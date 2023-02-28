Еда, которая вас согреет и не даст располнеть

Значительную часть калорий организм тратит на поддержание постоянной температуры тела. В зимний период энергии расходуется примерно в полтора раза больше, чем летом, поэтому перед выходом на улицу зимой рекомендуется плотно поесть. Стимулировать кровообращение, обменные процессы и выработку организмом энергии лучше всего помогают согревающие продукты.
Жители Поднебесной считают, что продукты обладают собственной энергией, которая может быть горячей, теплой, нейтральной, прохладной и холодной. Охлаждающие продукты отбирают энергию, а согревающие, напротив, восполняют ее и помогают организму согреться естественным образом. Если даже с гардеробом из трех-четырех слоев одежды вы все еще продолжаете мерзнуть, самое время пересмотреть зимний рацион питания и включить в него продукты с согревающими свойствами.
Злаки
Медленные углеводы обеспечивают организм постепенно высвобождаемой энергией. Зерновые лучше есть с утра. Тарелка каши из злаков даст ощущение сытости, не перегружая организм, и предоставит необходимое «топливо» для обогрева.
Мясо
Для достижения максимального согревающего эффекта отлично подходит мясо. Оно позволяет быстро согреться, надолго насыщает и обеспечивает организм многими полезными веществами. Мясо можно добавить в меню как в составе наваристых бульонов, так и в качестве самостоятельного блюда.
Овощи
Согреть тело изнутри позволяют «зимние овощи». Восполнить в организме энергию помогают блюда со свеклой, цветной капустой, луком-пореем, чесноком, тыквой и картофелем.
Молочные продукты
Зима не лучшее время, чтобы исключать из рациона молочный жир. В холода он крайне необходим организму, в том числе для обогрева. Пережить морозные дни помогут сыры и козье молоко. Добавленные в рацион молочные продукты усиливают механизмы естественной защиты и оказывают общеукрепляющее действие.
Фрукты
В холода предпочтение лучше отдать более сладким фруктам, как, например, груши и бананы. Также улучшению терморегуляции организма способствует гранат. Цитрусовые, наоборот, отнимают у организма тепло.
Орехи и сухофрукты
Дополнительно защитить организм от холода позволяют орехи и сухофрукты. Для перекуса оптимально подойдут изюм, курага, финики, инжир или миндаль, кешью и грецкие орехи, которые дадут телу ощутимый заряд тепла и энергии.
Специи
Острые приправы и специи, такие как перец, аджика, карри или имбирь, раздражают рецепторы, заставляя кровь быстрее двигаться по сосудам. Обладая термогенными свойствами, они согревают тело за счет ускорения обмена веществ.
Напитки
Более выраженными согревающими свойствами обладает черный чай. Входящие в его состав вещества повышают температуру тела. Помимо него обогреву организма способствуют также травяные чаи, не имеющие в своем составе мяты. Дополнительным источником тепла могут стать добавленные в чай корица, гвоздика, имбирь или кардамон.
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