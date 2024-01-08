7 мифов о матрасах, в которые пора давно уже перестать верить

7 популярных заблуждений о матрасах.

Миф №1: «Все матрасы универсальны, так что можно заказать любой и не мучиться»

От покупки онлайн эксперты советуют и вовсе отказаться.

Миф №2: «Матрас без пружин – это не матрас»

Пружины – отнюдь не гарантия качества.

Миф №3: «Повалявшись в магазине 2 минуты можно сделать правильный выбор»

Разве что поспав часов по 8 в течение недели.

Миф №4: «У меня часто болит спина, покажите мне матрас пожестче!»

Жёсткий матрас не гарантирует избавления от болей в спине.

Миф №5: «Хороший матрас прослужит лет 20»

Состариться на матрасе явно не получится.

Миф №6: «Нужно брать матрас с пожизненной гарантией»

Ничто не вечно.

Миф №7: «Матрас – штука неприхотливая и не требует ухода»

Ему тоже нужна забота.