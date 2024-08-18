Модные мужские куртки: 10 самых актуальных трендов холодного сезона
Зима не за горами – пора утепляться! Какие куртки модно носить мужчинам в этом осенне-зимнем сезоне? Мы решили разобраться в этом вопросе и выяснили немало интересного. Представителям сильного пола обязательно стоит посмотреть наш модный обзор!
Короткая кожанка
Короткая кожанка
Короткая кожаная куртка способна выгодно подчеркнуть красивую атлетическую фигуру. Она делает образ более привлекательным и стильным, особенно, если дополнить look кожаными туфлями и ремнём из того же материала, и того же цвета.
Трикотажная ветровка в спортивном стиле
Трикотажная ветровка в спортивном стиле
В этом году наблюдается всё меньше элегантных деловых моделей. Дизайнеры направили все свои силы на практичный спортивный стиль. они предлагают носить в период межсезонья мягкие трикотажные куртки всех оттенков асфальта.
В едином стиле
В едином стиле
Ещё один интересный тренд, который стоит обратить внимание – комплект верхней одежды в едином стиле. Многие модные Дома выпустили уличные костюмы брюки+куртка, которые выполнены в одном цвете и из одного материала. Очень необычно и креативно!
Оригинальные принты
Оригинальный принт
Многим стилистам показалось, что монотонные куртки – это слишком скучно. Поэтому мужчин решили одеть в необычную верхнюю одежду, украшенную оригинальными принтами. Куртка подобного плана точно выделит своего владельца из толпы.
Удачные комбинации
Удачныая комбинация
В этом сезоне смело экспериментируют не только с принтами, но и с сочетанием различных материалов. В одном изделии комбинируют кожу и мех, замшу и плюш, трикотаж и металл. Такие изделия смотрятся стильно и привлекают своим дизайном.
Плюшевые куртки
Плюшевая куртка
Пушистый тренд, понравившийся многим модницам, не обошёл стороной и мужскую моду. Мужчинам предлагают носить плюшевые и меховые куртки нестандартных цветов – зелёного, лилового, оранжевого.
В стиле милитари
В стиле милитари
Практически каждый модный бренд включил в свои коллекции верхнюю одежду с камуфляжным принтом. Такую куртку можно дополнить стильными берцами или сумкой (рюкзаком) такой же расцветки.
Куртка-пиджак
Куртка-пиджак
Для приверженцев классического стиля дизайнеры подготовили особенный сюрприз и ввели в список трендов куртку-пиджак. Внешне её практически не отличить от части делового костюма, единственное, что она утеплённая и хороша для носки в холодное время года.
Удлинённые куртки
Удлинённая куртка
В моде также удлинённые куртки, которые визуально на размер больше, чем нужно. Такая одежда отлично спасёт от холодного ветра, и в ней будет гораздо теплее, чем в короткой кожаной куртке. Удлинённую куртку хорошо навевать в поход или долгое путешествие.
Большой капюшон
Ещё одно практичное решение сезона – большой капюшон, который особенно актуален в непогоду и шторм. К тому же такое дополнение декорируют объёмным мехом, дабы изделие смотрелось более эффектно и стильно.
Куртки с большими капюшонами
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