольни), он решил прибегнуть к обратной перспективе, которая помогла избежать кажущегося искажения размеров с изменением расстояния.
Всем известно, если взглянуть на высокое здание снизу в верх, то обязательно создастся впечатление, что верхняя его часть гораздо уже, чем у основания, при этом кажется, что оно «завалено» назад. Чтобы выровнять восприятие, итальянец сделал колокольню так, что ее верхняя часть имеет значительно большие размеры чем нижняя. Таким образом, человек видит абсолютно ровное сооружение, которое действительно порадует глаз.
Применение законов оптики и перспективы при создании иллюзорного напольного покрытия, дезориентирующего в пространстве.
А вот древние греки эту проблему решали проще – они наклоняли верхнюю часть здания чуть вперед (относительно вертикального его положения). Как правило, это делали с помощью фронтона, который устанавливался под углом (так вешают картины в художественных галереях). Также наверху здания устанавливали более рельефные скульптуры, сглаживающие визуальный эффект.
Рассматривая все эти примеры, можно с уверенностью сказать, что система компенсационных приемов и оптических поправок, применяемая архитекторами с древности, доказывают, что их методы актуальны даже сейчас. Правда у современных творцов намного больше возможностей.
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