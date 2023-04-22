Зачем изящные балерины носят с собой молотки на занятия

Пуанты подвергаются большой нагрузке, поэтому к ним выдвигаются особенные требования / Фото: getwallpapers.com

Поэтапное производство пуантов

Первый этап - изготовление подошвы / Фото: 123ru.net

Колодки известных балерин хранятся на некоторых фабриках / Фото: sib.fm

Второй этап - производство мягкой части туфелек / Фото: r-class.ru

Персиковый цвет отражает блики и не способствует мерцанию / Фото: rus-buy.ru

Третий этап - создание мыска пуантов / Фото: 123ru.net

Мысок состоит из 6 слоев ткани, 4 слоев мешковины и 2 джутов / Фото: pinterest.ru

Рецепт клея для пуантов держится под большим секретом / Фото: 123ru.net

Клей засыхает не сразу, это позволяет выполнить все манипуляции с туфельками / Фото: balet24.ru

После запекания пуанты остывают 12 часов при комнатной температуре / Фото: 123ru.net

С внутренней стороны пуанты обрабатываются ионами серебра / Фото: pinterest.ru

Пуанты не делятся на правые и левые / Фото: ikt1367.ru

Молоток нужен балерине для того, чтобы размягчить пуанты - это делает их удобными и безопасными во время эксплуатации / Фото: kp.kg