







Нашу планету опоясывают миллионы дорог и путей, одни из которых обычные и непримечательные, а вот другие оставляют после себя незабываемые впечатления. Причём если некоторые могут поразить красивым видом вокруг или необычным транспортом, то есть и такие, испробовать которые в пути согласиться далеко не всякий. А всё потому, что их трудно или весьма условно можно назвать безопасными. Вашему вниманию 8 впечатляющих дорог планеты, по которым не каждый решится проехать. Нашу планету опоясывают миллионы дорог и путей, одни из которых обычные и непримечательные, а вот другие оставляют после себя незабываемые впечатления. Причём если некоторые могут поразить красивым видом вокруг или необычным транспортом, то есть и такие, испробовать которые в пути согласиться далеко не всякий. А всё потому, что их трудно или весьма условно можно назвать безопасными. Вашему вниманию 8 впечатляющих дорог планеты, по которым не каждый решится проехать.

1. Туннель Гуолян (Китай)





Радикальное решение отсутствию дороги. /Фото: magic-world.info



2. Железнодорожный рынок Меклонг (Таиланд)





/Фото: loveyouplanet.com Не самое тривиальное место для торговли./Фото: loveyouplanet.com









3. Юнгас-роуд (Боливия)





Во всех смыслах крутая дорога. /Фото: vokrugsveta.ua



4. Шоссе Эйр Хайвей (Австралия)





Даже прямая дорога может быть опасной. /Фото: trinixy.ru



5. Железная дорога «Нос дьявола» (Эквадор)





Живописная и впечатляющая дорога по скале. /Фото: bugaga.ru



6. Железнодорожный мост Памбан (Индия)





Не самый безопасный железнодорожный мост. /Фото: travelask.ru



7. Каракорумское шоссе (Пакистан–Китай)





Самое высокогорное шоссе. /Фото: antonivtours.com



8. Пассаж дю Гуа (Франция)





Дорога, которая регулярно тонет. /Фото: tourmenu.net



Жители одной китайской деревеньки много лет не имели нормальной дороги для сообщения с другими населёнными пунктами. И тогда в семидесятых годах прошлого века жители поселения собственными силами взялись решить эту проблему, попросту прорубив туннель прямо в горной породе, причём используя исключительно ручные инструменты. Впрочем, это не помешало им проделать там путь шириной около 4 метров и даже своеобразные окна для освещения и вентиляции. Правда, назвать туннель Гуолян лёгким для прохождения и безопасным трудно, поэтому водители соблюдают там предельную аккуратность.А вот в Таиланде есть рынок Меклонг, который только на первый взгляд подобен на сотни других местных рынков. Но на самом деле его додумались разместить прямо на железнодорожных путях, поэтому торговые ряды в буквальном смысле сметают с места, когда раздаётся гудок поезда, что вот-вот пройдёт прямиком через торговые ряды со скоростью около 15 км/час. Поэтому эта дорога потенциально небезопасна не только для пассажиров транспорта, но и для тех, кто просто пришёл на рынок пополнить запасы.Дорога Юнгас, объединяющая боливийские города Ла-Пас и Коройко, спускается с высоты 3 300 метров до 360 метров над уровнем моря, что само по себе делает её небезопасной. К тому уже, она узкая и имеет большое количество петель, в которые довольно трудно «вписаться». Впрочем, это не мешает местным автомобилистам спокойно по ней ездить, причём с настолько ювелирной точностью, что там способны разъехаться даже грузовики.Казалось бы, одна из самых длинных и прямых дорог на планете не может быть опасной. Однако австралийская Эйр Хайвей опровергает это утверждение. Так, п данным редакции Novate.ru, на шоссе длиной в 1 660 километров очень часто, а всё потому, что поразительное однообразие окружающего пейзажа регулярно склоняет водителей засыпать за рулём.За этим необычным названием скрывается железнодорожный путь, который проложен по одноименной скале. Высота её составляет 800 метров над уровнем моря. Уникальные по красоты виды и экстремальное прохождение пути подталкивало многих туристов даже ездить на крышах вагонов, которые курсируют там. Однако такое путешествие признали слишком опасным, поэтому сегодня это запретили.Железнодорожный мост Памбан, соединяющий материковую Индию и одноименный остров, подвергся разрушению в 1964 году мост из-за сильных ветров Полкского залива. И хотя сооружение восстановили, трудно сказать, не случиться ли это ещё раз. Поэтому сегодня, если скорость ветра составляет более 55 км/час, то все проходящие поезда предупреждаются об опасности с помощью специального сигнала.Наиболее высокогорное на планете шоссе длиной в 1 300 километров под названием Каракорум раскинулось сразу на две страны. По информации Novate.ru, один из участков пути проложен на высоте более 4 600 метров, да ещё и погода прибавляет опасности: регулярные муссонные дожди, которые идут летом и нередко размывают дорогу, вызывая оползни. А на зиму шоссе и вовсе перекрывают для движения из-за неблагоприятных погодных условий и опасности схода лавин.Кажется, что это обычная дорога, которая объединяет остров Нуармутье и материковую часть Франции. Однако это только на первый взгляд, а на самом деле, в период приливов она полностью тонет, оказываясь под воду на глубину в 4 метра. Поэтому по ней можно проехать только два раза в сутки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: