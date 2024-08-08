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5 способов использования вилки, о которых вы не догадывались


5 вариантов использования вилки, которые удивят вас.

5 вариантов использования вилки, которые удивят вас.

Если вы любите что-либо мастерить своими руками, а так же цените любую возможность выжать из вещи максимум, то эти лайфхаки - для вас. И сегодня в поле зрения сумасшедшего русского лайфхакера попала обыкновенная вилка, которая, по мнению эксперта в области использования предметов самым неожиданным образом, весьма достойный экземпляр.

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