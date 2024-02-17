Самая токсичная и вредная посуда

На современном рынке великое множество разных видов посуды. Есть и антипригарная, и алюминиевая, и чугунная, и стеклянная, и даже силиконовая! Как во всём этом многообразии не запутаться и выбрать правильную, «полезную» посуду, которая не будет вредить здоровью?

Коротко и ёмко расскажем о плюсах и минусах посуды из разных материалов и сделаем вывод!







Алюминий

Тефлон (антипригарное покрытие)

Медь и силикон

Пластик

«Полезная» посуда

Нержавеющая сталь

Жаропрочное стекло

Эмаль

Чугун

Сюда относится не только посуда, но даже фольга, на которой часто готовится пища. При нагревании в пищу будет поступать алюминий. Он считается токсичным металлом, который с трудом выводится из организма. Алюминий признан нейротоксином — металлом, вызывающим дегенеративные процессы в организме.В последние 20 лет тефлон стал очень популярным. Он содержит перфтороктановую кислоту — сильнейший токсин и яд. Хорошо, что сегодня всё больше компаний отказывается от тефлона в пользу иного, более безопасного покрытия.Медная и силиконовая посуда не самая вредная. Она достаточно удобная в применении. Золотое правило здесь — нагревать её не выше разрешённой температуры (до 220 градусов).Чаще всего в обиходе используются пластиковые контейнеры (для хранения пищи в холодильнике). Если на них присутствует отметка BPA Free, то данный пластик безопасен для здоровья. Меламиновая же посуда, внешне похожа на керамическую и столь популярная в нашей стране (привозится из Китая), содержит формальдегид, который выделяется при нагревании в пищу. Его количество превышает допустимое для человека в 300 раз!Это та посуда, которая при нагревании не выделяет токсичных веществ в пищу. Чуть ниже перечислена самая популярная и качественная посуда, которая безопасна для человека!Хороший вариант для приготовления различных блюд. Выбирайте посуду, на упаковке которой есть обозначение 18/10 — это значит, что никель не превышает 10 %.Популярная посуда для духовки, микроволновки и хранения пищи. Стекло — один из самых безопасных материалов. К тому же, это очень красиво!КерамикаНатуральная керамика, которая выглядит как глина и имеет светлое покрытие, считается безвредной. Но порой керамику покрывают яркой глазурью, которая также содержит тяжёлые металлы.Ещё один хороший и недорогой вариант для приготовления пищи. Эмалированная посуда была очень популярна в советское время.Пожалуй, один из самых лучших вариантов! Чугунная посуда долговечная, надёжная, качественная. За ней необходимо ухаживать особым образом (процедура промасливания). К чугуну нужно привыкнуть, так как процесс приготовления немного отличается от популярного тефлона.Предупреждён — значит, вооружён! Готовьте на «полезной» посуде, храните пищу в безопасных контейнерах и будьте здоровы!