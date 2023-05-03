Почему древние греки намеренно изменяли пропорции зданий и искривляли их контуры

Наиболее впечатляющих результатов в искусстве применения инструментов обмана зрения достигли зодчие Древней Греции (Храм Гефест). | Фото: minskblog.livejournal.com.

Если измерить каждую из колонн, то окажется, что они не совсем идеальны.

План изменений в конструкцию Парфенона, созданного с учетом поправок на зрительные иллюзии. | Фото: able2know.org.

Хитрости в проектировании, позволившие достигнуть впечатляющего зрительного эффекта (Парфенон, Афины). | Фото: pu4spb.ru.

Акцент на колонны потребовал изменения их размеров, форм и угла наклона. | Фото: obozrevatel.com.

Чтобы Парфенон выглядел более впечатляющим и высоким, колонны к верху заузили. | Фото: connection-people.com.

Горизонтальная балка заужена к центру, чтобы компенсировать зрительные иллюзии (Парфенон, Афины).

При создании самого загадочного культового сооружения Великобритании также использовались приемы курватуры (Стоунхендж).

Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре построен с поправкой на оптические иллюзии.

Кампанила Санта-Мария дель Фьоре спроектирована Джотто ди Бондоне по законам обратной перспективы (Флоренция).

Применение законов оптики и перспективы при создании иллюзорного напольного покрытия, дезориентирующего в пространстве.