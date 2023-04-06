Города, затопленные ради строительства новых

Крупномасштабное затопление городов на пути строительства водохранилищ началось в 1935. Большинство было полностью затоплено, некоторые города затопили частично, а другие — перенесли на новые места.
Ставрополь-на-Волге
Ставрополь-на-Волге является одним из самых примечательных затопленных городов. При строительстве Волжской ГЭС и Куйбышевского водохранилища он попал в зону затопления. И в 1953–1955, когда в городке проживало 12 000 человек, их всех и их дома перевезли на новое место.
Жителям Ставрополя Волжского разрешили разобрать свои деревянные дома и перевезти их на новое место. Более того, им дали разрешение на эксгумацию родственников. Тела также перенесли на новое кладбище. А вот старую каменную колокольню пришлось взорвать, как и другие немногочисленные дома из камня. Для жителей Ставрополя построили новые дома неподалёку от ГЭС, а в 1964 году город получил новое название — Тольятти. Со временем город очень сильно разросся благодаря АвтоВАЗу и его деятельности. Сегодня в Тольятти проживает свыше 700 000 человек.
Корчева
Город Корчева неподалёку от Дубны прекратил свое существование из-за строительства канала имени Москвы. Маленький городишко мешал осуществлению плана строительства, поэтому его было решено перенести. Избы разобрали, каменные дома и церкви взорвали. Вскоре Корчева возникла на новом месте.
Деревянные избы по брёвнышку перенесли в посёлок Конаково. Впоследствии он стал городом, а о Корчеве изъяли все упоминания в адресных реестрах. Однако в городе Конаково помнят о трагедии затопленного города. Там до сих пор есть улица из деревянных домов, привезённых из потопленной Корчевы.
Калязин
Город Калязин в Тверской области при строительстве Угличского водохранилища решили не сносить полностью. Весь город ушёл под воду, включая Вознесенскую церковь. Именно её колокольня стала главной достопримечательностью затопленного и отстроенного заново Калязина.
Колокольню не стали взрывать, поскольку она могла послужить на благо судоходства. Из неё сделали маяк, так как колокольня затопленного города располагалась на повороте реки. Но всё это время она практически полностью находилась под водой. Лишь в 2014 году, когда Волга сильно обмелела, в Калязине можно было увидеть Никольскую колокольню целиком.
Весьегонск
Городок Весьегонск ушёл под воду практически полностью в сороковых годах. Случилось это из-за строительства Рыбинского водохранилища. Жителей Весьегонска переселили на более высокое место, позволив им забрать свои разобранные дома. Интересно, что перенос был осуществлён так поздно, ведь предпосылки к нему были задолго до сороковых.
С самого основания Весьегонск во время паводков постоянно затапливало. Жителям приходилось передвигаться по мостам и на лодках. Разговоры о переносе города на возвышенность шли долгое время, но осуществили план только в сороковых. В современном Весьегонске до сих пор есть старинные деревянные дома, соседствующие с новенькими панельными.
Пучеж
Ещё одним городом «русской Атлантиды» стал Пучеж — город в Ивановской области. Долгое время он был местом, куда приходили бурлаки, чтобы наняться на работу. Также городок славился своей архитектурой, в частности красивыми купеческими домами. Но и они простояли недолго.
В шестидесятых набережную Пучежа и каменные дома взорвали. Жителей отселили в новый город, также названный Пучежем. Но в нём уже не было таких красивых домов. Сегодня этот райцентр, носящий название затопленного города, ничем не примечателен.
Куйбышев
Город Спасск-Татарский, или Куйбышев, мешал строительству Куйбышевского водохранилища. Поэтому в пятидесятых годах его полностью затопили. Но спустя некоторое время отстроили заново. Причём построили новый город рядом с древним городищем, принадлежавшем древним булгарам. Поэтому и назвали его Болгар.
На месте старого Спасск-Татарского сейчас находится остров. Там до сих пор можно найти старинные вещи и увидеть остатки зданий и улиц.
Молога
Городок Молога Ярославской области был практически ровесником Москвы. Но при строительстве Рыбинского водохранилища в 1936 году он сильно пострадал. Большинство жителей успело разобрать свои дома и перенести их в специально выделенное место. Но условия жизни там были настолько ужасны, что люди уходили в другие места.
В новой Мологе не было ни воды, ни электричества, ни дорог. А вот в старой они остались, только скрылись под водой. Не удалось до конца избавиться и от местных церквей. Когда воды в водохранилище становится меньше, их руины показываются из воды. Многим это напоминает Китеж-град — город из славянских легенд о Беловодье.
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