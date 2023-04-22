Зачем изящные балерины носят с собой молотки на занятия

Многие люди неравнодушны к балету. Прежде всего зрителей привлекает красивое зрелище, удивительный танец балерин на пуантах. Но мало кто знает, что это за туфельки и из чего их делают. А тем более, зачем изящным танцовщицам может понадобиться молоток.
Пуанты подвергаются большой нагрузке, поэтому к ним выдвигаются особенные требования / Фото: getwallpapers.com
Солистка-балерина Большого театра в среднем за спектакль может протанцевать на пуантах одиннадцать километров. Следовательно, к ним выдвигаются особые требования: прочность и удобство. Для изготовления этой обуви необходимо пятьдесят деталей, пять разновидностей ткани. В процессе создания принимают участие тринадцать мастеров, которые работают в несколько отдельных этапов.
Поэтапное производство пуантов
Первый этап - изготовление подошвы / Фото: 123ru.net
На первом этапе изготавливается нижняя часть – подошва. Делают ее из натуральной кожи рогатого скота – со спинной части быка или коровы берется цельный кусок кожи. После этого готовится колодка. Она полностью имитирует ногу танцовщицы.
Колодки известных балерин хранятся на некоторых фабриках / Фото: sib.fm
Колодки, принадлежащие известным балеринам, хранятся на некоторых фабриках. Поэтому каждая балерина, при условии, что ее ноги схожи с ножками примы, может заказать себе пуанты с такой колодкой.
Второй этап - производство мягкой части туфелек / Фото: r-class.ru
На втором этапе делается мягкая часть туфелек. Для нее берется атласный тканевый материал. Этот элемент единственный в своем роде, не соответствующий требуемым показателям прочности. Красивая и нежная с виду ткань очень быстро приходит в негодность. Пуанты в классическом варианте имеют персиковый или розовый цвет. Подбирался этот оттенок основательно.
Персиковый цвет отражает блики и не способствует мерцанию / Фото: rus-buy.ru
Дело в том, что он отражает блики и не способствует мерцанию, а значит зрители не будут отвлекаться от основного действия, происходящего на сцене. Чтобы усилить эффект, балерины используют одну хитрость – наносят на танцевальную обувь пудру. Еще один факт в пользу двух указанных оттенков – визуально они маскируют массивность носка пуантов.
Третий этап - создание мыска пуантов / Фото: 123ru.net
Наиболее важным в создании балетных туфелек является третий этап – изготовление мыска или «коробочки». Это на нем балерина выполняет свой танец и стоит. Кроме прочности, здесь важна и мягкость, чтобы обеспечить хорошую амортизацию, которая особенно важна во время прыжков. Во время приземления на пальцы ног оказывается давление, равное 110 килограммам. Для того, чтобы вес не распределялся на косточки и, соответственно, на позвоночник, крайне важно, чтобы эта часть выступала в роли амортизатора.
Мысок состоит из 6 слоев ткани, 4 слоев мешковины и 2 джутов / Фото: pinterest.ru
Изготавливается мысок из шести тканевых слоев и мешковины (четыре наслоения), имеющей различную толщину и, соответственно, отличающейся по плотности. Джут усиливает прочность изделия и создает каркас, выполняя функцию арматуры.
Рецепт клея для пуантов держится под большим секретом / Фото: 123ru.net
Одним из главных расходных материалов при изготовлении пуантов является клей, рецепт которого засекречен. Известно только, что он имеет полностью натуральный состав, в который входят крахмал из кукурузы и мука. По консистенции эта смесь сходна с тестом. Варить клей нужно в течение 3-4 часов. Главным показателем качества и особенностью готового средства является то, что на протяжении 45 минут после приготовления оно не должно застыть.
Клей засыхает не сразу, это позволяет выполнить все манипуляции с туфельками / Фото: balet24.ru
Это время требуется мастеру для проклейки «коробочки» и сборки пуантов, а именно обтянуть изделие атласной материей, прикрепить низ очень прочными нитками, придать детали гладкость путем простукивания ткани молотком. Готовые пуанты после сборки ставятся на «пятак». Они обязаны держать безусловный баланс.
После запекания пуанты остывают 12 часов при комнатной температуре / Фото: 123ru.net
На следующем этапе изделия отправляются в печь. «Запекание» происходит на протяжении двенадцати часов при 45 градусах Цельсия. Передерживать изделия в печи нельзя, иначе клей станет самым настоящим печеньем. После того, как пуанты достаются из печи, их оставляют «остывать» на двенадцать часов при комнатной температуре.
С внутренней стороны пуанты обрабатываются ионами серебра / Фото: pinterest.ru
Без нанотехнологий здесь тоже не обошлись. Внутренняя ткань пуантов обрабатывается наночастицами серебра, которые выполняют дезинфицирующее действие, и не позволяют бактериям наносить вред ножкам танцовщиц. Есть достоверные данные, что стопа уже за три первых минуты выступления выделяет шесть граммов пота.
Пуанты не делятся на правые и левые / Фото: ikt1367.ru
Новые пуанты абсолютно одинаковы и не разделяются на левую и правую ногу. Во время работы балерины ее ноги потеют, обувь намокает и после высыхания сохраняет полученную форму. Молоточки есть не только у мастеров, но и у самих балерин. Этим инструментом они разбивают «коробочку», размягчают ее, чтобы было удобнее и безопаснее танцевать.
Молоток нужен балерине для того, чтобы размягчить пуанты - это делает их удобными и безопасными во время эксплуатации / Фото: kp.kg
Это технология ручного создания пуантов. Именно такие делают в России на фабрике Grishko. Нередко при изготовлении балетных туфелек в наше время применяют и другие современные материалы, например, пластик.
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